Pogledajte kako su heroja Domovinskog rata oživjeli s pomoću umjetne inteligencije

Prvi puta u povijesti hrvatskog filma, umjetna inteligencija korištena je kako bi oživjela lik stvarnog heroja Domovinskog rata, Velimira Đereka Sokola. Emotivni dokumentarni film “Sokol – Nezaustavljiv kao sudbina”, u produkciji Miss Art i režiji Eduarda i Dominika Galića, autora Šestog autobusa, tako postaje pionirsko djelo koje spaja povijesne činjenice s jakim emocijama koje su, kroz gotovo stvarno okruženje i lica, ponovo vraćene korištenjem mogućnosti umjetne inteligencije.

Kada su producenti krenuli rekonstruirati rani život zapovjednika obrane Sajmišta, suočili su se s jakim emocijama same priče te gotovo nemogućim zadatkom: kako “vratiti u život” mladića o kojem postoje tek rijetke fotografije?

- Koristeći kombinaciju više AI modela (Mystic, OpenAI, Nano Banana i Kling 2.1), stvorili smo realistične, dosad neviđene kadrove Sokola i njegova okruženja, vraćajući gledatelje u rane devedesete, u Vukovar kakav pamtimo, no kakav nismo mislili da ćemo ikad više vidjeti. Povijesne likove i prostore rekonstruirali smo u igranim sekvencama pomoću AI alata, stvarajući filmski doživljaj koji briše granicu između stvarnosti i digitalne kreacije, od autentičnih odora i vojnih vozila do kapljica blata i oštećenja na uniformama, od osmjeha do tuge i dubokih osjećaja koje je nosio Velimir Đerek Sokol i ono vrijeme - istaknuo je Tomislav Josipović, direktor tvrtke Chroma studio koja je kreirala AI generirani sadržaj i postprodukciju slika za film Sokol.

- Bio je to doista izazovan proces. Svaka scena, svaki kadar nastajao je uz desetke iteracija i vizualnih korekcija. AI generiranje je poput režije s gluhonijemom filmskom ekipom, sve moraš ponavljati dok ne uspiješ uhvatiti onu jednu emociju, jaku, snažnu, iznimnu koja nosi i govori sve, koja ostavlja bez riječi - naglasio je producent Dominik Galić.

AI tehnologija u “Sokolu” nije korištena radi efekta, već kao sredstvo koje nadopunjuje i vraća emociju. Spoj generativnih modela i klasične postprodukcije donosi tako slike i kadrove koji istodobno bude sjećanje na važne trenutke hrvatske povijesti, snažnu osobnu priču i tehničko divljenje.

- Cilj nije bio stvoriti savršen digitalni svijet, nego ponovno udahnuti život čovjeku i vremenu koje je izgradilo našu slobodu, trenutke u kojima danas živimo - dodao je redatelj Eduard Galić.

Ovakva primjena umjetne inteligencije pionirska je i u svjetskim razmjerima. Dok drugi filmovi koriste AI tek za vizualne skice ili kratke elemente, “Sokol – nezaustavljiv kao sudbina” usudio se stvoriti cjelovite igrane scene u stvarnom povijesnom okruženju i time otvoriti potpuno novo poglavlje u hrvatskoj i svjetskoj kinematografiji, ističu kreatori filma.

“Sokol – Nezaustavljiv kao sudbina” bit će premijerno prikazan 11. studenog u Kaptol Boutique Cinema by Cinestar, a od 13. studenog ulazi u redovnu distribuciju diljem Hrvatske.

Uz snažnu emociju koju nosi sama Sokolova priča, primjena umjetne inteligencije razlog je više da pogledate ovaj film jer “Sokol – Nezaustavljiv kao sudbina” nije samo film o prošlosti, odvažnosti, o slobodi i ljubavi, nego i stvarni pogled u budućnost kinematografije. Film nas poziva da zajedno proživimo priču o čovjeku koji je postao simbol otpora, ali i da svjedočimo rađanju nove ere hrvatskog filma, one u kojoj će umjetna inteligencija i čovjek stajati rame uz rame u stvaranju emocije, a hrvatska filmska industrija rame uz rame ili čak iznad svjetske.