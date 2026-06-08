FOTO/VIDEO Šibenik se šareni: Pogledajte ukrašene ulice uoči otvaranja Međunarodnog dječjeg festivala

Ravnatelj HNK u Šibeniku Jakov Bilić na predstavljanju programa istaknuo je da je poseban naglasak stavljen na edukativni segment, odnosno na 57 festivalskih radionica kroz koje se očekuje sudjelovanje više od tisuću djece. Program MDF-a uključuje oko 30 predstava, među kojima su dvije plesne izvedbe i dva koncerta. Kao poseban glazbeni događaj izdvojen je koncert na Ljetnoj pozornici u suradnji s HRT-om, na kojem će nastupiti desetak djece, sudionika popularnog showa The Voice Kids
Publiku očekuju i Sajam knjige, šest izložbi, pet likovnih i 18 filmskih programa, 24 programa na ulicama i trgovima te desetak popratnih sadržaja. Također, 17 do 18 festivalskih programa održat će se i izvan Šibenika
U suradnji s udrugama i stručnjacima pripremljeni su i sadržaji za djecu s teškoćama u razvoju, uključujući programe za djecu s autizmom, cerebralnom paralizom te radionice koje tematiziraju svijet slijepih i slabovidnih osoba. Ukupni proračun Festivala iznosi oko 430 tisuća eura, a od ove godine MDF uvodi i novu simboličnu gestu. "Svako dijete rođeno između 12. i 27. lipnja dobit će poklon paket Festivala kako bi od najranije dobi bilo uključeno u duh MDF-a", rekao je Bilić
Podršku manifestaciji pružio je i šibenski gradonačelnik Željko Burić naglasivši važnost festivala za identitet grada. „Trenutak otvaranja MDF-a uvijek označava početak ljeta, turističke sezone i završetak školske godine. Podrška Grada kazalištu, ravnatelju i Festivalu iznimno je snažna, a paralelno kontinuirano ulažemo u poboljšanje uvjeta rada zaposlenika i obnovu kulturne infrastrukture“, zaključio je Burić