Ljeto, nostalgija i druga prilika za ljubav: Carley Fortune donosi novu očaravajuću romansu, savršena je za plažu

Ljeto, nostalgija i druga prilika za ljubav – sve ono zbog čega su čitatelji zavoljeli romane Carley Fortune ponovno je tu. Ako ste prošlih ljeta teško ispuštali iz ruku Sva nova ljeta i poželjeli još jednu priču u njezinu prepoznatljivom stilu, imamo novu preporuku za vas – Jedno zlatno ljeto.

S romanima Sva nova ljeta, Vidimo se na jezeru i Ovog ljeta ću drugačije, Carley Fortune osvojila je publiku pričama smještenima na nezaboravne lokacije, u kojima se isprepliću prošlost, sadašnjost i nove prilike. Roman Sva nova ljeta dobio je i svoju ekranizaciju, seriju Every Summer After, dostupnu na Prime Videu, čime je ova ljetna priča pronašla put i do ekrana.

U romanu Jedno zlatno ljeto Carley Fortune ponovno nas vodi u Barry’s Bay, mjesto u kojem je Alice provela nezaboravno ljeto sa sedamnaest godina. Alice je fotografkinja koja svoj život posvećuje bilježenju tuđih trenutaka, no kada se nakon mnogo godina vrati u Barry’s Bay, ponovno susreće Charlieja, osobu koju nije očekivala vidjeti. Njihov susret otvara pitanje što se događa kada se vratimo mjestu, ljudima i osjećajima koje smo jednom ostavili iza sebe.

Foto: Znanje

Dobre se stvari događaju na jezeru. Tako barem kaže Aliceina baka, a iskustvo potvrđuje da je u pravu. Alice je ondje provela samo jedno ljeto, sa sedamnaest godina, u kućici uz jezero. Upravo je tamo snimila onu fotografiju – troje nasmijanih tinejdžera u žutom gliseru – fotografiju koja joj je promijenila život.

Danas Alice svijet promatra kroz objektiv. Kao fotografkinja, najugodnije se osjeća u pozadini, dopuštajući drugima da budu u središtu pozornosti. No u posljednje vrijeme čezne za nečim više. Kad baka padne i slomi kuk, Alice smisli plan koji bi mogao koristiti objema: još jedno ljeto u Barry’s Bayu, tom čarobnom mjestu uz jezero. Ali tek što se smjeste, njihov mir prekida zvuk dobro poznatog žutog glisera – i muškarca koji njime upravlja.

Charlie Florek imao je devetnaest godina kada ga je Alice izdaleka fotografirala. Danas je odrastao muškarac: nepopravljivi šarmer koji uspijeva nasmijati baku i u Alice probuditi čežnju za vremenom kada je život bio jednostavniji, a fotografiranje samo zabava. Dani okupani suncem i tople večeri provedene na jezeru s Charliejem pravi su melem za Alicinu dušu. No kad podigne pogled i susretne njegove prodorne zelene oči uprte ravno u nju, počinje strahovati za svoje srce.



Jer Alice vidi ljude – upravo zato je tako dobra u svom poslu. Ali još nikada nije upoznala nekoga tko bi pogledao i doista vidio nju.