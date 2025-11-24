Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 132
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
spoj tehna i sakralne glazbe

Papa Lav blagoslovio rave party: Svećenik DJ oduševio ispred katedrale u Slovačkoj

Padre Guilherme Instagram
VL
Autor
Tia Špero
24.11.2025.
u 15:34

U povijesnom iskoraku, Vatikan je službeno odobrio spektakularni događaj elektroničke glazbe ispred gotičke katedrale u Slovačkoj, gdje je uz laserski show i melodijski techno nastupio svećenik DJ, a okupljene je putem videozida blagoslovio papa Lav XIV.

Kada se razmišlja o Katoličkoj crkvi, masovni rave partiji na otvorenom vjerojatno nisu prva asocijacija koja nam pada na pamet, no upravo se takav scenarij zbio početkom mjeseca u slovačkim Košicama. Ispred povijesne Katedrale svete Elizabete, koja datira iz 14. stoljeća, održan je pravi pravcati koncert elektroničke glazbe upotpunjen laserima, projekcijama na gotičkoj fasadi i masivnim zvučnicima koji su ispumpavali basove u noćno nebo.

Bila je to službena proslava 75. rođendana nadbiskupa Bernarda Bobera, koju je odobrio sam Vatikan. Produkcija je parirala najvećim svjetskim festivalima, a vrhunac večeri, koji je izazvao oduševljenje tisuća okupljenih partijanera, bila je pojava pape Lava XIV. na golemim LED ekranima. Papa, rođen kao Robert Francis Prevost i prvi Amerikanac na čelu Crkve, obratio se mladima kazavši "s radošću vas pozdravljam dok se okupljate ispred ove veličanstvene katedrale u Košicama, koja je kucajuće srce vjere i nade" i istaknuvši kako je prisutnost mladih iz različitih nacija opipljiv znak bratstva i mira. A njegovu je poruku portugalski svećenik i DJ, Padre Guilherme, zatim umiksao i u svoju traku prigodnog naziva "Dear Young People" 

Padre Guilherme, pravim imenom Guilherme Peixoto, nije obični DJ, već 51-godišnji katolički svećenik koji služi u nadbiskupiji Braga u sjevernom Portugalu, a ujedno nosi i čin potpukovnika kao vojni kapelan u Oružanim i sigurnosnim snagama. Njegov glazbeni put započeo je iz nužde, kada je počeo puštati glazbu kako bi prikupio sredstva za renovaciju svoje župe u Laúndosu koja je bila u dugovima, no hobi je ubrzo pretvorio u novo i efiksano sredstvo širenja Božje riječi.

Tijekom pandemije usavršio je svoje vještine putem livestreamova, eksperimentirajući s kombinacijom techna i sakralne glazbe, što ga je dovelo do nastupa na prestižnim lokacijama poput Hï Ibize i festivala Medusa u Španjolskoj. Padre naime smatra da je na plesnom podiju razlike poput kulture i etničke pripadnosti postaju nevažne, a inkluzija i tolerancija preuzimaju glavnu riječ. Guilherme tvrdi da u elektroničkoj plesnoj glazbi oni koji imaju vjeru i oni koji je nemaju plešu zajedno, ujedinjeni zajedničkom ljubavi prema ritmu i zajedništvu. 

@padreguilherme Electronic music, faith and Pope Leo XIV message on the celebration of the 75th birthday of Archbishop Mons. Bernard Bober. 📍Košice, Slovakia. 08.NOV.2025 TRACK ID: DEAR YOUNG PEOPLE Padre Guilherme Remix (Unreleased) #slovakia #kosice #popeleoxiv #padreguilherme #dj ♬ DEAR YOUNG PEOPLE x Padre Guilherme Remix - Padre Guilherme

Događaj u Košicama brzo je postao viralan na društvenim mrežama, prikupivši milijune pregleda na TikToku, Instagramu i Redditu, gdje su korisnici skovali termine poput "Popechella". Iako su neki konzervativni krugovi izrazili zabrinutost zbog povezivanja Crkve s rave kulturom, drugi ističu kako Vatikan pod vodstvom pape Lea XIV. pametno i strateški cilja generaciju Z. 

Ključne riječi
papa Lav XIV. papa Padre Guilherme elektronička glazba glazba techno tehno rave

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Još smo jeftiniji od EU prosjeka

Tko plaća račune i kako se formira cijena koncertnih ulaznica?

U Laubi je održana konferencija posvećena event industriji, “Live & Loud” hrvatske ticketing agencije Entrio, a odgovaralo se na pitanja koja ne zanimaju samo insidere iz glazbene industrije. Iako su cijene koncertnih ulaznica kod nas rasle 12 posto prošle godine, one su još uvijek niže od EU prosjeka. Pogotovo u slučaju festivala poput INmusic, gdje za cca stotinjak eura možete prisustvovati trodnevnom programu s masom cijenjenih i velikih inozemnih izvođača, što bi vas u EU koštalo barem nekoliko stotina eura

Učitaj još

Kupnja