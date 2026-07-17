U Supetar stižu glumačke legende Zijah Sokolović i Mirjana Karanović, na programu i pobjednik Pule

Pitoreskni Supetar od 6. do 9. kolovoza dvanaestu će godinu zaredom ugostiti regionalne filmske hitove i gostovanja istaknutih domaćih i međunarodnih autora u sklopu Brač film festivala.

Festival ove godine otvara bosanskohercegovačka komedija "Paviljon", film koji je otvorio Sarajevo Film Festival i osvojio publiku diljem regije. Na Brač stižu i njegove zvijezde, legendarni glumci Mirjana Karanović i Zijah Sokolović, koji će publici predstaviti film nakon svečanog otvorenja u četvrtak, 6. kolovoza.

Druga festivalska večer rezervirana je za pobjednika ovogodišnjeg Pula Film Festivala, film "Koke" redatelja Igora Jelinovića koji se okitio Velikom Zlatnom Arenom za najbolji film te još tri Zlatne arene, među kojima i onu za najbolju glavnu glumicu koju je osvojila Snježana Sinovčić Šiškov. Upravo će ona, zajedno s redateljem, predstaviti ovu emotivnu dalmatinsku „dramediju“ publici u Supetru.

U subotu, 8. kolovoza u kinu pod zvijezdama prikazivat će se "Yugo Florida", jedan od najhvaljenijih regionalnih filmova posljednjih mjeseci. Nakon ovacija na Sarajevo Film Festivalu i niza festivalskih priznanja, uključujući Srce Sarajeva za najbolju mušku ulogu, ova snažna obiteljska drama donosi priču o ocu i sinu koji nakon godina šutnje pokušavaju pronaći put jedan do drugoga.

Festival će zatvoriti spektakularna akcijska avantura "Gospodar oluje", međunarodna koprodukcija dijelom snimana upravo na otoku Braču. Riječ je o filmu u kojem glavne uloge tumače Goran Bogdan, Sergej Trifunović i brojni međunarodni glumci, a koji se može pohvaliti prikazivanjem u više od 300 američkih kina.

Brač Film Festival i ove godine nastavlja jedan od svojih najpopularnijih jutarnjih programa filmova za djecu i mlade, između kojih valja izdvojiti onaj Arsena Antona Ostojića pod imenom "Kristalni planet", inače dobitnika Specijalne Zlatne arene na ovogodišnjem Pulskom filmskom festivalu. Za mališane se nastavlja višegodišnja tradicija programa Moj prvi odlazak u kino s ciljem približavanja sedme umjetnosti od najranije dobi. U dječjem programu naći će se i nagrađivani domaći filmovi za mlade Elvis Škorc (Slovenija) i Vidra (Crna Gora).

Sastavni dio ovogodišnjeg programa je i natjecateljska selekcija kratkometražnih filmova, koja tradicionalno predstavlja nove autore iz regije. Publika će prije svake večernje projekcije imati priliku pogledati po jedan kratki film: "Kao da me nema" redateljice Milice Vujasin, "Tri live" redateljskog dvojca Stefana Koševića i Laure Vuksan, "Čekam na vlak" redatelja Armina Čulića te "Topia" redatelja Andrije Čurovića.

Jedno od najzvučnijih međunarodnih imena ovogodišnjeg izdanja je jedan od najboljih britanskih producenata Graham Broadbent, čiji su filmovi osvojili brojne BAFTA-e i Oscare. Producent hitova "The Banshees of Inisherin", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", "In Bruges" i "The Best Exotic Marigold Hotel" ponovno dolazi u Supetar gdje će održati masterclass namijenjen mladim filmašima i studentima filmskih akademija.

Detaljni program ovogodišnjeg izdanja i informacije oko ulaznica BFF-a dostupni su na sljedećoj poveznici.