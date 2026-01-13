Naši Portali
SPEKTAKULARNE SNIMKE

FOTO Ovakav prizor nije viđen gotovo desetljeće: Prozori su sve ostavili u čudu

Balaton
Foto: Reuters/PIXSELL
1/12
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
13.01.2026.
u 11:13

Prema meteorološkoj službi Időkép, proces smrzavanja jezera nije bio ni blizu jednostavnog. Iako su temperature posljednjih dana bile dovoljno niske za stvaranje leda, česti jaki vjetrovi više su puta lomili i pomicali plutajući led po površini jezera.Ovi uvjeti odgodili su stvaranje čvrstog, kontinuiranog sloja leda.

Međutim, do petka ujutro situacija se promijenila. Brzina vjetra značajno se smanjila, a temperature uz obalu pale su ispod 10 stupnjeva Celzija na nekoliko mjesta. To je konačno omogućilo da se led poveže u čvrsti sloj po cijeloj površini jezera, stvarajući prizor kakav nije viđen gotovo desetljeće.

Prognoze pokazuju da bi daljnje mrazne noći mogle ojačati ledeni pokrov u nadolazećim danima. Vlasti napominju da Balaton još nije pogodan za klizanje ili bilo kakve zimske sportove. Čak i tamo gdje se led čini čvrstim, skrivene slabe točke predstavljaju ozbiljnu opasnost.

Ključne riječi
Mađarska Balaton

