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HOLIVUDSKI POVRATAK GODINE

Nikad nećete pogoditi tko je ovo! Gerilski je izveo nemoguće i šokirao fanove

Jaap Buitendijk
VL
Autor
Vecernji.hr
27.07.2026.
u 16:44
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Pojavljivanje Johnnyja Deppa na Comic-Conu u kostimu Dickensovog zloglasnog škrtca Ebenezera Scroogea, bio je pomno planiran potez koji je trajao mjesecima. Izvori otkrivaju kako je studio Paramount uspio izvesti tajni glumački gambit i vratiti zvijezdu 'Pirata s Kariba' u središte pozornosti.

Iznenađujući nastup Johnnyja Deppa na nedavnom Comic-Conu nije bio nimalo jednostavan zadatak. Izvori su za Page Six otkrili da je cijela akcija osmišljena za promociju Paramountovog filma "Ebenezer: Božićna priča", zahtijevala dva mjeseca detaljnog planiranja, što je iznimno kratak rok prema standardima ove masovne konvencije.

Sve je započelo sredinom svibnja, kada je šef marketinga i distribucije u Paramountu, Josh Goldstine, došao na ideju da Deppa dovede u San Diego u punom kostimu Charles Dickensovog zloglasnog škrtca, Ebenezera Scroogea. Odmah je kontaktirao glumca kako bi ga pridobio za ovaj odvažni marketinški potez, a Depp je, bez imalo oklijevanja, odmah pristao, čime je pokrenut složen proces realizacije.

Nakon Deppovog pristanka, marketinški tim studija bacio se na posao, osmišljavajući i gradeći elaboriranu scenografiju koja je uključivala pročelje trgovine "Scrooge i Marley" u poznatoj četvrti Gaslamp u San Diegu. Kako bi iskustvo bilo što uvjerljivije, stvoreni su i specijalni efekti, uključujući kazaljke na satu koje su se kretale unatrag, kvaku na vratima koja se sama pomicala i velike količine lažnog snijega koje su prekrile cijelu scenu. Studio je čak angažirao glumce da glume pjevače božićnih pjesama kako bi atmosfera bila potpuna. Iako je postojao labav scenarij onoga što je Depp trebao reći i učiniti, glumac je odlučio stvari uzeti u svoje ruke. Njegov nastup bio je dio pomno orkestrirane kampanje za mračnu fantazijsku adaptaciju klasične priče, koju režira majstor horora Ti West.

Prije samog događaja, Depp je proveo otprilike tri sata u stolici za šminkanje, gdje su ga vješti vizažisti transformirali u legendarnog Scroogea. Tijekom procesa viđen je kako se šali sa svojim menadžerom, Jackom Whighamom iz agencije Range. Kada je napokon izašao pred publiku, zvijezda "Pirata s Kariba" uočila je nekoliko obožavatelja odjevenih u kostime njegovih najpoznatijih likova, što ga je potaknulo da potpuno odbaci pripremljeni scenarij. "On je majstor improvizacije, tako da se jednostavno poigravao s reakcijama publike", rekao je jedan od izvora uključenih u planiranje. Njegova interakcija s okupljenima bila je tek prvi dio iznenađenja, jer je kasnije prekinuo panel "Redatelji o režiji" u dvorani H kako bi osobno predstavio prvi trailer za film.

Nema sumnje da "Ebenezer" označava ključan trenutak za glumca čije su uloge u velikim studijskim filmovima presušile nakon što je 2020. godine izgubio tužbu za klevetu protiv britanskog tabloida koji ga je nazvao "zlostavljačem žena". Ipak, Depp se vratio na velika vrata nakon što je velikim dijelom pobijedio u znatno praćenijem sudskom procesu za klevetu u Virginiji 2022. godine, koji ga je suprotstavio bivšoj supruzi Amber Heard. Ovogodišnji posjet Comic-Conu bio mu je prvi od 2018., kada je priredio slično iznenađenje pojavivši se u liku Gellerta Grindelwalda kako bi promovirao "Fantastične zvijeri: Zločini Grindelwalda", što je ujedno bio i njegov posljednji visokobudžetni film do sada.

Dok se trailer za "Ebenezer" prikazivao u dvorani H, publika je eruptirala od oduševljenja kada je Deppov lik izgovorio rečenicu: "Dobro je vratiti se". Mnogi su u tome prepoznali jasnu aluziju ne samo na protagonista filma koji putuje kroz vrijeme, već i na samog glumca i njegov povratak u Hollywood. Reakcije na njegov nastup i trailer bile su iznimno pozitivne, a video je u samo nekoliko dana prikupio više od 15 milijuna pregleda na YouTubeu. Film, koji u kina stiže 12. studenog, režira Ti West, poznat po svom radu u horor žanru, što sugerira da će ova adaptacija imati znatno mračniji i jeziviji ton od prethodnih. Uz Deppa, u filmu glumi impresivna postava koja uključuje Iana McKellena, Ruperta Grinta, Andreu Riseborough, Sama Claflina i Daisy Ridley.

Deppov potez na Comic-Conu primjer je rastućeg trenda imerzivnog i iskustvenog marketinga u filmskoj industriji. Umjesto tradicionalnih panela, studiji sve više koriste gerilske taktike i interaktivna iskustva kako bi stvorili jači i dugotrajniji dojam na publiku. Za Deppa, ovaj projekt predstavlja pažljivo odabran strateški potez. Suradnja s cijenjenim redateljem poput Ti Westa na mračnoj verziji književnog klasika omogućuje mu da pokaže novu stranu svog talenta i redefinira karijeru nakon godina medijskih bitaka i manjih, neovisnih projekata. Interes publike i medija je ogroman, a uz "Ebenezer", Depp je najavio i ulogu u akcijskom trileru "Day Drinker", što dodatno signalizira da se jedan od najvećih holivudskih zvijezda doista vratio.

Ključne riječi
Ebenezer Scrooge Charles Dickens glumac Hollywood Pirati s Kariba Comic-Con Johnny Depp

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