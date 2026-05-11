#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Počinje JazzHR Festival: Program otvaraju Nola i JazzIstra Orchestra, a dolaze i Folkestra te Valerija Nikolovska

Nola
Davor Puklavec/PIXSELL
Autor
Hrvoje Horvat
11.05.2026.
u 10:44

Tijekom sva tri dana održavanja festivala (od 11. do 13. svibnja), poslije koncerata, održavat će se i neformalni off program Vinyl Sessions, namijenjen druženju i dodatnom glazbenom iskustvu

Od 11. do 13. svibnja 2026. u zagrebačkom klubu Peti kupe održava se proljetna edicija JazzHR Festivala, projekta Hrvatskog društva skladatelja, koja donosi tri večeri i pet koncerata domaćih i regionalnih jazz umjetnika, uz prateći program Vinyl Sessions nakon koncerata.

Festival otvara 11. svibnja u 20 sati projekt JazzIstra Orchestra i Nola, koji donose jedinstvenu fuziju Nolinih pjesama i big band jazz izričaja. Riječ je o suradnji istarskih glazbenika predvođenih Marijanom Jelenićem i Gabrijelom Galant Jelenić, koja spaja njihov autorski opus s novim aranžmanskim pristupom.

Drugog dana festivala, 12. svibnja, u 20 sati nastupaju Goran Jurić i Zrinka Barić s projektom Metal, konceptualnim albumom koji jazz koristi kao narativni medij i vodi slušatelja kroz zvučne krajolike inspirirane zamišljenim svjetovima. U 21 sat slijedi nastup trija Folkestra, sastavljenog od renomiranih domaćih glazbenika i autora – Žige Goloba, Tea Martinovića i Krune Levačića, a poznatog po spoju precizne izvedbe i slobodne improvizacije te sceničnih nastupa.

Završna večer, 13. svibnja, donosi u 20 sati koncert HGM Jazz Orkestar Next Generation, nove generacije mladih jazz glazbenika okupljenih uz iskusne mentore, pod vodstvom Zvonimira Bajevića. Festival zatvara u 21 sat Valerija Nikolovska sa svojim bendom, predstavljajući aktualni EP Green Heart, u prepoznatljivom spoju soula, bluesa i jazza.

Tijekom sva tri dana, poslije koncerata, održavat će se i neformalni off program Vinyl Sessions, namijenjen druženju i dodatnom glazbenom iskustvu.

jazz kultura Folkestra Valerija Nikolovska JazzIstra Orchestra Grupa Nola glazba peti kupe JazzHR Festival

David Bowie
piše hrvoje horvat

'You're Not Alone' o Davidu Bowieju novi je londonski multimedijalni hit

"You're Not Alone" nije postavljen kronološki, nego uvodi publiku u Bowiejev rad kroz tematske cjeline poput kreativnosti i transformacije, identiteta i performansa, duhovnosti i smrtnosti ili procesa pisanja i kreativnog izraza. Sve to obuhvaća rijetke, a u pojedinim slučajevima i dosad neobjavljene koncertne snimke, fotografije, crteže, rukopise i bilješke, originalne tekstove pjesama, audiozapise i intervjue...

Zagreb: Kyle Eastwood nastupio na Zagreb Jazz Festivalu
Jazz kvintet Kylea Eastwooda u SC-u

U Zagreb nije ušao s revolverom poput svog oca 'Prljavog Harryja', ali sjajnom svirkom odao je počast njegovim filmovima

Teme koje u filmovima Clinta Eastwooda čujete nakratko, kvintet Kylea Eastwooda rekreirao je u desetminutnim verzijama, dajući prostora da se svirački obračunaju sa slavnim predlošcima i daju im nove naglaske s majstorskim sviračkim dionicama. Dakle, da nas je Eastwood u SC-u kao Prljavi Harry u filmu pitao "Osjećate li se sretnima?“, odgovor bi bio potvrdan

Čajkovski
čajkovski - glazbeni genij

Oženio je studenticu koja mu je bila 'potpuno odbojna' i patio od bizarnog straha da će mu dok dirigira otpasti glava

Čajkovski je navodno pokušao počiniti samoubojstvo, i to na vrlo bizaran način. Kako je zabilježio njegov prijatelj i kolega Nikolaj Kaškin, Čajkovski je jedne hladne rujanske noći ušao do struka u ledenu rijeku Moskvu s namjerom da dobije upalu pluća ili neku drugu smrtonosnu bolest. Ironično, njegovo zdravlje bilo je toliko jako da mu ledena kupka nije donijela nikakve posljedice

