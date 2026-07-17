U vremenu u kojem se ženama često određuju granice – što bi trebale raditi, kada je „pravo vrijeme” i kada je „prekasno” - postoji jedna priča koja pokazuje upravo suprotno.

KAD ŽENE ODLUČE ŽIVJETI ZA SEBE: LILI U 60. GODINI POKAZUJE ŠTO ZNAČI POČETI ISPOČETKA

Postoje žene koje cijeli život žive tiho, ne zato što nemaju glas, nego zato što su naučile da ga koriste za druge. Obitelj, djeca, svakodnevne obaveze i odgovornosti postaju prirodan ritam života u kojem se vlastite želje često odgađaju za neko kasnije vrijeme koje nikada ne dođe u potpunosti.

I onda, jednog dana, kada se sve smiri, kada kuća postane tiša, kada djeca odu svojim putem, a dani više nemaju onu istu žurbu, dogodi se trenutak u kojem žena prvi put nakon dugo vremena ostane sama sa sobom. Bez uloga. Bez očekivanja drugih. Bez buke svakodnevice. U toj tišini ne dolazi odgovor odmah. Dolazi pitanje. Što je ostalo od mene? I što još mogu postati?

Za LILI (Lili Pance) taj trenutak nije bio dramatičan, ali je bio presudan. U 60. godini života donijela je odluku koja nije promijenila samo njezinu karijeru, nego način na koji gleda na vlastiti život. Odlučila je da više ne želi odgađati ono što je cijeli život živjelo u njoj – glazbu. Postala je profesionalna glazbenica i sa time jedna od najstarijih izvođačica u stilu pop-opere na Balkanu.

“Cijeli život sam sanjala pjevanje, ali sve drugo je bilo važnije od mene”

Kada govori o svom početku, LILI zapravo ne govori o kasnom snu, nego o nečemu što je u njoj postojalo od najranije mladosti. Pjevanje nije nešto što je “otkrila kasnije”, nego nešto što je oduvijek bilo dio njezina puta – još u ranim dvadesetim godinama pjevala je operu, u trenutku kada je glazba već jasno bila prisutna u njezinu životu.

Ali život tada nije išao u smjeru pozornice.

„Cijeli život sam sanjala o pjevanju, ali bilo je sve drugo prije toga – obitelj, djeca, obaveze. Sve je bilo važnije od mene. I ne kažem to s gorčinom, naprotiv, ponosna sam na sve što sam izgradila i proživjela. Ali duboko u meni cijelo to vrijeme živjela je djevojčica koja je voljela pjevati.“

„Kada su djeca krenula svojim putem, prvi put sam se zaista zaustavila i pitala što moje srce želi. I odgovor je bio jasan – pjevanje. U glazbi nisam tražila pozornicu ni slavu, nego samu sebe. I tek tada sam skupila hrabrost da postanem ono što sam u sebi oduvijek bila.“

“Nije postojao jedan trenutak – nego cijeli život”

LILI ne vjeruje u jednu točku preokreta. Za nju je sve što je proživjela bilo dio puta prema mikrofona.

„Nije postojao jedan trenutak. Mislim da su me do mikrofona doveli svi moji životni trenuci – i sreća i tuga, i ljubavi koje su ostale i ljudi koji su otišli. Ali ono što se zapravo promijenilo bila sam ja.“

U jednom trenutku života, kaže, više se ne pitaš što si bio, nego što još možeš postati.

„To je bio moj ključni preokret.“

“Nikada nije kasno – ništa nije bilo na silu”

Strah od kasnog početka nešto je što mnoge žene paralizira. LILI ga, međutim, nikada nije doživjela kao prepreku.

„Nikada nisam osjećala da je kasno. Kod mene ništa nije išlo na silu. Sve je došlo u pravo vrijeme, kada sam počela vjerovati u sebe i kada sam bila spremna poslušati svoj unutarnji glas.“

U njezinoj priči nema borbe protiv vremena. Postoji samo prihvaćanje vlastitog ritma.

“Ne pjevam glasom, nego onim što sam preživjela”

S vremenom LILI je naučila da glazba nije samo interpretacija nota, nego nešto puno dublje. Danas svoj umjetnički identitet ne veže samo uz tehniku, nego uz život.

„Ne pjevam glasom. Pjevam onim što sam preživjela.“

U toj rečenici sažeta je cijela njezina priča. Jer njezine pjesme ne nastaju iz potrebe da budu savršene, nego iz potrebe da budu istinite.

To se posebno osjeti u singlovima “I noć i dan” i “Di god ljubav ubije”, koje potpisuju glazbenik Bojan Šeruga i autorica tekstova Antonija Šola. To nisu pjesme koje traže trend, nego pjesme koje traže emociju.

“I noć i dan” nosi priču o ljubavi koja ne prestaje, koja ostaje prisutna čak i kada sve vanjsko nestane. To je pjesma o osjećaju koji se ne briše, nego traje u čovjeku kao tiha konstanta.

S druge strane, “Di god ljubav ubije” ulazi u tamniju stranu ljubavi. U odnose u kojima se daje previše, u kojima se ostaje predugo i u kojima se s vremenom izgubi granica između ljubavi i vlastitog nestajanja.

„Zbog ljubavi ljudi griješe kada vole previše. Ali godine donesu mudrost. Ljubav ne smije značiti odricanje od vlastitog dostojanstva. Ljubav je i odgovornost prema sebi.“



Suradnja koja je započela bez osobnog poznanstva

Jedan od najzanimljivijih dijelova LILIJINE glazbene priče svakako je suradnja s kantautoricom Antonijom Šolom, autoricom tekstova za pjesme „I noć i dan“ i „Di god ljubav ubije“.

Iako bi mnogi pomislili da se iza takve suradnje krije dugogodišnje prijateljstvo, njih dvije se do danas nisu osobno upoznale. Suradnja je započela, kad je autor glazbe Bojan Šeruga, zamolio Antoniju Šolu da napiše tekstove za dvije skladbe.

Kada je Antonija prvi put čula LILI kako pjeva njezine stihove, bila je oduševljena interpretacijom. Rekla joj je da je upravo emocija koju je unijela u pjesme dala tekstovima jednu sasvim novu dimenziju.

„Imala sam osjećaj kao da Antonija piše moju životnu priču. Kao da me poznaje bolje od nekih ljudi koji su cijeli život uz mene.”

Za LILI je upravo to najveća vrijednost njihove suradnje. Vjeruje da se prava glazba ne rađa samo iz dobrih nota i lijepih stihova, nego iz trenutka kada se autor i izvođač emocionalno pronađu čak i ako se nikada nisu upoznali licem u lice.



“Mati” – pjesma koja je postala uspomena

Među svim pjesmama koje je snimila, „Mati“ zauzima posebno mjesto u LILIJINU srcu. Riječ je o pjesmi koju mnogi u Sloveniji smatraju jednom od najljepše napisanih pjesama o majci. Nastala je još za života njezine majke kao iskrena posveta ženi koja joj je bila najveća životna podrška, ali i svim majkama svijeta.

Majka je pjesmu uspjela čuti nekoliko puta. Svaki put slušala ju je s velikim emocijama, a LILI se i danas sjeća da su joj tijekom slušanja navrle suze.

Nakon majčine smrti, „Mati“ više nije bila samo posveta. Postala je uspomena, tihi razgovor koji se nastavlja kroz glazbu i način da ljubav između majke i kćeri zauvijek ostane živa.

„Kada sam izgubila mamu, imala sam osjećaj da sam izgubila dio sebe. Trebalo je vremena da to prihvatim. Danas, kada pjevam, imam osjećaj da je mama negdje blizu mene i da me sluša. I u tim trenucima žalost više nije samo bol, nego blizina.“



Život koji je oblikovao umjetnicu

Na pitanje što ju je najviše oblikovalo kao osobu i umjetnicu, LILI ne traži jedan trenutak. Za nju je to cijeli životni proces.

„Kroz život čovjek mnogo izgubi, mnogo pretrpi i često nešto silno želi, ali to ne dobije. Ali ono što me najviše oblikovalo bila je vjera u Boga. Sve sam predala u Božje ruke i prihvatila Njegovu volju.“

U toj rečenici vidi se temelj njezina današnjeg mira – prihvaćanje života bez potrebe da se sve kontrolira.



Lošinj – mjesto gdje tišina postaje glazba

U LILIJINOJ priči postoji jedno mjesto koje se ne pojavljuje samo kao destinacija, nego kao emocionalni prostor u kojem se sve važno uspori. To je Lošinj.

„Lošinj za mene nije samo mjesto, to je osjećaj mira. Kada sam tamo, sve stane. More, ljudi, tišina… i tada mogu čuti sebe.“

U toj tišini, kaže, ne nastaju pjesme iz pritiska ili planiranja, nego iz unutarnjeg mira. Ondje se njezin odnos prema glazbi promijenio – prestao je biti ideja i postao iskustvo. Lošinj je, na neki način, mjesto gdje je prestala biti “netko tko voli pjevati” i postala netko tko glazbu živi.



Publika koja prepoznaje emociju, a ne godine

Kada je prvi put osjetila reakciju publike na svoje pjesme, LILI nije to doživjela kao dokaz uspjeha, nego kao potvrdu da emocija uvijek pronađe put.

„Bila sam vrlo sretna i zahvalna, ali i s velikim poštovanjem prema svemu što se događa. Reakcije publike su za mene najveća potvrda. Ljudi mi često kažu da su u mojim pjesmama pronašli mir i snagu. I to je ono što želim.“



Jezik koji ne poznaje granice

Iako je rođena u Sloveniji, LILI nikada nije doživljavala glazbu kroz granice ili jezike. Za nju je glazba oduvijek bila prostor u kojem emocije govore glasnije od riječi.

„Lijepo mi je pjevati i na slovenskom i na hrvatskom jeziku, ali kad pjevam na hrvatskom, pjevam srcem. Osjećam posebnu povezanost s melodijom i emocijom hrvatskog jezika. On mi prirodno pristaje uz glazbu koju nosim u sebi.“

Posebno mjesto u njezinu glazbenom svijetu imaju dalmatinske klape i tamburaška glazba, čiju iskrenost i toplinu godinama nosi sa sobom. Za LILI glazba nikada nije bila pitanje jezika ili nacionalnosti. Ona vjeruje da dobra pjesma uvijek pronađe put do čovjeka.

„Glazba spaja ljude. Ljubav, tuga, nada i vjera zvuče isto na svakom jeziku. Kada pjesmu pjevaš iskreno, ljudi to osjete, bez obzira odakle dolaziš.“

LILIJINA priča nije priča o kasnom početku, nego o trenutku kada žena napokon prestane čekati dopuštenje da živi vlastiti život. U njezinim riječima nema idealiziranja ni velikih obećanja, samo jednostavna istina koju je naučila kroz godine – da se snaga ne mjeri vremenom, nego odlukom.

Poruka koju ostavlja ženama jednostavna je, ali snažna: "Nikada nije kasno za novi početak, jer kasno je samo za odustajanje.

I možda je upravo u toj odluci njezina najveća poruka – da život uvijek počinje iznova onog trenutka kada žena odluči biti vjerna sebi.