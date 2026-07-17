U kina stiže film o ranim danima Green Daya, prikazuje se samo u dva termina

U kina stiže nova energična komedija o odrastanju koja prati mladog Tommya i njegov bend na urnebesnoj avanturi diljem Amerike. Radnja se zakotrlja kada Tommy primi telefonski poziv s nevjerojatnom ponudom: njegov bend dobio je priliku nastupiti kao predgrupa Green Dayu na dočeku Nove godine, a ne znajući da se radi o detaljno osmišljenoj šali starijeg brata, Tommy s prijateljima krade bratov automobil i kreće na put iz Kansas Cityja u Los Angeles.

Priča je inspirirana stvarnim iskustvima članova Green Daya iz njihovih ranih dana, puno prije globalne slave, dok su živjeli i putovali u starom kombiju. Režiju potpisuje Lee Kirk, a sami članovi benda, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt i Tré Cool, izvršni su producenti filma te se u njemu i pojavljuju. Armstrong je potvrdio da film vjerno prikazuje duh njihovih početaka: "Ima puno srca i stvarno je smiješan. Govori o troje mladih klinaca koji slijede svoj san da budu u bendu. S time se definitivno možemo poistovjetiti."

Film, koji je premijerno prikazan na festivalu u Torontu, okuplja impresivnu glumačku postavu koju čine Mckenna Grace, Jenna Fischer, Angela Kinsey, Sean Gunn i Fred Armisen. Prikazivanje filma u kinima bit će pravi događaj za obožavatelje, jer projekcije 11. kolovoza uključuju i snimljeni uvod samog benda te tri dosad neviđene izvedbe uživo, snimljene tijekom posebnog koncerta u Hollywood Palladiumu.

Uoči prikazivanja filma u kinima diljem svijeta Green Day je objavio i potpuno novu pjesmu "I'm Never Gonna R.I.P." koja svira tijekom odjavne špice.

Green Day osnovan je u Kaliforniji 1987. godine, a njihov proboj na svjetsku scenu dogodio se 1994. s albumom "Dookie", remek-djelom koje je punk rock katapultiralo u mainstream. Prodajom u više od 15 milijuna primjeraka i osvajanjem nagrade Grammy, "Dookie" je postao zvučna kulisa jedne generacije, dok su pjesme poput "Basket Case" i "When I Come Around" savršeno uhvatile duh tinejdžerske tjeskobe i otuđenosti devedesetih, pretvarajući osobne frustracije u univerzalne himne koje su rezonirale s mladima diljem svijeta.

Nakon "Dookieja", bend je nastavio nizati uspjehe albumima "Insomniac" i "Nimrod", no pravu renesansu doživjeli su deset godina kasnije s albumom "American Idiot". Taj politički nabijen album donio im je novi Grammy, privukao mlađu publiku i kasnije bio adaptiran u uspješan broadwayski mjuzikl koji je osvojio dvije nagrade Tony. S više od 75 milijuna prodanih albuma i mjestom u Kući slavnih rock and rolla od 2015. godine, Green Day je ostavio neizbrisiv trag u glazbi, utječući na rad bendova poput Blink-182, Fall Out Boy i My Chemical Romance.