Sto posto prirodna Kate Winslet briljira, a krivca ne biste pogodili ni za milijun godina

Premda je “Titanic” film s najviše nominacija za Oscar u povijesti, mnogima je i danas prvi kada se govori o sladunjavim filmovima. Tim “poznavateljima” usta su najbolje začepili glavni protagonisti filma Leonardo DiCaprio i Kate Winslet koji su nakon te “sladunjavosti” osvojili Oscare i spadaju u ponajbolje glumce današnjice. Kate je to ponovno dokazala posljednjom ulogom u HBO-ovoj seriji “Mare iz Easttowna” u kojoj nam je donijela nevjerojatno prirodnu i životnu glumu. Kate glumi policijsku inspektoricu u malom mjestu u Pennsylvaniji, a glavni posao joj je rješavanje ponekad suludih poziva lokalnih bakica koje misle da je policija zadužena i za najmanje probleme. No Mare uz posao prate traume iz prošlosti. Prije godinu dana nestala je tinejdžerica, a njezina majka je svakog dana proziva u medijima, smatrajući kako Mare nije dobro napravila svoj posao. Uz to, naša je junakinja proživjela i obiteljsku tragediju kada joj se ubio autistični sin koji je iza sebe ostavio četverogodišnjeg sina. Mare ga odgaja uz pomoć svoje majke Helen (Jean Smart, odlična kao i uvijek) i kćeri tinejdžerice Siobhan (Angourie Rice). Njezin bivši suprug Frank (David Denman) zaručio se i živi u susjedstvu, a u Marein život ulazi novi čovjek, pisac Richard (Guy Pearce). Stvari postaju još gore kada mladu majku Erin McMenamin (Cailee Spaeny) pronađu mrtvu, a zatim nestane još jedna djevojka. Mare preuzima i taj slučaj, uz pomoć FBI-eva agenta Colina Zabela (Evan Peters). Detektivka Mare tako mora balansirati između privatnih problema i teških slučajeva koji su unijeli strah u malu zajednicu...

HBO nam je prijašnjih godina isporučio nekoliko vrhunskih miniserija poput “Kobne noći” ili “Oštrih predmeta”, no “Mare iz Easttowna” je bolja od obje, ponajviše zahvaljujući briljantnoj Kate Winslet. Dok neke njezine kolegice nakon niza plastičnih operacija više ne sliče na sebe, Kate želi biti sto posto prirodna pa je tako od redatelja tražila da ostavi kadrove u kojima joj se vidi celulit, a isto tako je dva puta vraćala plakat serije jer su je previše “ispeglali”. Rođena Engleskinja bez problema je savladala i naglasak pa govori kao da je stvarno iz Pennsylvanije. Serija je i snimana u tom dijelu Amerike, a u snimanju je pomoglo i lokalno stanovništvo, koje je također doprinijelo originalnosti. Winsletina Mare definitivno nije uobičajena detektivka, ona je prije svega žena koju vode nagoni za zaštitom svoje obitelji, pa zbog toga i na poslu radi neke stvari koje nekima možda neće biti moralno ispravne, no definitivno su razumljive. Ovo nije serija o ubojstvu, ono je samo jedan kotačić u mozaiku problema i gubitaka koji su se dogodili u ovoj maloj zajednici. Jedini problem koji vidimo u seriji jest gomila likova od kojih su neki možda i nepotrebni. No možda su i oni tu kako bismo sumnjali na sve i svakoga. A pravog krivca, kao i obično u ovakvim serijama, ne biste pogodili ni za milijun godina.

2. Sluškinjina priča 4 (HBO) Foto: HBO Posljednje dvije sezone “Sluškinjine priče” mogle su biti upola kraće da su se samo izbacile scene u kojima Elizabeth Moss bulji u kameru i misli se što će napraviti. Dosadnu sezonu spasila je zadnja epizoda koja neočekivano završi. No ni to ne spašava “Sluškinjinu priču” od strmoglavog pada u ocjenama. Hvala Bogu da će je upokojiti nakon iduće sezone. Distopijska drama, SAD, 10 epizoda Autor: Bruce Miller Glumci: Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski

3. Zakon i red: Organizirani kriminal (Hulu) Foto: Hulu Detektiv Stabler (Meloni) vratio se u matični “Zakon i red”, ali je i dobio novu seriju u franšizi, u kojoj njegova ekipa hvata organiziranu kriminalnu skupinu kojoj je na čelu Richard Wheatley (McDermott). Plus je što je radnja “up to date” pa se negativci bave švercom cjepiva protiv COVID-a, no nije da nas je serija nešto oduševila. Krimi, SAD, 9 epizoda Autorica: Ilene Chaiken Glumci: Christopher Meloni, Dylan McDermott

4. Lupin 2 (Netflix) Foto: Netflix Prije nego što smo se i nadali, na Netflix je stigla druga sezona plemenitog lopova koji želi sprati ljagu sa svoje obitelji. Prva epizoda počinje tamo gdje je završila prva sezona, otmicom Diopova (Sy) sina. U ovoj sezoni pratimo nastavak priče, ali i doznajemo nove detalje o povijesti obitelji. Zadržana je zanimljivost prve sezone, no nismo toliko oduševljeni kao prije nekoliko mjeseci kada je ova francuska serija bila osvježenje. Krimi akcija, SAD, 5 epizoda Autor: George Kay Glumci: Omar Sy, Vincent Londez