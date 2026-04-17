Atelijeri Žitnjak

Umjesto Nemanje, na Cherry Pop Up nastupit će glazbenik Martin Ladika

Autor
Milena Zajović
17.04.2026.
u 15:38

Program Cherry Pop Up: Kvartovska intima dio je šireg projekta Cherry Pop Festivala, koji kroz film, umjetnost i glazbu otvara teme intimnosti, identiteta i odnosa, s naglaskom na uključivanje lokalne zajednice i stvaranje prostora za dijalog izvan institucionalnih okvira.

Glazbeni program Cherry Pop Up doživio je malu promjenu: ove subote, 18. travnja u 20 sati u Atelijerima Žitnjak, umjesto ranije najavljenog benda Nemanja, publici će se predstaviti glazbenik Martin Ladika.

Riječ je o umjetniku prepoznatljivog autorskog izraza koji u svom radu spaja glazbu, izvedbu i pripovijedanje. Njegovi nastupi, često opisivani kao spoj introspektivnih tekstova i organskog zvuka, izlaze iz okvira klasičnog koncertnog formata. Ladika kroz pjesme istražuje odnos čovjeka i prirode, svakodnevicu i unutarnje promjene, dotičući teme slobode, prolaznosti i povezanosti. U izvedbama koristi elemente naracije i improvizacije, stvarajući atmosferu koja balansira između osobnog i kolektivnog iskustva.

Program Cherry Pop Up: Kvartovska intima dio je šireg projekta Cherry Pop Festivala, koji kroz film, umjetnost i glazbu otvara teme intimnosti, identiteta i odnosa, s naglaskom na uključivanje lokalne zajednice i stvaranje prostora za dijalog izvan institucionalnih okvira.

Događanja u sklopu programa počinju već u 17 sati, kada su na rasporedu kreativne radionice, radionica levantinske kuhinje i prezentacija sirijskih specijaliteta. Sve aktivnosti otvorene su i besplatne za posjetitelje.

Ane Paška
nastupa i trio Val De Beek

Osebujna Ane Paška u Lisinskom predstavlja svoj prvi studijski album: 'Inspiriraju me dolazak svemiraca, sirove torte...'

Ane piše tekstove za pjesme, glazbu i aranžman, a svira klavijature, harmoniku, bubanj kahon... Rado s publikom dijeli svoj misaono-emotivni dijapazon. Od malena je nosila potrebu da se izrazi na različite načine: crtanjem, riječima, instrumentom, plesom, videom, fotografijom, a odavno se prestala ograničavati na jedan medij jer bi joj to "skučilo dušu"

