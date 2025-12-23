U sedmom mjesecu trudnoće radila sam predstavu o trudnoći, a samo tri mjeseca nakon poroda ponovno sam plesala na otvorenju ZPC-a

Prije 25 godina, neposredno nakon povratka sa studija u inozemstvu, dvije plesne umjetnice odlučile su u Hrvatskoj osnovati jedinstveni plesni centar koji će svim umjetnicima omogućiti slobodu izražavanja. Njihov put bio je trnovit, no zahvaljujući ustrajnom radu, trudu i posvećenosti, Plesni centar TALA stao je na svoje noge te je danas prepoznat kao inicijativa koja je promijenila tijek hrvatske plesne povijesti, a sve to dogodilo se zahvaljujući Larisi Lipovac Navojec i Tamari Curić, suosnivačicama TALA-e, koje su godinama gradile jednu od rijetkih nezavisnih institucija koja je izdržala, izrasla i oblikovala generacije umjetnika. U TALA-i su nastali ključni programi koji su otvorili prostor nezavisnoj plesnoj produkciji te su ostvarene brojne međunarodne suradnje i modeli edukacije kakvi do tada nisu postojali, a važno je reći i da je kroz TALA-u prošlo na tisuće plesača i ključnih koreografa današnjice, od kojih su samo neki Matija Ferlin, Maša Kolar, BADco., Roberta Milevoj, Silvia Marchig, Alexandra Madsen, Sanja Tropp, Bruno Isaković, Marjana Krajač, Barbara Matijević...