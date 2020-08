Preminuo kultni hrvatski dizajner Mihajlo Arsovski

Poznati grafički dizajner Mihajlo Arsovski preminuo je u ponedjeljak 24. kolovoza u 18 sati u Zagrebu. Arsovski je autor koji je u velikoj mjeri oblikovao hrvatsku kulturu šezdesetih i sedamdesetih godina, i nesumnjivo jedna od najznačajnijih figura hrvatskog dizajna uopće. Nedavno je dobio Nagradu Vladimir Nazor za životno djelu na području likovne i primijenjene umjetnosti.

Rođen 1937. godine u Skoplju, a školovan je kao akademski slikar, najpoznatiji je po svom radu za Teatar ITD iz Zagreba, šezdesetih godina prošlog stoljeća. Za to kazalište, Arsovski je oblikovao sve, od plakata, pozivnica, do unutrašnjeg oblikovanja, i to bi bio prvi primjer totalnog dizajna u našoj sredini.

Radivši prvenstveno plakate (opus od oko 200 komada samo za kazalište ITD), Arsovski razvija vlastiti vizualni jezik koji će ga učiniti glasnikom postmoderne i sasvim izdvojenom pojavom na našoj dizajnerskoj sceni. Koristeći prvenstveno tipografiju, kolaž, citat i fotomontažu kao temeljne elemente svoje oblikovne metodologije, Arsovski ostvaruje opus u kojem ključnu ulogu igraju osobni stav, kritička distanca i otpor prema konvencijama. Osobito je poznat (i u svjetskim relacijama) njegov plakat za predstavu Rosencrantz i Guildenstern su mrtvi (1971.), zbog svog rebus-rješenja.

Arsovski je radio i kao dizajner na nizu knjiga i grafičkih mapa, u kojima raskošnu ekspresivnu plakatnu tipografiju nadomješta strogim funkcionalnim rješenjima, koja predstavljaju jedan od najviših dometa domaćeg dizajna na tom području. Njegovo oblikovanje novina poput tjednika Pop expressa (1969.) anticipira budući grafički jezik listova za kulturu koji će se pojaviti tek devedesetih. Arsovski se okušao i u radu na scenografiji i kostimografiji.