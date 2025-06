Sto godina nakon što je 'Božjeg arhitekta' pregazio tramvaj, Vatikan će ga proglasiti svecem

Ne znam točno što je to što neku osobu čini svecem. Upućeni u proceduru kažu da je beatifikacija rezervirana za tri kategorije ljudi: mučenike, one koji su živjeli život ispunjen herojskim vrlinama i one s jasnom reputacijom svetosti. Kako god, kandidati moraju također biti zaslužni za čudo koje se dogodilo nakon njihove smrti, nakon čega mogu nastaviti put prema proglašenju svecem, na kojem je, evo gotovo sto godina nakon svoje smrti (preminuo je 1926.), i tzv. Božji arhitekt Antoni Gaudí jer njegovu beatifikaciju Vatikan bi uskoro trebao proglasiti službenom. Štoviše, u travnju ove godine priopćenjem su objavili da je taj katalonski arhitekt i autor čuvene bazilike Sagrada Família u Barceloni postavljen na put sveca. Bila je to jedna od posljednjih odluka preminulog pape Franje, koji je deklaracijom potpisao Gaudíjeve "herojske vrline". Papinska deklaracija početni je korak u složenom procesu prema svetosti, u kojem će još morati biti proglašen blaženim kako bi se završila ta kanonizacija.