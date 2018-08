Stižu kultni momci s južne granice SAD-a

Na samom jugu SAD-a, u mjestima manje napučenima od gradova u ostatku zemlje, na sjecištu anglosaksonske i latinske kulture, svira se odlična glazba. Premrežuje je kombinacija svega što je SAD dao svjetskoj glazbi i prepoznatljivih dodira španjolskih tonova. I na tom mjestu Joey Burns i John Convertino osnovali su još prije više od dva desetljeća svoj bend, pomalo egzotična imena: Calexico.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Za hrvatsku će publiku, nakon dvije godine i vrlo dobrog koncerta u zagrebačkoj Tvornici kulture, dašak američkog juga taj sastav donijeti u Rijeku.

Na riječkoj Delti Amerikanci će fanovima pokazati zašto je Calexico poseban. I usput im predstaviti svoj novi album “The Thread That Keeps Us”. Calexico je nazvan po američkom gradiću koji u sebi spaja imena američke savezne države i susjedne zemlje: “California” i “Mexico”.

To stapanje kultura ostalo je konstantna crta u radu benda, a otuda i poneki izleti u politiku kao pjevanje iz pozicije imigranta u pjesmi “Bullets & Rocks” s pretprošlog albuma “Edge of the Sun”. Bend je najposebniji i najprepoznatljiviji bio na početku karijere, u 1990-ima, i to zbog kombinacije americane, tex-mexa te indie i post rocka, uz glazbu koja se mogla čuti u vesternima, koji su stvarali koktel istodobno i mirne i poletne glazbe.

Neočekivani smjerovi

Uz to, pjesme su na istom albumu mogle otići u sasvim neočekivanim smjerovima i eklektičnost glazbe postala je zaštitni znak momaka s granice. Iz te prve, “latinoameričke” faze benda najkultniji je album “The Black Light” objavljen prije dva desetljeća. No, kako su pjevač i gitarist Burns i bubnjar Convertino nastavljali, od sredine 2000-ih bend je sve više ostavljao po strani meksičke note i španjolske nazive pjesama i postajao “običniji”.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

No kvaliteta im nije padala. Gotovo svaki album u posljednjih desetak godina ima nekoliko pjesama, pravih zgoditaka, a među njima valja spomenuti sjetne “Two Silver Trees” i “Man Made Lake”, emotivnu “Fortune Teller” ili pak veselu “Moon Never Rises”. A u Hrvatsku dolaze u dobrom trenutku jer posljednji je album “The Thread That Keeps Us Alive”, objavljen u siječnju ove godine, jedno od najboljih izdanja benda uopće.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Rasplesana ljetna fešta

Uz novi materijal, na turneji Calexica dovoljno je mjesta i za ples koji obično pokreću puhači na pozornici. Studijski albumi ovog benda pogodniji su za opuštanje uz njih, dok koncerti znaju biti prave latinoameričke fešte odlične za ljetne mjesece. I Riječani bi mogli proći jako dobro.

