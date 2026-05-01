Semezdin Mehmedinović ima novi roman, privlači veliku pažnju u Hrvatskoj

Pažnju čitatelja ovih dana plijeni kratki roman „Kuća za pisanje“ autora Semezdina Mehmedinovića, nedavno objavljen u nakladi VBZ-a, koji u središte stavlja lik pisca i njegovo iskustvo migracije, povratka te potrage za prostorom pripadanja – kako u stvarnosti, tako i unutar vlastitog jezika i pisanja.

Riječ je o novom djelu jednog od najvažnijih suvremenih autora regije, koje se tematski nadovezuje na ranije objavljen „Mali roman o tišini“. Kako se navodi u priopćenju nakladnika, dvije knjige povezane su, ali funkcioniraju i kao samostalne cjeline, zajedno zaokružujući prepoznatljiv književni svijet autora.

Glavni lik „Kuće za pisanje“ pisac je raspet između iznevjerenog obećanja slobode koje simbolizira američki san i povratka u rodni kraj koji se, u međuvremenu, sveo na vlastite tragove. U potrazi za „žilom poezije“, ispisuje tekst koji nalikuje stihovima ulančane, tople i žive proze.

Uz otuđenu kćer, s kojom neprestano propituje složen odnos, gradi brvnaru u montažnom naselju na istočnoj obali Sjedinjenih Američkih Država, polažući u taj prostor svoje nade. Na tom putu prate ga knjige Patti Smith, Sama Sheparda i Johna Bergera, filmovi Davida Lyncha, kao i čitatelji rasuti diljem svijeta.

Semezdin Mehmedinović rođen je 1960. godine u Kiseljaku kod Tuzle. Studirao je komparativnu književnost i bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gdje je radio kao urednik i tijekom rata ostao s obitelji u opkoljenom gradu. Nakon rata emigrirao je u Sjedinjene Američke Države, a 2019. godine vratio se u Bosnu i Hercegovinu, gdje danas provodi veći dio godine.

Autor je jedanaest knjiga, među kojima se ističu „Modrac“, „Emigrant“, „Sarajevo blues“, „Devet Aleksandrija“, „Autoportret s torbom“, „Knjiga prozorâ“ i „Ovo vrijeme sada“. Njegovo stvaralaštvo obilježava spoj poezije i proze u hibridnim formama koje objedinjuju pjesnički, esejistički, memoarski i dnevnički diskurs te su prevedene na brojne svjetske jezike.

