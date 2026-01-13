FOTO Ovakav prizor nije viđen gotovo desetljeće: Prozori su sve ostavili u čudu

Prema meteorološkoj službi Időkép, proces smrzavanja jezera nije bio ni blizu jednostavnog. Iako su temperature posljednjih dana bile dovoljno niske za stvaranje leda, česti jaki vjetrovi više su puta lomili i pomicali plutajući led po površini jezera.Ovi uvjeti odgodili su stvaranje čvrstog, kontinuiranog sloja leda.

Međutim, do petka ujutro situacija se promijenila. Brzina vjetra značajno se smanjila, a temperature uz obalu pale su ispod 10 stupnjeva Celzija na nekoliko mjesta. To je konačno omogućilo da se led poveže u čvrsti sloj po cijeloj površini jezera, stvarajući prizor kakav nije viđen gotovo desetljeće.

Prognoze pokazuju da bi daljnje mrazne noći mogle ojačati ledeni pokrov u nadolazećim danima. Vlasti napominju da Balaton još nije pogodan za klizanje ili bilo kakve zimske sportove. Čak i tamo gdje se led čini čvrstim, skrivene slabe točke predstavljaju ozbiljnu opasnost.