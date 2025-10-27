Sjećanja na zatočeništvo članova svoje obitelji pretvorila je u plesni pokret otpora

Nova predstava Traces plesne umjetnice Koraljke Begović premijerno će biti izvedena 5. i 6. studenoga u zagrebačkom Kontejneru. Istu večer bit će izvedena i predstava Soft Underbelly kanadske umjetnice Emily Gualtieri koja je sudjelovala u realizaciji projekta Traces.

Izvedbe će se održati u 20 sati. Dok u projektu Traces autorica proučava potrebu za otporom uz polazište sjećanja na iskustvo zatvoreništva članova svoje obitelji, u predstavi Soft Underbelly autorica u fokus postavlja žensko tijelo (sa nesavršenostima), prkoseći neizrečenoj hijerarhiji koja i dalje oblikuje naše viđenje prihvatljivog i lijepog.

U plesnom solu Traces, Begović preispituje potrebu za otporom, disciplinu kao modalitet proizvodnje podložnih tijela, ali i način izdržavanja kazne u neizvjesnosti i trajanju. Polazeći od sjećanja na iskustvo zatvoreništva članova svoje obitelji, autorica istražuje tjelesnost transgeneracijske traume, naslijeđene obrasce ponašanja i samoću. U kontekstu vremena i prostora obilježenih represivnim sustavima i osjećajem nemoći, ona propituje moguće načine pružanja otpora.

Predstavu potpisuje i izvodi Koraljka. Dramaturgiju potpisuje Karla Mesek, glazbu Hrvoje Nikšić, a svjetlo Andrija Santro. Suradnica na predstavi je Emily Gualtieri. Kostimografiju i scenografiju potpisuje Ana Paulić, fotografiju Jelena Janković, a grafičko oblikovanje Ana Kunej. Autor trailera je Neven Petrović, a izvršna producentica Anika Cetina. Predstava nastaje u partnerstvu s Kontejnerom, biroom suvremene umjetničke prakse.

Predstava Soft Underbelly autorice i izvođačice Emily Gualtieri inzistira na vidljivosti ženskih tijela koja se rijetko pojavljuju na sceni – onih koja stare, nisu idealizirana ni uvježbana za atletski prikaz. Polazeći od vlastitog iskustva žene s oblinama i velikim poprsjem (veličina 34H), Gualtieri istražuje kako se mekoća kreće, opire i opstaje unutar forme koja je dugo slavila kontrolu.

Rad prati liniju između napora i lakoće, izloženosti i dostojanstva, vraćajući žensko tijelo u prostor prisutnosti umjesto savršenstva. Uz humor i iskrenost, Gualtieri nudi tijelo koje se ne ispričava zbog svoje težine niti zbog svoje snage. Time razotkriva neizrečene hijerarhije koje i dalje oblikuju tko ima pravo biti viđen i što se u suvremenom plesu smatra lijepim.

Predstava je nastala u sklopu programa ATLAS Impulstanz Vienna, pod mentorstvom Angélique Willkie uz dramaturšku podršku Helen Simard. Glazbu potpisuje David Albert-Toth, a produkciju PARTS+LABOUR.

Ulaz na program dvostruke plesne izvedbe je moguć uz donaciju. Ulaznice se rezerviraju na email: anika.cetina@gmail.com

Projekt je financijski podržan od strane Grada Zagreba I Ministarstva kulture I medija RH