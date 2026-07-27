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POVIJESNO PRIZNANJE

Plaže Dana D dobile status UNESCO-ve baštine: Konačno priznanje za mjesto koje je promijenilo svijet

REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
27.07.2026.
u 10:09
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Nakon gotovo dva desetljeća duge kampanje, plaže u Normandiji, poprište najveće pomorske invazije u povijesti, službeno su uvrštene na popis svjetske baštine. Odluka prepoznaje njihovu iznimnu vrijednost kao simbola žrtve, mira i pomirenja u modernoj povijesti

Plaže u Normandiji, na kojima su se 6. lipnja 1944. godine iskrcale savezničke snage kako bi se suprotstavile nacističkim trupama Adolfa Hitlera i započele oslobađanje Francuske, postale su zaštićena svjetska baština.

Ovu je odluku u nedjelju, 26. srpnja 2026., donio Odbor za svjetsku baštinu na svom 48. zasjedanju u Busanu u Južnoj Koreji, čime je okončan proces nominacije koji je trajao gotovo dva desetljeća. U službenom priopćenju na svojim internetskim stranicama, UNESCO je naveo kako plaže tvore "izniman kulturni krajolik oblikovan kako događajima iz 1944. godine, tako i njihovim trajnim sjećanjem", što je opravdalo njihovo uvrštavanje na prestižni popis. Upisom se odaje počast ne samo povijesnom događaju, već i krajoliku koji je postao trajni spomenik ljudskoj borbi za slobodu i golemim žrtvama podnesenim za okončanje autoritarne vlasti u Europi.

Zaštićeno područje obuhvaća znatno više od samih pješčanih obala. Područje svjetske baštine uključuje pet ključnih plaža na kojima se odigralo iskrcavanje, poznatih pod kodnim imenima Utah, Omaha, Gold, Juno i Sword. Osim njih, status zaštite dobili su i ključni strateški lokaliteti poput rta Pointe du Hoc, gdje su američki rendžeri izveli herojski juriš na njemačke utvrde, te ostaci njemačke topničke baterije kod Longues-sur-Mera. Zaštita se proteže i na ostatke monumentalne umjetne luke Mulberry u Arromanches-les-Bainsu, koja je bila ključna za opskrbu savezničkih trupa u tjednima nakon invazije. U cjelinu su uključena i brojna vojna groblja i spomenici, poput američkog groblja u Colleville-sur-Meru s pogledom na plažu Omaha, koji tiho svjedoče o golemoj ljudskoj cijeni plaćenoj za slobodu zapadne Europe.

Iskrcavanje u Normandiji, poznato kao Dan D, predstavljalo je odlučujuću prekretnicu u Drugom svjetskom ratu i najveću pomorsku invaziju u povijesti ratovanja. Tog je dana ukupno 156.115 savezničkih vojnika stiglo na obale Normandije, bilo morskim putem ili padobranskim desantom iza njemačkih obalnih obrambenih linija. U operaciji su sudjelovali vojnici iz Sjedinjenih Država, Ujedinjenog Kraljevstva, Kanade, Belgije, Norveške, Poljske, Luksemburga, Grčke, tadašnje Čehoslovačke, Novog Zelanda i Australije, a uz njih se borilo i 177 francuskih komandosa. Ove su plaže redovito poprište velikih komemoracija na kojima se okupljaju svjetski lideri, odajući počast hrabrosti i žrtvi vojnika koji su sudjelovali u jednoj od najvažnijih bitaka za budućnost Europe i cijelog svijeta.

Francuski dužnosnici s oduševljenjem su pozdravili odluku UNESCO-a, ističući njezinu važnost za očuvanje sjećanja i promicanje vrijednosti mira. Hervé Morin, predsjednik regije Normandija, izjavio je kako ova odluka nameće veliku odgovornost. "Ona nas prisiljava da očuvamo ovo dobro, da ga štitimo, da ga još više cijenimo i da promičemo njegovu vrijednost", naglasio je Morin. Stalna francuska izaslanica pri UNESCO-u, Ahlem Gharbi, dodala je kako iskrcavanje u Normandiji predstavlja prekretnicu od globalnog sukoba prema poslijeratnom poretku izgrađenom na miru i sigurnosti. Istaknula je da ovo imenovanje ima poseban značaj u današnje vrijeme eskalacije međunarodnih kriza i ratova, služeći kao snažan podsjetnik na važnost dijaloga i suradnje. Odluka se vidi kao pobjeda za sve one koji su se godinama zalagali za trajno očuvanje ovih mjesta sjećanja.

Unatoč međunarodnom priznanju, normandijske plaže suočavaju se s ozbiljnim izazovima koji prijete njihovom očuvanju. UNESCO-ov savjetodavni odbor, Međunarodno vijeće za spomenike i spomenička područja (ICOMOS), upozorio je na prijetnje koje donose masovni turizam, klimatske promjene, porast razine mora i planirani razvojni projekti, poput vjetroelektrana na moru koje bi mogle narušiti povijesni krajolik. Svake godine gotovo 1,8 milijuna ljudi posjeti mjesta povezana s Danom D, što stvara značajan gospodarski prihod, ali istovremeno i ogroman pritisak na osjetljivu baštinu i infrastrukturu. Status svjetske baštine stoga obvezuje francuske vlasti na implementaciju strogih mjera zaštite kako bi se sačuvala "izvanredna univerzalna vrijednost" ovog područja za buduće generacije. Regija Normandija već je razvila partnerski pristup koji uključuje identifikaciju i očuvanje svih tragova iskrcavanja, od ostataka Atlantskog zida do olupina brodova na dnu mora, s ciljem razvoja održivog turizma koji poštuje autentičnost lokacija.

Uvrštavanje normandijskih plaža na popis svjetske baštine dio je šireg trenda unutar UNESCO-a koji sve više prepoznaje važnost takozvanih "mjesta savjesti" i baštine povezane s novijim sukobima. Dok je organizacija u prošlosti oklijevala s uvrštavanjem lokaliteta koji su primarno povezani s ratnim stradanjima, danas se prihvaća da upravo takva mjesta imaju iznimnu univerzalnu vrijednost jer služe kao snažni podsjetnici, mjesta sjećanja i platforme za pomirenje. Drugi poznati primjeri takvih mjesta na popisu svjetske baštine uključuju Memorijal mira u Hirošimi (Kupola Genbaku) i Koncentracijski logor Auschwitz-Birkenau. Sva ta mjesta dijele zajednički cilj: očuvanje sjećanja na tragične događaje, odavanje počasti žrtvama te promicanje mira i ljudskih prava. Njihova zaštita zahtijeva pažljiv pristup koji uravnotežuje očuvanje autentičnosti s potrebama komemoracije i obrazovanja, osiguravajući da lekcije iz prošlosti nikada ne budu zaboravljene.

Ključne riječi
status priznanje baština UNESCO. Lista svjetske baštine povijest plaža iskrcavanje Normandija DAN D

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