Počinje JazzHR Festival: Program otvaraju Nola i JazzIstra Orchestra, a dolaze i Folkestra te Valerija Nikolovska

Od 11. do 13. svibnja 2026. u zagrebačkom klubu Peti kupe održava se proljetna edicija JazzHR Festivala, projekta Hrvatskog društva skladatelja, koja donosi tri večeri i pet koncerata domaćih i regionalnih jazz umjetnika, uz prateći program Vinyl Sessions nakon koncerata.

Festival otvara 11. svibnja u 20 sati projekt JazzIstra Orchestra i Nola, koji donose jedinstvenu fuziju Nolinih pjesama i big band jazz izričaja. Riječ je o suradnji istarskih glazbenika predvođenih Marijanom Jelenićem i Gabrijelom Galant Jelenić, koja spaja njihov autorski opus s novim aranžmanskim pristupom.

Drugog dana festivala, 12. svibnja, u 20 sati nastupaju Goran Jurić i Zrinka Barić s projektom Metal, konceptualnim albumom koji jazz koristi kao narativni medij i vodi slušatelja kroz zvučne krajolike inspirirane zamišljenim svjetovima. U 21 sat slijedi nastup trija Folkestra, sastavljenog od renomiranih domaćih glazbenika i autora – Žige Goloba, Tea Martinovića i Krune Levačića, a poznatog po spoju precizne izvedbe i slobodne improvizacije te sceničnih nastupa.

Završna večer, 13. svibnja, donosi u 20 sati koncert HGM Jazz Orkestar Next Generation, nove generacije mladih jazz glazbenika okupljenih uz iskusne mentore, pod vodstvom Zvonimira Bajevića. Festival zatvara u 21 sat Valerija Nikolovska sa svojim bendom, predstavljajući aktualni EP Green Heart, u prepoznatljivom spoju soula, bluesa i jazza.



Tijekom sva tri dana, poslije koncerata, održavat će se i neformalni off program Vinyl Sessions, namijenjen druženju i dodatnom glazbenom iskustvu.