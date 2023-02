Priča puna intriga o ženi koja je obilježila Watergate skandal

Što je grad veći, ljudi su međusobno otuđeniji. O drugim živim bićima koja čine ekosustav te betonske džungle prečesto nitko i ne razmišlja. No, to nije slučaj kod Mohammada i Nadeema, braće koja u sivilu, smogu, prenapučenosti i zagađenosti New Delhija spašavaju crne lunje, ptice koje zbog nečista zraka svakodnevno padaju s neba. “Sve što diše” u tmurnosti svog vizualnog identiteta i muci koju ne pokazuje eksplicitno, a koja se tiče položaja muslimana u New Delhiju, meditativan je film koji pokazuje divnu povezanost među svim bićima i to prema načelu dvojice braće – svi smo mi zajednica istog zraka.

Dokumentarni, V. Britanija, 137 min

Režija: Joachim Lafosse

Glume: Salik Rehman, Mohammad Saud