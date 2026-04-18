Kiruršku praksu ogolio u ljubavnom romanu koji otvara teme 1941. i 1945., sudbinu osječkih Židova, holokaust i Domovinski rat

Roman "Forenzičar" liječnika Romana Pavića priča je o ljubavi, slikarstvu i čovjeku koji preko noći napušta voljenu ženu i grad u kojem gradi karijeru i vraća se u Hrvatsku, gdje nakon izbijanju rata dobrovoljno odlazi u Vukovar, rečeno je u Gavelli na predstavljanju knjige.

Roman objavljen u izdanju Frakture prati mladog zagrebačkog liječnika Gorana Brezovića koji krajem osamdesetih odlazi u New York, gdje radi kao obducent i pokušava potisnuti svoju sposobnost da unaprijed nasluti nečiju smrt.

Ondje ulazi u ljubavnu vezu s Jane. U njegov život ulazi i karizmatična povjesničarku umjetnosti, židovskog podrijetla Ruth koja ga uvodi u svijet slikarskih aukcija te se on kroz taj odnos i umjetnost suočava s dubljim promišljanjem smrti.

Izbijanjem rata u Hrvatskoj Goran preko noći napušta život koji je izgradio i vraća se u domovinu, gdje dobrovoljno odlazi u Vukovar za koji kao liječnik i čovjek naslućuje da će postati mjesto žrtve.

"Forenzičar se može čitati s jedne strane kao roman o odrastanju, s druge strane kao ljubavni roman jer je ljubavna priča jako važna i zapletena, s treće strane kao gotovo naturalistički roman tog mladića koji ide za svojim odlukama, ponekad racionalnim, ponekad neracionalnim", rekao je urednik u izdavačkoj kući Fraktura Seid Serdarević i moderator promocije.

Dodao je da je s četvrte strane pak, to roman koji otvara mnoge povijesne slojeve i razlike 1941. i 1945., sudbinu osječkih, hrvatskih Židova, holokaust uopće, cijeli pogled o tome, Domovinski rat", kazao je urednik u izdavačkoj kući Fraktura Seid Serdarević i moderator promocije.

Pavić je kazao da u romanu "Forenzičar" ima najviše medicine u odnosu na njegove dosad objavljene romane. Istaknuo je svoje dugogodišnje kirurško iskustvo te napomenuo da se medicinske teme u filmovima, serijama i književnosti često prikazuju površno. "Ovdje će se naći te neke stvari koje se ne mogu vidjeti", rekao je.

Serdarević je kazao da je i u ovom Pavićevom romanu bitan susret likovne umjetnosti. Posebno je istaknuo mjesto u romanu kada junak i njegova djevojka odlaze na Caravaggiovu izložbu. Pavić se nadovezao da je iz pozicije liječnika htio tumačiti Caravaggiovu sliku, što se bitno razlikuje od onoga kako je tumače povjesničari umjetnosti.

Radnja romana događa se od 1989. do 1997. godine, a Pavić ističe kako u roman unosi vlastita iskustva iz tog razdoblja, uključujući i sudjelovanje u Domovinskom ratu. Napomenuo je kako piše isključivo o onome što je osobno doživio i vidio.

Roman Pavić rođen 1969. u Osijeku. Medicinski fakultet u Zagrebu završio je 1994., a specijalizaciju kirurgije 2001. Doktor znanosti postao je 2006. Nakon stručnog usavršavanja i rada u SAD-u i Hrvatskoj, od 2011. je pročelnik Zavoda za kirurgiju šake u KBC-u Sestre milosrdnice u Zagrebu te redoviti profesor na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Objavio je više od stotinu znanstvenih i stručnih radova te je autor romana "Pozdrav iz Staljingrada", "Villefranche", "Kamikaze", "U potrazi za Kainom i Abelom".