originalna čestitka

David Attenborough ipak nije prestar za Lego kockice, poznata tvrtka samo zbog njega podigla gornju dobnu granicu

Sir David Attenborough 100th birthday
Jane Barlow/PRESS ASSOCIATION
Autor
Tea Radović
10.05.2026.
u 14:04

Nakon što je slavni prirodoslovac i televizijski voditelj proslavio stoti rođendan, obožavatelji su se našalili da je službeno prestar za popularne kockice. No, iz danske tvrtke stigao je genijalan i topao odgovor koji je oduševio cijeli svijet

Sir David Attenborough, legendarni britanski prirodoslovac, prije nekoliko dana proslavio je svoj jubilarni 100. rođendan! I dok su mu obožavatelji diljem svijeta upućivali najljepše želje, na društvenim mrežama pojavila se simpatična šala - mnogi su primijetili da je Attenborough, navršivši stoljeće, službeno "prerastao" dobnu granicu za igranje Lego kockicama.

Naime, na kutijama popularne igračke desetljećima stoji preporučena dob od četiri do 99 godina, što je sugeriralo da je za slavnog voditelja, barem u teoriji, vrijeme igre završilo. Ta bizarna i pomalo apsurdna gornja granica postala je viralna tema, a svi su s nestrpljenjem čekali hoće li se oglasiti i sam proizvođač.

I doista, odgovor iz tvrtke Lego nije trebalo dugo čekati, a bio je upravo onakav kakav su se mnogi nadali - duhovit, topao i savršeno pogođen. Danski div igračaka na svojim je društvenim mrežama objavio fotografiju klasične kutije Lego kockica s jednom ključnom izmjenom. Umjesto dosadašnjeg raspona "4-99", na kutiji stoji "4-100+", a promjenu prati i dirljiva poruka: "Sretan 100. rođendan, Sir David Attenborough. Ne postoji dobna granica za one koji se nikada ne prestaju igrati." Kako bi dodatno naglasili gestu, na sliku su dodali i natpis "Ažurirano za vas, Sir David", jasno dajući do znanja da je pravilo promijenjeno upravo u njegovu čast. 

Ovaj potez izazvao je pravu lavinu pozitivnih reakcija i u kratkom roku prikupio stotine tisuća lajkova. Korisnici društvenih mrežama opisali su gestu kao "preslatku", "iskrenu" i "jednu od najboljih marketinških ideja ikad". Mnogi su hvalili Lego što je na tako originalan način odao počast čovjeku čija je cjeloživotna znatiželja inspirirala milijune. "Marketinški tim zaslužuje povišicu", glasio je jedan od popularnijih komentara, dok su drugi isticali kako je ovo savršen primjer kako se brend može povezati s publikom na ljudskoj razini. Rasprava je potaknula i kreativne prijedloge, pa su neki obožavatelji pozvali Lego da razmisli o posebnoj kolekciji posvećenoj prirodi i divljini, inspiriranoj Attenboroughovim slavnim dokumentarcima.

Naravno, odmah se postavilo pitanje je li ova promjena trajna i hoće li se novi dobni raspon doista naći na policama trgovina ili je riječ samo o jednokratnoj rođendanskoj čestitci, no iz tvrtke Lego nisu izdali službenu izjavu koja bi potvrdila trajnu izmjenu na ambalaži. Neovisno o tome, poruka je odjeknula snažnije od bilo kakve službene promjene, jer ova gesta nije bila samo čestitka jednoj osobi, već i slavlje ideje da kreativnost, znatiželja i igra ne poznaju dobne granice.

Legova posveta samo je jedna u nizu čestitiki koje su obilježile ovaj veliki jubilej, uz koje se ističu i emotivni video uradak National Geographica te golemi portret iscrtan na jednoj britanskoj plaži. A kako kažu oni koji ga dobro poznaju, Sir David Attenborough unatoč stotom rođendanu ne planira usporiti, pa će mu prilika za slaganje kockica zasigurno dobro doći.

Ključne riječi
kultura čestitka LEGO rođendan David Attenborough

"Neboder na kraju svijeta"
u režiji Nenni Delmestre

Gledali smo 'Neboder na kraju svijeta': Petica za PlayDramu i novu scenu u zdanju Doma mladeži

Protagonisti su polaznici Glumačkog studija PlayDrame koja funkcionira više od 16 godina na rijetko viđenom entuzijazmu. Zaljubljenici u kazalište koji u doslovce nikakvim uvjetima rade i stvaraju odlične predstave. Samo i jedino iz čiste ljubavi. U predstavi "Neboder na kraju svijeta" dvanaest amatera toliko se daju, i tijelom i duhom da bi im trebali pozavidjeti mnogi profesionalni glumci

"Maria Stuart"
Premijera "Marije Stuart"

Schillerova drama dokazuje koliko dobrog HNK2 donosi hrvatskom teatru

Nina Violić je suzdržana i odmjerena Elizabeta, Jadranka Đokić strastvena i predana Maria Stuart, a njihov telefonski razgovor (da, ovdje kraljice iz 16. stoljeća imaju telefone) izuzetna lekcija glumačkog partnerstva. Svi ostali glumci: Luka Dragić, Livio Badurina, Dušan Gojić, Silvio Vovk, Domagoj Ikić, Marin Stević, Ivan Jončić, Alan Šalinović, Iva Mihalić i Tesa Litvan također su odlični. Posebno priznanje uz dvije kraljice pripada i Fabijanu Komljenoviću

"Braća po oružju"
20
EKSKLUZIVNO NA VEČERNJI.HR

Srbin kojem je granata JNA ubila roditelje branio je Hrvatsku: Tukli su ga i pitali tko mu je ubio roditelje, a on je odgovarao 'Vi! Vi'

Dokumentarni film “Braća po oružju”, koji će biti dostupan od sutra u 19 sati na portalu Večernjeg lista te YouTube kanalu, donosi nikad ispričane priče o hrvatskim braniteljima srpske nacionalnosti. Riječ je o potresnim svjedočanstvima ljudi koji su u najtežim vremenima morali donijeti sudbonosne odluke, birajući domovinu ispred nacije i krvnih zrnaca

