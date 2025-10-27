Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 169
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#VOJNI ROK
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
Koraljke Begović u Kontejneru

Sjećanja na zatočeništvo članova svoje obitelji pretvorila je u plesni pokret otpora

Foto: Koraljka Begović
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
27.10.2025.
u 17:19

"Traces" novi plesni solo umjetnice Koraljke Begović, premijerno će biti izveden 5. i 6. studenoga u Kontejneru, a istu večer bit će izvedena i predstava Soft Underbelly kanadske umjetnice Emily Gualtieri

Nova predstava Traces plesne umjetnice Koraljke Begović premijerno će biti izvedena 5. i 6. studenoga u zagrebačkom Kontejneru. Istu večer bit će izvedena i predstava Soft Underbelly kanadske umjetnice Emily Gualtieri koja je sudjelovala u realizaciji projekta Traces.

Izvedbe će se održati u 20 sati. Dok u projektu Traces autorica proučava potrebu za otporom uz polazište sjećanja na iskustvo zatvoreništva članova svoje obitelji, u predstavi Soft Underbelly autorica u fokus postavlja žensko tijelo (sa nesavršenostima), prkoseći neizrečenoj hijerarhiji koja i dalje oblikuje naše viđenje prihvatljivog i lijepog.

U plesnom solu Traces, Begović preispituje potrebu za otporom, disciplinu kao modalitet proizvodnje podložnih tijela, ali i način izdržavanja kazne u neizvjesnosti i trajanju. Polazeći od sjećanja na iskustvo zatvoreništva članova svoje obitelji, autorica istražuje tjelesnost transgeneracijske traume, naslijeđene obrasce ponašanja i samoću. U kontekstu vremena i prostora obilježenih represivnim sustavima i osjećajem nemoći, ona propituje moguće načine pružanja otpora.

Predstavu potpisuje i izvodi Koraljka. Dramaturgiju potpisuje Karla Mesek, glazbu Hrvoje Nikšić, a svjetlo Andrija Santro. Suradnica na predstavi je Emily Gualtieri. Kostimografiju i scenografiju potpisuje Ana Paulić, fotografiju Jelena Janković, a grafičko oblikovanje Ana Kunej. Autor trailera je Neven Petrović, a izvršna producentica Anika Cetina. Predstava nastaje u partnerstvu s Kontejnerom, biroom suvremene umjetničke prakse.

Predstava Soft Underbelly autorice i izvođačice Emily Gualtieri inzistira na vidljivosti ženskih tijela koja se rijetko pojavljuju na sceni – onih koja stare, nisu idealizirana ni uvježbana za atletski prikaz. Polazeći od vlastitog iskustva žene s oblinama i velikim poprsjem (veličina 34H), Gualtieri istražuje kako se mekoća kreće, opire i opstaje unutar forme koja je dugo slavila kontrolu.

Rad prati liniju između napora i lakoće, izloženosti i dostojanstva, vraćajući žensko tijelo u prostor prisutnosti umjesto savršenstva. Uz humor i iskrenost, Gualtieri nudi tijelo koje se ne ispričava zbog svoje težine niti zbog svoje snage. Time razotkriva neizrečene hijerarhije koje i dalje oblikuju tko ima pravo biti viđen i što se u suvremenom plesu smatra lijepim. 

Predstava je nastala u sklopu programa ATLAS Impulstanz Vienna, pod mentorstvom Angélique Willkie uz dramaturšku podršku Helen Simard. Glazbu potpisuje David Albert-Toth, a produkciju PARTS+LABOUR.

Ulaz na program dvostruke plesne izvedbe je moguć uz donaciju. Ulaznice se rezerviraju na email: anika.cetina@gmail.com

Projekt je financijski podržan od strane Grada Zagreba I Ministarstva kulture I medija RH

Ključne riječi
Kontejner Koraljka Begović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Berlin: Posljednje probe prije premijere predstave Lenjin
Zabrana dolaska u Beograd

Redatelj kojeg Hrvati nagrađuju ovacijama, u Srbiji je nepoželjan

Članovi tima umjetničke direkcije 59. Bitefa Miloš Lolić i Borislav Matić javnosti su priopćili da je Odbor festivala odbio planirani program spomenute direkcije "zbog jednog nepoželjnog umjetnika" - švicarskog redatelja Mile Raua. U njihovu priopćenju između ostalog stoji da ne uvažavaju takav stav Odbora festivala kao ni činjenicu da bilo koji umjetnik svijeta, može biti persona non grata baš na beogradskom međunarodnom kazališnom festivalu

Sopranistica Selene Zanetti
Sopranistica Selene Zanetti

Obožavam Marinu Abramović i presretna sam što sam imala prilike surađivati s njom

U Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu u petak, 24. listopada, bit će premijerno izvedena Bellinijeva "Norma", jedno od najvažnijih djela talijanskog bel canta, u režiji Dore Ruždjak Podolski. Sljedećeg nas tjedna, pak, očekuje gala izvedba "Norme" na kojoj će, u glavnoj ulozi, nastupiti talijanska sopranistica Selene Zanetti, koja nam je ispričala koliko je zapravo slična Normi te kako joj se sviđa naš glavni grad

Učitaj još

Kupnja