Osebujna Ane Paška u Lisinskom predstavlja svoj prvi studijski album: 'Inspiriraju me dolazak svemiraca, sirove torte...'

Multimedijalna umjetnica, performerica i pjevačica Ane Paška, pravim imenom Ana-Marija Fabijanić, predstavit će 29. travnja u Dvorani Lisinski svoj prvi studijski album "Odadenjena". Taj neologizam, tumači ona, označava stanje u kojem glasno izgovorimo svoje unutarnje "da" ljepoti, mudrosti, humoru, igri, slobodi i ljubavi.

Kako joj umjetničko ime kaže, Ane živi na Pagu, a u Zagrebu će s njom nastupiti Alen Bernobić, Alan Rešidović i Davorin Poropat kao glazbeno-producentski trio Val De Beek. Oni su s njom radili na albumu. No, tu će biti i gostujući glazbenici Luka Vrbanec, Andrea Rojnić, Nikša Dragolin, Aldo Foško, Marijana Radoš, Adriano Bernobić i – ženski vokalni sastav Trun.

"Rekla bih da su pjesme iz različitih faza mog sazrijevanja, koje su dugo bile beskućnice, sada dobile svoju muzičku kuću", kaže osebujna umjetnica. "Našla se tu i jedna molitva, nekoliko muzičkih razglednica i bogatstvo žanrovskih niti kojima je isprepleten narativ 'Odadenjene'."

Val De Beek Foto: Kaja Zulin

Ane piše tekstove za pjesme, glazbu i aranžman a svira klavijature, harmoniku, bubanj kahon... Rado s publikom dijeli svoj misaono-emotivni dijapazon. "U trenucima izvedbe ja sam spojena na izvor, rekla bih da ljubav tu 'operira' i to nije nešto što je riječima dokazivo, ali ono što osjećam je upravo to. A znam da to osjećaju i drugi. Za mene je najsvetiji oblik bivanja u društvu kada dopustimo našoj prirodi da se izrazi. Velika je čast i radost to dijeliti s drugima", poručuje Ane.

Od malena je nosila potrebu da se izrazi na različite načine: crtanjem, riječima, instrumentom, plesom, videom, fotografijom... Odavno se prestala ograničavati na jedan medij jer bi joj to "skučilo dušu".

"Za mene je umjetnost Igra. Dok sam studirala u Zagrebu, susrela sam se s velikom količinom ozbiljnosti i težine i trebalo mi je dosta vremena da se vratim svojoj prirodi. Umjetnost je prostor slobode koji dolazi iz našeg duha. To je jako plemenita i nježna sloboda, koja u svojoj suštini može materijalizirati samo ljubav. To nije sloboda koja ima potrebu mijenjati svijet, ona je svijet sama po sebi", tumači.

Ane Paška Foto: Kaja Zulin

Inspirira je svakodnevni život, ali i "dolazak svemiraca, duboka meditativna stanja, tajne biljnog i životinjskog svijeta, sirove torte, društveni život moje kćerke, poezija, otok Pag i još puno 'pomalo neobičnih slučajeva' i 'sasvim običnih besmislica', kako je to lijepo sročio Harms. Kada svemu tome dodamo humor, to je za mene dobitna kombinacija svih mogućih aktivnosti", zaključuje.