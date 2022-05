Prvi smo čuli novi album legendi Radioheada koji u ponedjeljak nastupaju u Zagrebu

The Smile ovog ponedjeljka 16. svibnja u zagrebačkoj Hali počinju europsku turneju, a prvi album "A Light for Attracting Attention" tempiran je vrlo pažljivo i bit će objavljen u petak.

Kako se moglo naslutiti prilikom streaminga nastupa u Londonu gdje su prvi put izvodili nove pjesme, Yorke i Greenwood s bubnjarom Tomom Skinnerom iz grupe Sons of Kemet, sa The Smile su nastavili kontinuitet zvuka i pjesama ne predalekih od zvuka Radiohead - "A Hairdryer" bi komotno ušla među najbolje radove Radioheada - ali ipak više korištenog u samostalnim projektima, pogotovo na albumima i turnejama Thoma Yorkeja. No, doprinos Jonnyja Greenwooda itekako je čujan i značajan. U 13 pjesama ambicioznog albuma jasno je vidljiv rukopis obojice, kao i želja da vrijeme lockdowna iskoriste za stvaranje formalno slobodnije, avanturističke glazbe. Od početka sa "metronomskim" zvukom "The Same" koja kao da je iz neke Greenwoodove filmske glazbe, široki ambijenti i melodramatski ugođaj s melodičnim Yorkyjevim vokalom vodi vas na put od ritmične "The Opposite", energetske bombe "You Will Never Work in Television Again" do funky "The Smoke" i "Thin Thing", koje su upravo suprotnost ambijentalnoj uvodnoj skladbi. Nedavno se pojavio i peti singl "Free in the Knowledge", nadahnuta Yorkejeva klavirska balada poput "Panta-Vision" ili melankoličnih "Speech Bubbles" i "Open The Floodgate". Nakon već spomenute "A Hairdryer", završetak albuma sa sjajnom "Waving A White Flag", nervoznom "We Don't Know What Tomorrow Brings" i epskom polubaladom "Skrting On The Surface" ostavlja vas pri dojmu da ste zamalo čuli novi album Radioheada.

Toliko je dobar "A Light for Attracting Attention". Možda se činilo čudnim da surađuju zajedno, ali ne kao Radiohead, a na albumu se nastavlja i suradnja s producentom Radioheada Nigelom Godrichem, koji se sa The Smile neće pojavljivati uživo. Koncert u Hali zasigurno će predstaviti još proširenije verzije pjesama s više improvizacije kojima su ionako skloni.