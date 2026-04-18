Umirao je od droge, krvario iz svih otvora: De Niro je na samrtnoj postelji natjerao Scorsesea da snimi film koji mu je spasio život

Film "Razjareni bik", koji se večeras prikazuje na HRT 1, nije tek priča o boksu. To je sirova, brutalna i duboko uznemirujuća studija karaktera, portret čovjeka čija ga je ista neobuzdana agresija koja ga je učinila prvakom u ringu, uništila u privatnom životu. Priča prati Jakea LaMottu, boksača srednje kategorije iz Bronxa, čiji su život obilježili autodestruktivni bijes, patološka ljubomora i nasilje.

Njegovu dušu, izmučenu samoprezirom i strahom od emocionalne povezanosti, na platno je prenio Robert De Niro u ulozi koja mu je zauvijek obilježila karijeru i donijela Oscara. Uz njega, ključne figure u LaMottinu paklenom krugu su njegov brat i menadžer Joey, kojeg maestralno glumi Joe Pesci, te njegova druga, zlostavljana supruga Vickie, koju je utjelovila tada 18-godišnja debitantica Cathy Moriarty.

Projekt je bio dugogodišnja opsesija Roberta De Nira. On je još 1974., na setu "Kuma II", pročitao LaMottinu autobiografiju i u njoj prepoznao sirovu, primalnu priču koju je želio ispričati. Godinama je nagovarao svog bliskog prijatelja i suradnika, redatelja Martina Scorsesea, da se prihvati projekta. No, Scorsese je uporno odbijao. "Boksač? Ne volim boks... Čak i kao klincu, boks mi je uvijek bio dosadan", govorio je redatelj, kojeg sportske teme uopće nisu zanimale. Scenarij se vukao po ladicama, a činilo se da film nikada neće biti snimljen, sve do trenutka kada je Scorseseov život dotaknuo samo dno.

Nakon komercijalnog i kritičarskog neuspjeha mjuzikla "New York, New York" iz 1977., Scorsese je zapao u tešku krizu. Izgubljen u paklu ovisnosti o kokainu i u depresiji, doživio je kolaps i završio u bolnici, krvareći iz svih otvora. Liječnici su mu rekli da je na rubu smrti i da mu prijeti izljev krvi u mozak. Upravo u tom trenutku, u bolničku sobu ušao je De Niro. Smatrao je da je njegov prijatelj, suočen s vlastitim uništenjem, napokon spreman razumjeti priču o Jakeu LaMotti. "Želiš li umrijeti? Zar ne želiš vidjeti svoju kćer kako odrasta?", upitao ga je. Suočio ga je s izborom: ili će se prepustiti samouništenju ili će tu energiju pretočiti u film. Za Scorsesea je to bio trenutak prosvjetljenja.

Scorsese je "Razjarenog bika" prihvatio kao svoj "kamikaza film", uvjeren da će to biti posljednje što će snimiti u Hollywoodu, te je u njega unio svu svoju strast, bol i kreativnu energiju. Film je postao njegova osobna katarza, alegorija za sve ono što je proživljavao. "Ono kroz što sam ja upravo prošao, Jake je poznavao prije mene. Katolička pozadina, osjećaj krivnje, nada u iskupljenje. Više od svega, radi se o učenju kako prihvatiti samoga sebe", objasnio je kasnije Scorsese. Ta energija osjeti se u svakom kadru, od brutalno realističnih scena borbi, snimanih iz perspektive boksača unutar ringa, do mučnih prikaza obiteljskog nasilja.

Ono po čemu je film ostao zapamćen jest nevjerojatna fizička transformacija Roberta De Nira. Kako bi što vjernije prikazao LaMottu u različitim fazama života, glumac je prošao kroz dva ekstremna procesa. Prvo je gotovo godinu dana trenirao s pravim Jakeom LaMottom, nabivši deset kilograma mišića. Postao je toliko dobar da je sudjelovao u tri prava boksačka meča u Brooklynu i pobijedio u dva. Sam LaMotta izjavio je kako je De Niro bio među dvadeset najboljih boraca srednje kategorije koje je ikada vidio.

Nakon što su snimljene sve scene iz LaMottinih borilačkih dana, produkcija je zaustavljena na četiri mjeseca. Tijekom te stanke, De Niro je otišao na "kulinarsku turneju" po Italiji i Francuskoj, gdje se prejedao tjesteninom, mesom, sladoledom i pivom. Udebljao se nevjerojatnih 27 kilograma kako bi utjelovio starijeg, propalog LaMottu koji vodi noćni klub. Njegov izgled i otežano disanje toliko su zabrinuli Scorsesea da je u jednom trenutku prekinuo produkciju, strahujući za glumčevo zdravlje. "Prvih sedam kilograma bilo je zabavno, ostalo je bio težak rad", priznao je De Niro, koji je ovu ulogu kasnije opisao kao najtežu u karijeri.

Intenzitet se sa platna prenosio i na set. U jednoj sceni sparinga, De Niro je slučajno slomio rebro Joeu Pesciju, a njegov bolni uzvik ostao je u filmu. Kako bi izvukao autentičnu reakciju od Pescija za scenu u kojoj ga Jake optužuje da je spavao s njegovom ženom, Scorsese je potajno rekao De Niru da umjesto "Jesi li spavao s mojom ženom?" kaže "Jesi li spavao sa svojom majkom?". Šokirani izraz na Pescijevu licu bio je stvaran. Film je snimljen u crno-bijeloj tehnici, dijelom jer je Scorsese želio dočarati izgled starih filmskih žurnala i fotografija iz tog doba, a dijelom zbog praktičnog razloga - boja na filmskim trakama u to je vrijeme brzo blijedjela. Zvuk je također bio revolucionaran; dizajner zvuka Frank Warner stvorio je jedinstven zvuk za svaki udarac, koristeći čak i zvukove životinja poput slonova kako bi dočarao teško disanje boraca.

Iako je po izlasku imao skroman uspjeh na kino blagajnama, zaradivši tek nešto više od uloženih 18 milijuna dolara, "Razjareni bik" s vremenom je stekao status remek-djela. Film je nominiran za osam Oscara, a osvojio je dva: za najboljeg glavnog glumca (De Niro) i najbolju montažu (Thelma Schoonmaker). Danas ga Američki filmski institut redovito svrstava na liste najboljih američkih filmova svih vremena, a za mnoge ostaje ne samo Scorseseov najbolji film, već i testament o iskupljenju - kako lika na ekranu, tako i redatelja iza kamere.

*uz korištenje AI-ja