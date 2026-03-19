"Knjiga nevidljivih utjecaja" nike rukavine

Razbijanje tanjura kao oslobođenje: Riječka umjetnica sprema izložbu i performans o obrascima koji oblikuju žensko iskustvo

Nika Rukavina
Jasenko Rasol
VL
Autor
Hina
19.03.2026.
u 14:33

Na izložbi u Filodrammatici predstavit će se video dokumentacija prethodnih izvedbi performansa "Šta si toliko emotivna", posjetitelji će moći listati "Knjigu nevidljivih utjecaja" i u nju dodavati vlastite rečenice. Dio prikupljenih rečenica bit će ispisan na zidovima galerije, a tijekom otvorenja posjetitelji će u prostoru galerije moći ispisati vlastite rečenice na tanjur i potom ga razbiti

Riječka umjetnica Nika Rukavina u Galeriji Filodrammatica u petak, 20. ožujka otvara izložbu "Knjiga nevidljivih utjecaja", u kojoj istražuje nevidljive, ali duboko ukorijenjene obrasce koji oblikuju žensko iskustvo od najranije dobi.

Nika Rukavina, zanimajući se za participativne umjetničke prakse, u svojem radu nastoji ukazati na društvene nepravde, potaknuti osnaživanje žena te kroz umjetnost otvoriti prostor za suočavanje s traumama i mogućnost njihova iscjeljenja, ističe organizator izložbe, udruga Drugo more.

U najavi izložbe Rukavina ističe da "ono što nam se govori kroz život, osobito dok smo djeca, snažno oblikuje način na koji vidimo sebe, utječe na naše samopouzdanje i na način na koji se odnosimo prema svijetu oko nas". Izložba dijeli naziv s umjetničkim projektom u kojem putem rasprava na facebooku prikuplja rečenice koje su žene iz zemalja bivše Jugoslavije i šire slušale tijekom života.

"Knjiga nevidljivih utjecaja" stalno se nadopunjuje te trenutačno sadrži više od stotinu rečenica, navodi organizator, ističući kao primjere takvih rečenica "To nije primjereno za djevojčicu", "Ponekad je moram udariti, ali mi srce puca", "Šuti i trpi. Ne plači, sve će to proći kad se udaš", "Previše si muškobanjasta", "Kad odrasteš, bit ćeš lijepa djevojka".

Prije otvaranja izložbe Rukavina će na Korzu, ispred Filodrammatice izvoditi cjelodnevni performans "Šta si toliko emotivna". Performans nosi naziv prema rečenici za koju umjetnica navodi da ju je nebrojeno puta čula kao dijete te koja je snažno utjecala na njezino ponašanje i odnos prema vlastitim osjećajima. Kao simbol boli koju joj je nanijela, umjetnica tu rečenicu kleše u kamenu ploču koju po završetku performansa razbija, čime se simbolično oslobađa od traume.

Na izložbi u Filodrammatici predstavit će se video dokumentacija prethodnih izvedbi performansa "Šta si toliko emotivna", posjetitelji će moći listati "Knjigu nevidljivih utjecaja" i u nju dodavati vlastite rečenice. Dio prikupljenih rečenica bit će ispisan na zidovima galerije, a tijekom otvorenja posjetitelji će u prostoru galerije moći ispisati vlastite rečenice na tanjur i potom ga razbiti.

Program otvorenja završit će u velikoj dvorani Filodrammatice, gdje će riječka umjetnica Milijana Babić s Nikom Rukavinom razgovarati o njezinoj izložbi i dugogodišnjem umjetničkom radu.

Nika Rukavina (1980.) je suvremena umjetnica iz Rijeke. Diplomirala je kiparstvo na Accademia di Belle Arti u Veneciji. Članica je HZSU-a, a poznata je po svom interdisciplinarnom pristupu koji obuhvaća performans, instalaciju, video i skulpturu. Njezin rad istražuje teme sustavne diskriminacije, rodnih uloga i psiholoških učinaka društvenih normi. Izlagala je na međunarodnoj razini u brojnim institucijama i sudjelovala na raznim umjetničkim rezidencijama. 

kultura vizualna umjetnost korzo Galerija Filodrammatica performans izložba umjetnica Nika Rukavina

Luka Dubroja
"Radne fotografije"

Nedovršena scenografija i glumci u svakodnevnoj odjeći: Luka Dubroja novom izložbom otkriva proces nastanka kazališne predstave

U galerijskom prostoru izloženo je dvadesetak fotografija istog formata te jedna fotografija većeg vertikalnog formata. Svaka fotografija popraćena je informacijama o predstavi, redatelju, lokaciji i točnom vremenu snimanja. Izložba tako pruža rijedak i intiman uvid u kazališni radni proces te predstavlja vrijedan dokument suvremene kazališne produkcije

Povjesničar umjetnosti s misijom

Kolekciju slika skuplja već 50 godina. Sada će sve izložiti i to u autosalonu!

Marijan Špoljar izložit će 20. ožujka u Koprivnici čak 300 radova među kojima su djela Hegedušića, Kožarića, Ivekovića, Picelja, Murtića i Baričevića.Sam podnaslov izložbe "Od Hegedušića do Kožarića, od Ivekovića do Picelja, od Murtića do Barićevića, od naive do suvremenih autora“ upućuje na to da se izložbu "Pet dana slikarstva" može promatrati kao presjek slikarstva 20. i 21. stoljeća

London: 17.03.1969., ro?en britanski dizajner Alexander McQueen
Zločesti dečko visoke mode

Nije znao živjeti bez majke, a zbog seksualnog zlostavljanja u djetinjstvu cijeli je život pokušavao zaštititi žene

Slavni dizajner Alexander McQueen rođen je na današnji dan 1969. godine. Bio je vizionar čije su revije bile više od mode, a život čak pomalo 'školska' već toliko puta ispričana priča o borbi genija s vlastitim demonima. Ostavio je modne postavke satkane od sirove ljepote i osobne boli koje i danas, već 16 godina nakon njegove smrti, modnim svijetom odzvanjaju kao podsjetnik na cijenu kreativnosti

