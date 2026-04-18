Kontrabas preuzeo glavnu ulogu, publici u Lisinskom priredili večer za pamćenje!

U petak, 17. travnja, publika Zagrebačke filharmonije svjedočila je večeri koja će se dugo pamtiti, večeri u kojoj je kontrabas, instrument iz sjene, zasjao u punom sjaju.

Pod ravnanjem karizmatičnog maestra Enrica Onofrija, orkestar je publici pružio iznimno nadahnuto i stilski profinjeno izvođenje programa koji je spojio klasiku i virtuoznost.

Večer je otvorena razigranom i elegantnom Simfonijom br. 96 u D-duru Čudo Franza Josepha Haydna, u interpretaciji koja je oduševila preciznošću, duhovitošću i živim dijalogom među glazbenicima. Već u uvodnim taktovima bilo je jasno da publiku očekuje poseban glazbeni doživljaj.

Središnji trenutak večeri pripao je izvanrednom hrvatskom kontrabasistu Nikši Bobetku, koji je kao solist izveo Koncert za kontrabas i orkestar br. 2 u h-molu Giovannija Bottesinija. Bobetko je svojom virtuoznošću, sigurnošću i iznimnom muzikalnošću potpuno osvojio publiku, razotkrivši kontrabas kao instrument bogat izražajnim mogućnostima – od briljantne tehničke lakoće do duboke lirike. Njegova interpretacija nagrađena je dugotrajnim i srdačnim pljeskom, uz višestruke povratke na pozornicu.

U završnici večeri izvedena je monumentalna Simfonija br. 41 u C-duru Jupiter Wolfganga Amadeusa Mozarta, koja je pod Onofrijevim vodstvom zazvučala snažno, transparentno i uzvišeno. Zagrebačka filharmonija još je jednom potvrdila svoju umjetničku izvrsnost, briljirajući u dinamičkom rasponu i preciznoj interpretaciji.

„Ovaj koncert za mene ima posebno značenje jer rijetko imamo priliku čuti kontrabas u ulozi solističkog instrumenta pred velikim orkestrom. Bottesinijev koncert iznimno je zahtjevan, ali istovremeno i duboko muzikalan – omogućuje nam da pokažemo sve ono što kontrabas može biti: virtuozan, nježan i snažan u isto vrijeme. Posebno mi je zadovoljstvo bilo nastupiti uz Zagrebačku filharmoniju, orkestar s kojim sam profesionalno i osobno vezan dugi niz godina. Reakcija publike bila je iznimna i iskreno me dirnula – vjerujem da smo uspjeli približiti kontrabas na drugačiji način, ne samo kao temelj orkestra, nego kao instrument snažnog i izražajnog glasa“, istaknuo je Nikša Bobetko.

Ova koncertna večer u sklopu Plavog ciklusa pokazala je kako se pomno osmišljenim programom i vrhunskim izvođačima može stvoriti istinski poseban glazbeni događaj. Publika je prepoznala i nagradila tu kvalitetu toplom atmosferom i dugotrajnim ovacijama.