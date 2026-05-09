vraćanje u najljepše uspomene djetinjstva

FOTO 'Titanic', 'Profesor Baltazar' i 'Ljepotica i zvijer' u Lisinskom: Zagrebačka filharmonija priredila spektakl filmske glazbe

Zagreb: Zagrebačka filharmonija održala Večer uz filmsku glazbu
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
1/16
VL
Autor
vecernji.hr
09.05.2026.
u 10:41

Publika u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog jučer je dugotrajnim aplauzom ispratila koncert Večer uz filmsku glazbu Zagrebačke filharmonije, održan u sklopu OFF ciklusa – programskog ciklusa koji briše granice između klasične glazbe i popularne kulture te publici donosi drugačiji koncertni doživljaj kroz film, crossover projekte i glazbu široke emocionalne prepoznatljivosti.

Pod ravnanjem dirigenta Davora Kelića, uz sopranisticu i voditeljicu Renatu Sabljak te dječji sopran Iskru Rajković iz Glazbene škole Franje Kuhača u Osijeku, publika je proputovala kroz neke od najomiljenijih filmskih trenutaka svjetske i domaće kinematografije.

Od monumentalnog uvoda skladbe Also sprach Zaratustra do dirljivih tema iz filmova Forrest Gump, Titanic, Gospodar prstenova i Pirati s Kariba, Zagrebačka filharmonija još je jednom pokazala kako filmska glazba nadilazi ekran i postaje dio kolektivnog sjećanja publike. Posebne emocije izazvao je medley domaćih filmskih klasika te legendarni Profesor Baltazar, koji je publiku vratio u najljepše uspomene djetinjstva, dok su izvedbe skladbi iz filmova Mala Sirena i Ljepotica i zvijer donijele toplinu i čaroliju Disneyjeva svijeta.

Večer filmske glazbe Zagrebačke filharmonije
Iskra Rajković, dječji sopran
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Koncert je dodatno obogatila neposredna i duhovita komunikacija Renate Sabljak s publikom, koja je večeri dala toplinu i osjećaj zajedničkog filmskog putovanja kroz glazbu.

„Filmska glazba ima posebnu moć. Ona nas u sekundi vraća emociji, prizoru i trenutku koji pamtimo. Večeras smo osjetili koliko publika snažno živi ovu glazbu i koliko orkestar uživa dijeliti je s njima“, izjavio je nakon koncerta ravnatelj Zagrebačke filharmonije Filip Fak.

Publika je izvedbe nagradila dugotrajnim pljeskom i ovacijama, potvrdivši još jednom kako filmska glazba ostaje jedan od najsnažnijih mostova između umjetnosti, emocije i publike svih generacija.

kultura Renata Sabljak Pirati s Kariba Forrest Gump Profesor Baltazar ljepotica i zvijer Titanic filmska glazba koncertna dvorana Vatroslav Lisinski Zagrebačka filharmonija glazba koncert

Zagreb: Kyle Eastwood nastupio na Zagreb Jazz Festivalu
Jazz kvintet Kylea Eastwooda u SC-u

U Zagreb nije ušao s revolverom poput svog oca 'Prljavog Harryja', ali sjajnom svirkom odao je počast njegovim filmovima

Teme koje u filmovima Clinta Eastwooda čujete nakratko, kvintet Kylea Eastwooda rekreirao je u desetminutnim verzijama, dajući prostora da se svirački obračunaju sa slavnim predlošcima i daju im nove naglaske s majstorskim sviračkim dionicama. Dakle, da nas je Eastwood u SC-u kao Prljavi Harry u filmu pitao "Osjećate li se sretnima?“, odgovor bi bio potvrdan

Čajkovski
čajkovski - glazbeni genij

Oženio je studenticu koja mu je bila 'potpuno odbojna' i patio od bizarnog straha da će mu dok dirigira otpasti glava

Čajkovski je navodno pokušao počiniti samoubojstvo, i to na vrlo bizaran način. Kako je zabilježio njegov prijatelj i kolega Nikolaj Kaškin, Čajkovski je jedne hladne rujanske noći ušao do struka u ledenu rijeku Moskvu s namjerom da dobije upalu pluća ili neku drugu smrtonosnu bolest. Ironično, njegovo zdravlje bilo je toliko jako da mu ledena kupka nije donijela nikakve posljedice

