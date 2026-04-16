Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 130
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Osebujna Ane Paška u Lisinskom predstavlja svoj prvi studijski album: 'Inspiriraju me dolazak svemiraca, sirove torte...'

Kaja Zulin
VL
Autor
vecernji.hr
16.04.2026.
u 13:18

Ane piše tekstove za pjesme, glazbu i aranžman, a svira klavijature, harmoniku, bubanj kahon... Rado s publikom dijeli svoj misaono-emotivni dijapazon. Od malena je nosila potrebu da se izrazi na različite načine: crtanjem, riječima, instrumentom, plesom, videom, fotografijom, a odavno se prestala ograničavati na jedan medij jer bi joj to "skučilo dušu"

Multimedijalna umjetnica, performerica i pjevačica Ane Paška, pravim imenom Ana-Marija Fabijanić, predstavit će 29. travnja u Dvorani Lisinski svoj prvi studijski album "Odadenjena". Taj neologizam, tumači ona, označava stanje u kojem glasno izgovorimo svoje unutarnje "da" ljepoti, mudrosti, humoru, igri, slobodi i ljubavi.

Kako joj umjetničko ime kaže, Ane živi na Pagu, a u Zagrebu će s njom nastupiti Alen Bernobić, Alan Rešidović i Davorin Poropat kao glazbeno-producentski trio Val De Beek. Oni su s njom radili na albumu. No, tu će biti i gostujući glazbenici Luka Vrbanec, Andrea Rojnić, Nikša Dragolin, Aldo Foško, Marijana Radoš, Adriano Bernobić i – ženski vokalni sastav Trun.

"Rekla bih da su pjesme iz različitih faza mog sazrijevanja, koje su dugo bile beskućnice, sada dobile svoju muzičku kuću", kaže osebujna umjetnica. "Našla se tu i jedna molitva, nekoliko muzičkih razglednica i bogatstvo žanrovskih niti kojima je isprepleten narativ 'Odadenjene'."

Foto: Kaja Zulin

Ane piše tekstove za pjesme, glazbu i aranžman a svira klavijature, harmoniku, bubanj kahon... Rado s publikom dijeli svoj misaono-emotivni dijapazon. "U trenucima izvedbe ja sam spojena na izvor, rekla bih da ljubav tu 'operira' i to nije nešto što je riječima dokazivo, ali ono što osjećam je upravo to. A znam da to osjećaju i drugi. Za mene je najsvetiji oblik bivanja u društvu kada dopustimo našoj prirodi da se izrazi. Velika je čast i radost to dijeliti s drugima", poručuje Ane.

Od malena je nosila potrebu da se izrazi na različite načine: crtanjem, riječima, instrumentom, plesom, videom, fotografijom... Odavno se prestala ograničavati na jedan medij jer bi joj to "skučilo dušu". 

"Za mene je umjetnost Igra. Dok sam studirala u Zagrebu, susrela sam se s velikom količinom ozbiljnosti i težine i trebalo mi je dosta vremena da se vratim svojoj prirodi. Umjetnost je prostor slobode koji dolazi iz našeg duha. To je jako plemenita i nježna sloboda, koja u svojoj suštini može materijalizirati samo ljubav. To nije sloboda koja ima potrebu mijenjati svijet, ona je svijet sama po sebi", tumači. 

Foto: Kaja Zulin

Inspirira je svakodnevni život, ali i "dolazak svemiraca, duboka meditativna stanja, tajne biljnog i životinjskog svijeta, sirove torte, društveni život moje kćerke, poezija, otok Pag i još puno 'pomalo neobičnih slučajeva' i 'sasvim običnih besmislica', kako je to lijepo sročio Harms. Kada svemu tome dodamo humor, to je za mene dobitna kombinacija svih mogućih aktivnosti", zaključuje.

Ključne riječi
kultura promocija album koncertna dvorana Vatroslav Lisinski Val De Beek koncert glazba Ane Paška

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!