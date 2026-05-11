'You're Not Alone' o Davidu Bowieju novi je londonski multimedijalni hit

Deset godina nakon smrti Davida Bowieja ne blijedi sjećanje na njega, a potražnja na tržištu i dalje je velika. Od 2016. naovamo objavljeno je mnoštvo box setova, neobjavljenih snimaka i dokumentarnih izdanja, čime se Bowie dodatno potvrđuje kao jedna od ikona rocka čija je glazba išla ruku pod ruku s trajnim interesom šire javnosti. Drugim riječima, umjetnički dojam ostao je iznimno snažan, ali je istodobno i mogućnost tržišne kapitalizacije ostala jednako izražena.

Malo je "komercijalnih" imena čija umjetnička ostavština izdržava provjeru kritičarskim kriterijima, a Bowie je bez sumnje među njima. Stoga ne čudi da se na desetu godišnjicu njegove smrti u londonskoj galeriji Lightroom prije desetak dana otvorio multimedijalni program "You're Not Alone" – stih preuzet iz pjesme "Rock 'n' Roll Suicide" s albuma "Ziggy Stardust" – koji u najkraćim crtama podsjeća na lasvegašku dvoranu The Sphere, ali je kockasti prostor Lightrooma manji. U sat vremena program "You're Not Alone" snažnim multimedijalnim doživljajem nudi efektan pregled ključnih etapa Bowiejeve karijere, prilagođen očekivanjima šire publike. Vizualni materijal uključuje restaurirane arhivske snimke i digitalno obrađene projekcije prilagođene velikim površinama, uz višekanalni zvučni sustav s brojnim zvučnicima raspoređenima po cijelom prostoru.

Mnogi su 2022. pogledali dvosatni dokumentarac "Moonage Daydream" redatelja Bretta Morgena, koji je bez "stranih lica" bio temeljen na audio isječcima iz Bowiejevih intervjua iz različitih razdoblja njegova života, uz atraktivno montirane slike i vizualne materijale iz svih faza njegove karijere. Do neke mjere "You'e Not Alone" – redatelja Marka Grimmera, zaslužnog i za veliku izložbu "David Bowie Is…" 2012. u londonskom muzeju Victoria and Albert – oslanja se na taj koncept i u sat vremena na "četiri zida", uključujući i pod Lightrooma, uvodi publiku u ključne etape Bowiejeva rada uz gomilu koncertnih zapisa, montaža intervjua i dokumentarnih snimaka.

Program se isključivo oslanja na Bowiejev glas iz arhivskih intervjua i snimki, čime se postiže dojam osobnog, autobiografskog narativa. Za one najupućenije, od dosad neobjavljenih materijala korištene su samo scene s probe za turneju "Station to Station" u Vancouveru 1976. ("Stay") i koncertna izvedba pjesme "Heroes" iz londonskog Earl's Courta 1978., nastupa koji je profesionalno s više filmskih kamera snimio David Hemmings, ali je do danas ostao u arhivima. Sve ostalo, kao i u "Moonage Daydreamu", već smo vidjeli, ali je smješteno u novi kontekst i efektno montirano u cjelinu u kojoj Bowie sam govori o sebi, uz vizualnu podršku atraktivnih videomaterijala "razvučenih" na golemim ekranima i zidovima Lightrooma.

Namjera programa "You're Not Alone" zapravo je reinterpretirati Bowiejev život i dio opusa suvremenom tehnologijom i dizajnom koji publiku sugestivno "uvlače" u taj svijet. Materijali koje smo već vidjeli, u kombinaciji s Bowiejevim govorom, fotografijama i efektnom montažom na nekoliko strana dvorane, djeluju poput udara na sva čula. Budući da je Lightroom specijaliziran za audiovizualne instalacije i 360-stupanjske projekcije, riječ je o idealnom obliku nove zabave za posjetitelje željne Bowieja na velikim ekranima, okružene publikom koja sjedi u parketu dvorane.

Projekt je nastao u produkciji Lightrooma i u suradnji s nasljednicima Bowiejeve ostavštine, što znači da je riječ o službeno odobrenom projektu kojim Bowiejevi nasljednici nastavljaju održavati njegovu legendu, ali i, naravno, ostvarivati komercijalnu vrijednost. "You're Not Alone" nije postavljen kronološki, nego uvodi publiku u Bowiejev rad kroz tematske cjeline poput kreativnosti i transformacije, identiteta i performansa, duhovnosti i smrtnosti ili procesa pisanja i kreativnog izraza. Sve to obuhvaća rijetke, a u pojedinim slučajevima i dosad neobjavljene koncertne snimke, fotografije, crteže, rukopise i bilješke, originalne tekstove pjesama, audiozapise i intervjue, pa i rekonstruirane scenske nastupe, poput onih s turneje "Diamond Dogs" iz 1974. godine, pri čemu su prikazani i originalni nacrti scenografije te grafičke smjernice namijenjene dizajnerima pozornice.

Kao i u slučaju "Moonage Daydreama" (a oba projekta dolaze iz istog, službenog izvora Bowiejevih nasljednika) naglasak je stavljen na najpoznatije dionice Bowiejeve karijere, od hita "Space Oddity" i faze "Ziggy Stardusta", preko kasnijih radova iz sedamdesetih, do ultrakomercijalne faze osamdesetih, obilježene albumom "Let's Dance" i popratnom turnejom. Nakon toga pojavljuju se i određeni konceptualni problemi, jer je Bowiejev rad s "Tin Machineom" potpuno izostavljen, a nakon kratkog osvrta na sredinu devedesetih – preciznije na povratnički album "Outside" iz 1995. i techno iskorak "Earthling" iz 1997. – program naglo prelazi na završno razdoblje obilježeno smrću nakon albuma "Blackstar". Kao i u dokumentarcu "Moonage Daydream", sve između toga potpuno je izostavljeno.

Očito je da je prikaz Bowieja donekle "ispeglan", a budući da narativ nije linearan nego se oslanja na asocijativno povezivanje ideja i vizualnih motiva, autori si time ostavljaju prostor za odgovor na sve zamjerke koje prate ovako "dirigiran" prikaz njegove karijere. Ipak, premda je mjestimice pretenciozno koncipiran, "You're Not Alone" nije ni loš ni nezanimljiv. Kao i "Moonage Daydream", riječ je o pomalo proizvoljnom proizvodu svojevrsne "obiteljske" manufakture koja neke dionice Bowiejeva života potpuno izostavlja, dok druge neprestano reciklira, ali istodobno nudi tehnološki atraktivan način prezentacije koji se svakako isplati vidjeti.

Zapravo, riječ je o još jednom primjeru novog trenda u masovnoj kulturi – prijelaza iz klasičnih muzeja prema "imersivnim", uranjajućim multimedijalnim izložbama koje digitalnom tehnologijom reinterpretiraju arhivsku građu, spajajući koncertne snimke, film i instalacije u novi format prilagođen širokoj publici.