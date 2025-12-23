Naši Portali
Larisa Lipovac Navojec

U sedmom mjesecu trudnoće radila sam predstavu o trudnoći, a samo tri mjeseca nakon poroda ponovno sam plesala na otvorenju ZPC-a

Larisa Lipovac Navojec
Sindri Uču
VL
Autor
Tea Radović
23.12.2025.
u 10:10

Povodom 25. rođendana Plesnog centra TALA razgovarali smo s Larisom Lipovac Navojec, koja nam je otkrila kako je izgledala njihova rođendanska proslava, s kakvim su se izazovima ona i suosnivačica Tamara Curić suočavale na samim počecima TALA-e, kakvi su planovi za budućnost centra, zatim što joj je donijelo iskustvo studiranja u inozemstvu te kako je majčinstvo utjecalo na njezinu plesnu karijeru

Prije 25 godina, neposredno nakon povratka sa studija u inozemstvu, dvije plesne umjetnice odlučile su u Hrvatskoj osnovati jedinstveni plesni centar koji će svim umjetnicima omogućiti slobodu izražavanja. Njihov put bio je trnovit, no zahvaljujući ustrajnom radu, trudu i posvećenosti, Plesni centar TALA stao je na svoje noge te je danas prepoznat kao inicijativa koja je promijenila tijek hrvatske plesne povijesti, a sve to dogodilo se zahvaljujući Larisi Lipovac Navojec i Tamari Curić, suosnivačicama TALA-e, koje su godinama gradile jednu od rijetkih nezavisnih institucija koja je izdržala, izrasla i oblikovala generacije umjetnika. U TALA-i su nastali ključni programi koji su otvorili prostor nezavisnoj plesnoj produkciji te su ostvarene brojne međunarodne suradnje i modeli edukacije kakvi do tada nisu postojali, a važno je reći i da je kroz TALA-u prošlo na tisuće plesača i ključnih koreografa današnjice, od kojih su samo neki Matija Ferlin, Maša Kolar, BADco., Roberta Milevoj, Silvia Marchig, Alexandra Madsen, Sanja Tropp, Bruno Isaković, Marjana Krajač, Barbara Matijević...

Ključne riječi
kultura grgur navojec Goran Navojec Proslava obljetnica predstava suvremeni ples Tamara Curić plesni centar tala ples larisa lipovac navojec

