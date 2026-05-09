Pokreće se novi festival dječje književnosti, Nagrada Grigor Vitez ove godine dolazi u potpuno novom izdanju

Najstarija organizacija za djecu u Hrvatskoj, Savez društava "Naša djeca", pokreće "Ozvjezdane dane" – novi festival dječje književnosti, ilustracije i općenito vrhunskog književnog stvaralaštva koji će održati od 25. do 27. svibnja.

Kroz tri dana književnih susreta, stručnih razgovora i svečanu dodjelu Nagrade "Grigor Vitez“, festival će okupiti autore, ilustratore, stručnjake i publiku posvećenu kulturi čitanja i stvaralaštvu za djecu i mlade, naglasili su organizatori u priopćenju.

Istaknuli su kako festival nastaje s ciljem otvaranja prostora za razgovor o suvremenoj dječjoj književnosti, važnosti čitanja, ilustracije, umjetnosti i kulture odrastanja, povezujući književnost, obrazovanje i kulturu u zajedničkom dijalogu o tome kako kvalitetna književnost za djecu utječe na cjelokupan razvoj djeteta i kako zajedno stvaramo kulturu čitanja kod djece i mladih.

U sklopu festivala održat će se i svečana dodjela Nagrade “Grigor Vitez”, ove godine 59. po redu, čineći je najstarijom Nagradom za dječju književnost u Hrvatskoj i jednom od najvažnijih nagrada za dječju književnost i ilustraciju. Festival tako po prvi put postaje mjesto susreta suvremenog festivalskog programa i dugogodišnje književne tradicije, najavljeno je.

Poseban dio programa festivala čine Ozvjezdani razgovori – stručni paneli posvećeni dječjoj književnosti i razvoju mlade publike, koji će se održati u ponedjeljak, 25. svibnja.

Održat će se panel "Suvremena dječja književnost u Hrvatskoj: Nagrada kao poticaj i izazov“, a na njemu sudjeluju Ana Đokić, Svjetlan Junaković, Dubravka Zima i mladi čitatelji, članovi Dječjeg žirija Nagrade "Grigor Vitez". Na drugom panelu pod nazivom "Književni prijevodi za djecu i mlade: Mladi čitatelji, stari zahtjevi“, sudjeluju Anda Bukvić Pažin, Svetlana Grubić Samaržija i Lara Hölbling Matković.

Stručni paneli održavaju se u suradnji s Hrvatskim centrom za dječju knjigu pri Knjižnicama grada Zagreba i Društvom hrvatskih književnih prevodilaca.