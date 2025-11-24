Papa Lav blagoslovio rave party: Svećenik DJ oduševio ispred katedrale u Slovačkoj

Kada se razmišlja o Katoličkoj crkvi, masovni rave partiji na otvorenom vjerojatno nisu prva asocijacija koja nam pada na pamet, no upravo se takav scenarij zbio početkom mjeseca u slovačkim Košicama. Ispred povijesne Katedrale svete Elizabete, koja datira iz 14. stoljeća, održan je pravi pravcati koncert elektroničke glazbe upotpunjen laserima, projekcijama na gotičkoj fasadi i masivnim zvučnicima koji su ispumpavali basove u noćno nebo.

Bila je to službena proslava 75. rođendana nadbiskupa Bernarda Bobera, koju je odobrio sam Vatikan. Produkcija je parirala najvećim svjetskim festivalima, a vrhunac večeri, koji je izazvao oduševljenje tisuća okupljenih partijanera, bila je pojava pape Lava XIV. na golemim LED ekranima. Papa, rođen kao Robert Francis Prevost i prvi Amerikanac na čelu Crkve, obratio se mladima kazavši "s radošću vas pozdravljam dok se okupljate ispred ove veličanstvene katedrale u Košicama, koja je kucajuće srce vjere i nade" i istaknuvši kako je prisutnost mladih iz različitih nacija opipljiv znak bratstva i mira. A njegovu je poruku portugalski svećenik i DJ, Padre Guilherme, zatim umiksao i u svoju traku prigodnog naziva "Dear Young People"

Padre Guilherme, pravim imenom Guilherme Peixoto, nije obični DJ, već 51-godišnji katolički svećenik koji služi u nadbiskupiji Braga u sjevernom Portugalu, a ujedno nosi i čin potpukovnika kao vojni kapelan u Oružanim i sigurnosnim snagama. Njegov glazbeni put započeo je iz nužde, kada je počeo puštati glazbu kako bi prikupio sredstva za renovaciju svoje župe u Laúndosu koja je bila u dugovima, no hobi je ubrzo pretvorio u novo i efiksano sredstvo širenja Božje riječi.

Tijekom pandemije usavršio je svoje vještine putem livestreamova, eksperimentirajući s kombinacijom techna i sakralne glazbe, što ga je dovelo do nastupa na prestižnim lokacijama poput Hï Ibize i festivala Medusa u Španjolskoj. Padre naime smatra da je na plesnom podiju razlike poput kulture i etničke pripadnosti postaju nevažne, a inkluzija i tolerancija preuzimaju glavnu riječ. Guilherme tvrdi da u elektroničkoj plesnoj glazbi oni koji imaju vjeru i oni koji je nemaju plešu zajedno, ujedinjeni zajedničkom ljubavi prema ritmu i zajedništvu.

Događaj u Košicama brzo je postao viralan na društvenim mrežama, prikupivši milijune pregleda na TikToku, Instagramu i Redditu, gdje su korisnici skovali termine poput "Popechella". Iako su neki konzervativni krugovi izrazili zabrinutost zbog povezivanja Crkve s rave kulturom, drugi ističu kako Vatikan pod vodstvom pape Lea XIV. pametno i strateški cilja generaciju Z.