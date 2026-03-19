Razbijanje tanjura kao oslobođenje: Riječka umjetnica sprema izložbu i performans o obrascima koji oblikuju žensko iskustvo

Riječka umjetnica Nika Rukavina u Galeriji Filodrammatica u petak, 20. ožujka otvara izložbu "Knjiga nevidljivih utjecaja", u kojoj istražuje nevidljive, ali duboko ukorijenjene obrasce koji oblikuju žensko iskustvo od najranije dobi.

Nika Rukavina, zanimajući se za participativne umjetničke prakse, u svojem radu nastoji ukazati na društvene nepravde, potaknuti osnaživanje žena te kroz umjetnost otvoriti prostor za suočavanje s traumama i mogućnost njihova iscjeljenja, ističe organizator izložbe, udruga Drugo more.

U najavi izložbe Rukavina ističe da "ono što nam se govori kroz život, osobito dok smo djeca, snažno oblikuje način na koji vidimo sebe, utječe na naše samopouzdanje i na način na koji se odnosimo prema svijetu oko nas". Izložba dijeli naziv s umjetničkim projektom u kojem putem rasprava na facebooku prikuplja rečenice koje su žene iz zemalja bivše Jugoslavije i šire slušale tijekom života.

"Knjiga nevidljivih utjecaja" stalno se nadopunjuje te trenutačno sadrži više od stotinu rečenica, navodi organizator, ističući kao primjere takvih rečenica "To nije primjereno za djevojčicu", "Ponekad je moram udariti, ali mi srce puca", "Šuti i trpi. Ne plači, sve će to proći kad se udaš", "Previše si muškobanjasta", "Kad odrasteš, bit ćeš lijepa djevojka".

Prije otvaranja izložbe Rukavina će na Korzu, ispred Filodrammatice izvoditi cjelodnevni performans "Šta si toliko emotivna". Performans nosi naziv prema rečenici za koju umjetnica navodi da ju je nebrojeno puta čula kao dijete te koja je snažno utjecala na njezino ponašanje i odnos prema vlastitim osjećajima. Kao simbol boli koju joj je nanijela, umjetnica tu rečenicu kleše u kamenu ploču koju po završetku performansa razbija, čime se simbolično oslobađa od traume.

Na izložbi u Filodrammatici predstavit će se video dokumentacija prethodnih izvedbi performansa "Šta si toliko emotivna", posjetitelji će moći listati "Knjigu nevidljivih utjecaja" i u nju dodavati vlastite rečenice. Dio prikupljenih rečenica bit će ispisan na zidovima galerije, a tijekom otvorenja posjetitelji će u prostoru galerije moći ispisati vlastite rečenice na tanjur i potom ga razbiti.

Program otvorenja završit će u velikoj dvorani Filodrammatice, gdje će riječka umjetnica Milijana Babić s Nikom Rukavinom razgovarati o njezinoj izložbi i dugogodišnjem umjetničkom radu.

Nika Rukavina (1980.) je suvremena umjetnica iz Rijeke. Diplomirala je kiparstvo na Accademia di Belle Arti u Veneciji. Članica je HZSU-a, a poznata je po svom interdisciplinarnom pristupu koji obuhvaća performans, instalaciju, video i skulpturu. Njezin rad istražuje teme sustavne diskriminacije, rodnih uloga i psiholoških učinaka društvenih normi. Izlagala je na međunarodnoj razini u brojnim institucijama i sudjelovala na raznim umjetničkim rezidencijama.