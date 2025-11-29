Prekretnica glazbene povijesti: Kako je 'Thriller' postao najprodavaniji album svih vremena

Kada je 30. studenog 1982. godine Epic Records lansirao šesti studijski album Michaela Jacksona, nitko nije mogao predvidjeti da će taj trenutak označiti prekretnicu u povijesti glazbe.

Jackson, tada 24-godišnjak, već je bio zvijezda zahvaljujući uspjehu u grupi Jackson 5 i prethodnom solo albumu "Off the Wall", no njegova ambicija bila je mnogo veća od pukog statusa zvijezde – želio je postati najveći zabavljač na svijetu. U suradnji s legendarnim producentom Quincyjem Jonesom, Jackson je ušao u studio Westlake u Los Angelesu s jasnom vizijom: stvoriti album na kojem će svaka pjesma biti hit, a rezultat te perfekcionističke vizije bio je "Thriller", remek-djelo koje je spojilo post-disco, rock, funk i pop u savršenu cjelinu. Snimanje je trajalo od travnja do studenog 1982. godine, a proračun je iznosio tadašnjih 750.000 dolara, što je bio ogroman ulog koji se višestruko isplatio. Album ne samo da je katapultirao Jacksona u stratosferu slavnih, već je i spasio glazbenu industriju koja je početkom osamdesetih bila u ozbiljnoj financijskoj krizi.

Glazbena raznolikost albuma bila je ključna za njegov univerzalni uspjeh jer je Jackson uspio privući publiku svih demografskih skupina, rušeći stroge podjele radijskih formata tog vremena.

Prvi singl, "The Girl Is Mine", duet s Paulom McCartneyjem, bio je strateški odabran kako bi privukao bijelu pop publiku, iako su ga kritičari smatrali najslabijom karikom, no prava eksplozija dogodila se s pjesmama koje su uslijedile. "Billie Jean", sa svojom zaraznom bas linijom i tekstom o paranoji i lažnom očinstvu, postala je himna generacije, dok je "Beat It" srušila barijeru između crnačke R&B glazbe i bijelog rocka. Kako bi osigurao uspjeh na rock postajama, Quincy Jones je angažirao Eddieja Van Halena za gitarski solo na pjesmi "Beat It", potez koji se pokazao genijalnim. Van Halen je solo odsvirao besplatno kao uslugu, ne sluteći da će sudjelovati u stvaranju povijesti.

Uz to, pjesme poput "Wanna Be Startin' Somethin'", koja otvara album s afričkim ritmovima i funk energijom, te balada "Human Nature", pokazale su Jacksonovu nevjerojatnu vokalnu i emocionalnu širinu. Sedam od devet pjesama s albuma završilo je u prvih deset na američkoj ljestvici singlova, što je bio podvig bez presedana.

Svake godine oko Noći vještica, pjesma "Thriller" se vraća na glazbene ljestvice, a milijuni ljudi diljem svijeta i dalje pokušavaju naučiti kultnu zombi koreografiju. Samo jedan od primjera je ovogodišnja izvedba u Meksiku koja se održala 18. listopada Foto: TOYA SARNO JORDAN/REUTERS

Osim zvučne revolucije, "Thriller" je bio vizualna prekretnica koja je transformirala način na koji konzumiramo glazbu, a presudnu ulogu u tome imao je MTV. Prije "Thrillera", MTV je bio kritiziran zbog nepuštanja spotova crnih izvođača, no Jacksonova popularnost postala je toliko golema da ju nisu mogli ignorirati.

Spot za "Billie Jean", u kojem Jackson pleše po pločniku koji svijetli pod njegovim koracima, bio je prvi spot crnog izvođača u teškoj rotaciji na tom kanalu. Uslijedio je "Beat It" s prikazom uličnih bandi i sinkroniziranom koreografijom koja je postala Jacksonov zaštitni znak. Ipak, vrhunac je bio naslovni spot za pjesmu "Thriller". Režiran od strane Johna Landisa, ovaj 14-minutni kratki film s budžetom od pola milijuna dolara bio je pravi kulturni fenomen. Premijera spota bila je globalni događaj, a prikazivao je Jacksona kako se pretvara u vukodlaka i zombija, predvodeći jednu od najpoznatijih plesnih točaka u povijesti. Spot je bio toliko popularan da je VHS kazeta "Making of Michael Jackson's Thriller" postala najprodavanije kućno video izdanje, dokazujući da glazbeni spotovi mogu biti profitabilni umjetnički format.

Komercijalni uspjeh albuma "Thriller" do danas ostaje nedostižan, s procjenama prodaje koje se kreću od 70 pa sve do preko 100 milijuna primjeraka diljem svijeta. Album je proveo nevjerojatnih 37 tjedana na prvom mjestu Billboard ljestvice i bio je najprodavaniji album u SAD-u dvije godine zaredom, 1983. i 1984. godine. Na dodjeli Grammyja 1984. godine, Michael Jackson je osvojio rekordnih osam nagrada, uključujući onu za album godine, a ceremoniju je gledala rekordna televizijska publika.

No, možda najvažniji trenutak te ere dogodio se na proslavi 25. godišnjice Motowna, kada je Jackson tijekom izvedbe "Billie Jean" prvi put izveo "moonwalk". Taj trenutak, u kojem je klizio unatrag po pozornici u crnim mokasinama i bijelim čarapama s jednom šljokičastom rukavicom, zacementirao je njegov status "Kralja popa". "Thriller" nije bio samo kolekcija pjesama; bio je to multimedijski fenomen koji je uključivao modu, ples i video produkciju, stvarajući nacrt za modernu pop zvijezdu kakvu danas poznajemo.

Iako se danas čini da je uspjeh "Thrillera" bio neizbježan, put do konačnog proizvoda bio je ispunjen izazovima i zanimljivim anegdotama. Naslovna pjesma "Thriller", koju je napisao Rod Temperton, prvotno se zvala "Starlight", a refren je glasio "Starlight! Starlight sun...", prije nego što je promijenjen u mračniju temu koja je bolje odgovarala Jacksonovoj novoj, zrelijoj fazi. Legendarni horor glumac Vincent Price, koji u pjesmi ima nezaboravan rap dio, snimio je svoj vokal u samo dva pokušaja, a zanimljivo je da je jedna cijela strofa njegovog teksta izbačena iz finalne verzije zbog dužine. Produkcija je bila toliko intenzivna da su Jackson i Jones, nezadovoljni prvim miksevima cijelog albuma, odlučili ponovno miksati svaku pjesmu samo nekoliko tjedana prije planiranog roka izlaska.

Jacksonov perfekcionizam bio je legendaran. Poznato je da je vokale za pjesmu "Billie Jean" pjevao kroz kartonsku cijev dugu gotovo dva metra kako bi postigao specifičan zvuk, a većinu vokala na albumu snimao je u potpunom mraku jer mu je to omogućavalo bolju koncentraciju. Zvukovi zavijanja vukova u pjesmi "Thriller" nisu bili zvučni efekti iz biblioteke niti stvarni psi, već ih je izveo sam Michael. Čak je i njegova religioznost utjecala na projekt; kao predani Jehovin svjedok u to vrijeme, Jackson je bio zabrinut da će spot za "Thriller" promovirati demonizam, zbog čega je na početku videa inzistirao na umetanju izjave kojom se ograđuje od okultnog. Unatoč tim unutarnjim konfliktima, njegova umjetnička vizija je prevladala, stvorivši djelo koje i nakon više od 40 godina zvuči svježe i inovativno.

Utjecaj "Thrillera" na današnju glazbu je nemjerljiv. Umjetnici poput Beyoncé, Justina Timberlakea, The Weeknda i Brune Marsa redovito navode ovaj album kao svoju glavnu inspiraciju. "Thriller" je dokazao da pop glazba može biti visoka umjetnost i da jedan album može ujediniti svijet. Svake godine oko Noći vještica, pjesma "Thriller" se vraća na glazbene ljestvice, a milijuni ljudi diljem svijeta i dalje pokušavaju naučiti kultnu zombi koreografiju.

Reizdanja albuma, poput "Thriller 25" i nedavnog "Thriller 40", nastavljaju se prodavati u velikim nakladama, potvrđujući da Jacksonova glazba pronalazi put do novih generacija. U svijetu streaminga i brzih singlova, "Thriller" ostaje podsjetnik na vrijeme kada je jedan album mogao zaustaviti svijet i natjerati ga da pleše.