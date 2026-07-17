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"Nimrods: A Green Day Comedy"

U kina stiže film o ranim danima Green Daya, prikazuje se samo u dva termina

Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt and Tre Cool from rock band Green Day pose on the day they unveil their star on the Hollywood Walk of Fame in Los Angeles
MARIO ANZUONI/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
17.07.2026.
u 13:01

U kina stiže "Nimrods: A Green Day Comedy", film inspiriran ludim počecima kultnog benda. Fanove očekuje jedinstvena prilika da film pogledaju na velikom platnu tijekom ekskluzivnih projekcija 11. i 14. kolovoza, uz poseban uvod benda i nikad viđene snimke uživo

U kina stiže nova energična komedija o odrastanju koja prati mladog Tommya i njegov bend na urnebesnoj avanturi diljem Amerike. Radnja se zakotrlja kada Tommy primi telefonski poziv s nevjerojatnom ponudom: njegov bend dobio je priliku nastupiti kao predgrupa Green Dayu na dočeku Nove godine, a ne znajući da se radi o detaljno osmišljenoj šali starijeg brata, Tommy s prijateljima krade bratov automobil i kreće na put iz Kansas Cityja u Los Angeles.

Priča je inspirirana stvarnim iskustvima članova Green Daya iz njihovih ranih dana, puno prije globalne slave, dok su živjeli i putovali u starom kombiju. Režiju potpisuje Lee Kirk, a sami članovi benda, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt i Tré Cool, izvršni su producenti filma te se u njemu i pojavljuju. Armstrong je potvrdio da film vjerno prikazuje duh njihovih početaka: "Ima puno srca i stvarno je smiješan. Govori o troje mladih klinaca koji slijede svoj san da budu u bendu. S time se definitivno možemo poistovjetiti."

Film, koji je premijerno prikazan na festivalu u Torontu, okuplja impresivnu glumačku postavu koju čine Mckenna Grace, Jenna Fischer, Angela Kinsey, Sean Gunn i Fred Armisen. Prikazivanje filma u kinima bit će pravi događaj za obožavatelje, jer projekcije 11. kolovoza uključuju i snimljeni uvod samog benda te tri dosad neviđene izvedbe uživo, snimljene tijekom posebnog koncerta u Hollywood Palladiumu.

Uoči prikazivanja filma u kinima diljem svijeta Green Day je objavio i potpuno novu pjesmu "I'm Never Gonna R.I.P." koja svira tijekom odjavne špice. 

Green Day osnovan je u Kaliforniji 1987. godine, a njihov proboj na svjetsku scenu dogodio se 1994. s albumom "Dookie", remek-djelom koje je punk rock katapultiralo u mainstream. Prodajom u više od 15 milijuna primjeraka i osvajanjem nagrade Grammy, "Dookie" je postao zvučna kulisa jedne generacije, dok su pjesme poput "Basket Case" i "When I Come Around" savršeno uhvatile duh tinejdžerske tjeskobe i otuđenosti devedesetih, pretvarajući osobne frustracije u univerzalne himne koje su rezonirale s mladima diljem svijeta.

Nakon "Dookieja", bend je nastavio nizati uspjehe albumima "Insomniac" i "Nimrod", no pravu renesansu doživjeli su deset godina kasnije s albumom "American Idiot". Taj politički nabijen album donio im je novi Grammy, privukao mlađu publiku i kasnije bio adaptiran u uspješan broadwayski mjuzikl koji je osvojio dvije nagrade Tony. S više od 75 milijuna prodanih albuma i mjestom u Kući slavnih rock and rolla od 2015. godine, Green Day je ostavio neizbrisiv trag u glazbi, utječući na rad bendova poput Blink-182, Fall Out Boy i My Chemical Romance

*uz korištenje AI-ja

Ključne riječi
Nimrod kultura nova pjesma kino film bend glazba Green Day

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