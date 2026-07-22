EU neće financirati ovogodišnji Venecijanski bijenale zbog sudjelovanja Rusije

Europska unija neće financirati ovogodišnje izdanje Venecijanskog bijenala zbog sudjelovanja Rusije, rekao je u utorak glasnogovornik Europske komisije. "Nakon pravne procjene i preporuke Komisije, EACEA je donijela odluku o povlačenju aktualnih bespovratnih sredstava u iznosu od dva milijuna eura za Fondazione La Biennale di Venezia", rekao je glasnogovornik, referirajući se na Europsku izvršnu agenciju za obrazovanje i kulturu.

Kulturni projekti koji se financiraju novcem europskih poreznih obveznika trebaju "štititi demokratske vrijednosti, poticati otvoren dijalog, raznolikost i slobodu izražavanja", nastavio je glasnogovornik, ustvrdivši da su to "vrijednosti koje se u današnjoj Rusiji ne poštuju".

Rusija ove godine prvi put sudjeluje na Venecijanskom bijenalu, koji se održava svake dvije godine, otkako je početkom 2022. pokrenula invaziju punog opsega na Ukrajinu. Oko 50 umjetnika izabranih od ruskih vlasti za ruski paviljon pripremilo je glazbeni i performativni projekt pod nazivom 'Stablo je ukorijenjeno na nebu'.

Iako je paviljon u vlasništvu ruske države ostao zatvoren za javnost, posjetitelji mogu pogledati instalaciju na velikom zaslonu na otvorenom, prenosi Reuters. Kontroverzna kustosica Anastasija Karnejeva, kći direktora za naoružanje u državnoj korporaciji Rostec, tvrdi da je to bio plan od samog početka.

Najava sudjelovanja Rusije naišla je na oštro protivljenje u Ukrajini, gdje su prema službenim podacima u ruskoj vojnoj kampanji uništene ili oštećene tisuće spomenika kulture i drugih ustanova.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha i ministrica kulture Tetjana Berežna isticali su povezanost voditeljice ruskog paviljona s ruskom vojno-obrambenom industrijom.

Venecijanski bijenale, jedna od najvažnijih međunarodnih izložbi suvremene umjetnosti, ove se godine održava od 9. svibnja do 22. studenoga.