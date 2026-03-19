Pobjednik ZagrebDoxa dobio je Oscara, a festival ulazi u novo izdanje u velikom stilu

ZagrebDox, međunarodni festival dokumentarnog filma, ulazi u 22. izdanje s priznanjem svoje trajne relevantnosti na globalnoj dokumentarnoj sceni. Film koji je prošle godine osvojio Veliki pečat na ZagrebDoxu – Gospodin Nitko protiv Putina Davida Borensteina i Pavela Talankina – u nedjelju je nakon osvojene nagrade BAFTA osvojio nagradu za najbolji dugometražni dokumentarni film na 98. dodjeli nagrada Akademije filmskih umjetnosti i znanosti u Los Angelesu. Ovaj uspjeh još je jedna potvrda da ZagrebDox kontinuirano prepoznaje filmske priče koje svojim temama, hrabrošću i umjetničkom snagom najavljuju snažan međunarodni odjek.

Ovogodišnje izdanje festivala donosi stotinjak projekcija odabranih iz više od 2000 prijavljenih filmova, dugog, srednjeg i kratkog dokumentarnog metra, a bit će prikazane u šesnaest filmskih programa. Osim projekcija, posjetitelje očekuje niz popratnih događanja – od Foto Doxa i Audio Doxa, DoXXL-a i masterclassova, do industrijskog programa ZagrebDox Pro: Slow Pitch.

Budući da je Gospodin Nitko protiv Putina prošle godine na ZagrebDoxu osvojio Veliki pečat u Međunarodnoj konkurenciji, redatelj David Borenstein je već prije s velikim zadovoljstvom prihvatio da bude član Međunarodnog žirija. Uz Borensteina, među članovima žirija je i Christian Frei, švicarski filmaš čiji su radovi već više od dva desetljeća inspiracija publici i mladim autorima. Frei ove godine na ZagrebDoxu dobiva Počasni pečat festivala, koji dodjeljuje Nenad Puhovski, umjetnički direktor i pokretač ZagrebDoxa.

U sklopu retrospektive radova Christiana Freia, publika će imati priliku vidjeti sljedeće filmove: Blame, Sleepless in New York, War Photographer, Space Tourists i Genesis 2.0, koji donose raznolik spektar tema kojima se ovaj švicarski filmaš bavi – od političkog aktivizma i društvenih izazova do intimnog i autorskog pristupa dokumentarnom filmu. Upravo ovim večerima autorskog predstavljanja festival gradi kontinuitet u prezentaciji dokumentarnog filma i njegovih mogućnosti, a publici nudi jedinstvenu priliku da sagleda različite perspektive i stilove kroz rad jednog od najutjecajnijih suvremenih dokumentarista.

Sretna i spretna je podudarnost kako u godini u kojoj će u Zagrebu boraviti Christian Frei festival predstavlja i posve nove programske segmente. Redatelj filma War Photographer imat će priliku prisustvovati premijeri nove popratne programske sastavnice nazvane Foto Dox. Pod kustoskim vodstvom Sandre Vitaljić Foto Dox istražuje medij doumentarne fotografije. Specifičan koncept izlaganja dokumentarnih fotografija dodatno će oplemeniti ovaj novi festivalski program, a istovremeno će baciti i novo svjetlo na fotografiju kao samostalni dokumentarni medij.

U Međunarodnom je žiriju, osim Borensteina i Freija, i Oliver Sertić, producent i festivalski programer s bogatim iskustvom u međunarodnim dokumentarcima. Članovi su regionalnog žirija redateljica i scenaristica Dalija Dozet, kustos i selektor glasovitog festivala DOC NYC Murtada Elfadl i redateljica Clara Trischler. Mladi i kratki žiri čine Jamillah van der Hulst, filmska autorica i producentica kratkih formata, naš redatelj mlađe generacije Jozo Schmuch, te Oleksii Yeroshenko, ukrajinski dokumentarist. U žiriju Movies That Matter su dokumentarist Ondrej Kamenicky te redateljice Maja Prettner i Lidija Zelović. Žiri FIPRESCI čine filmske kritičarke Petra Belc, Isabel Jacobs i Ana Stanić.

Ništa manje nisu zvučna imena koja se spominju u kontekstu Slow Pitcha, predstavljenog i provedenog prošle godine. Slow Pitch predstavlja poseban format u okviru ZagrebDox Pro-a koji spaja kreativne ideje s profesionalnim mentorstvom, omogućujući autorima da razvijaju svoje projekte, te im pruža platformu za daljnje ostvarivanje međunarodnog potencijala. Ove godine program vode renomirane producentice Lucie Kon i Vanja Jambrović. Kon je producentica i izvršna urednica koja je za svoj rad, među ostalim, nagrađena Emmyjem i BAFTA-om, a svojim iskustvom na međunarodnim dokumentarcima, uključujući Gospodin Nitko protiv Putina, donosi ekspertizu i uredničku viziju u razvoj novih projekata. Vanja Jambrović, hrvatska producentica, za svoj je rad, uključujući film Fiume o morte!, osvojila brojne međunarodne nagrade, među kojima je i nagrada za najbolji europski dokumentarni film na Europskim filmskim nagradama, te niz priznanja na festivalskoj sceni. Osim dviju producentica projekte Slow Pitcha mentorirat će i kultni britanski autor, dugogodišnji prijatelj ZagrebDoxa Marc Isaacs, te iznimna poznavateljica suvremenih dokumentarnih prilika Cecilia Lidin, neovisna savjetnica, moderatorica i programska selektorica te profesorica u Nacionalnoj filmskoj školi u Danskoj.

ZagrebDox nastavlja biti prostor promišljanja, susreta i prezentacije dokumentarnog filma kao vitalnog oblika umjetničkog i društvenog izraza. Dok se svijet oko nas unepovrat mijenja, festival ostaje safe place otkrivanja filmova i autora koji oblikuju buduće narative i nove perspektive.

U tom duhu, 22. izdanje ZagrebDoxa ne predstavlja samo prikaz najboljih dokumentaraca današnjice nego i kontinuiranu viziju festivala kao mjesta gdje se talenti prepoznaju i prije nego što dobiju svjetsku afirmaciju, i gdje dokumentarni film ostaje moćan alat za razumijevanje svakodnevice.

ZagrebDox se održava uz potporu Grada Zagreba, Hrvatskog audiovizualnog centra, Društva hrvatskih filmskih autora i Turističke zajednice Grada Zagreba.