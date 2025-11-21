'Panda i zmaj najbolje prikazuju dva dijela mog uma - manji je onaj mudar i miran, a veći ranjiv, impulsivan i djetinjast'

"Moje priče nastaju na osobnom iskustvu, stvarne su i uvijek u njih ugradim dio svoje duše što možda zvuči kao klišej, ali je istinito i to ljudi prepoznaju", rekao je britanski pisac i ilustrator James Norbury u četvrtak, 20. studenog, na predstavljanju svoje nove knjige "Predivan svijet".

Norbury, čije su knjige prevedene na više od trideset jezika i prodane u milijunskim nakladama, kaže kako mu emocionalno nije lako dok ih stvara, a sam proces uspoređuje s metodskom glumom jer "uistinu ulazi u ono o čemu piše i kopa duboko u sebe kako bi pronašao vlastitu ranjivost, slabosti i mane". "Vrlo sam iskren i možda upravo zbog toga ljudi reagiraju dobro, možda čak i nesvjesno osjećaju moju autentičnost. Otkrio sam i da su sve naše duše vrlo slične - ono s čime se ja borim, borimo se svi mi, pa se ljudi mogu lako poistovjetiti s mojim riječima", objasnio je fenomen svog uspjeha.

U novoj se knjizi - još jednoj toploj, meditativnoj priči o prijateljstvu, smislu i pronalasku mira u nesigurnim i kaotičnim vremenima - vraća likovima koje je, kao i inače, sam ilustrirao. Tu su, naravno, Veliki Panda i Sićušni Zmaj, koji promišljaju o životu dok šeću mirnim i praznim svijetom. "Stvarno uživam pisati o njima, a i jednostavno ih je nacrtati jer sam to puno puta radio. Teže mi je nacrtati vuka, mačku ili štene. Panda i zmaj najbolje prikazuju dva dijela mog uma koja međusobno komuniciraju - manji je onaj mudar i miran, a veći ranjiv, impulsivan i djetinjast", rekao je.



Norbury smatra kako kroz te likove najlakše može prenijeti ono što mu zaokuplja misli, a njihovo prijateljstvo pokriva puno tema i univerzalnih poruka. "Njihovo putovanje za mene je nešto jako lijepo, ugodno i poznato, a zato i vrlo utješno", dodao je.

"Predivan svijet" prati čitateljima omiljeni dvojac koji se otisne na putovanje na kojem će tragati za najljepšim mjestom na svijetu. Pritom prolaze mračnim šumama, opasnim planinama, zapuštenim ruševinama i mračnim špiljama, a sreću i ljepotu pronalaze tamo gdje je najmanje očekuju. "Poruka je knjige da mir možeš pronaći bilo gdje, no ako bih birao koje je za mene 'najljepše mjesto' bio bi to moj dom gdje živim sa suprugom i našim životinjama, ali i prašuma za koju mnogi ne znaju da postoji, a nalazi se na zapadnoj obali Walesa", otkrio je te dodao: "Stjenovito je, vjetrovito, maglovito i izgleda kao da biste svaki čas mogli naići na fantastična bića iz Tolkienovih romana. Drveća su savijena i prekrivena mahovinom, na tom mjestu kao da se transportirate u neki drugi svijet."

Bilo je ovo treće gostovanje Jamesa Norburyja u Hrvatskoj, no ovaj put, uz Zagreb, odlazi i u Osijek, gdje će u petak, 21. studenog, u Knjižari Nova također predstaviti "Predivan svijet".



Urednica izdavačke kuće Stilus knjige, Adriana Piteša, kaže da bi najradije da Norbury dolazi u Hrvatsku svake godine. "Volimo kad dođeš i volimo provoditi vrijeme s tobom. U proteklih nekoliko godina postao si nam prijatelj, pa je jednostavnije da ti dolaziš ovdje susresti s nama, nego da mi jedan po jedan idemo tebi", rekla mu je. "Kada imate dobre prijatelje svijet postane veći. Zahvaljujući njemu imali smo zadovoljstvo upoznati puno divnih ljudi i osjećati se privilegirano što radimo naš posao", dodala je Piteša.

Norbury je u Hrvatsku stigao nakon dodjele međunarodne nagrade "Honorary Central European" Central European Foruma u Bratislavi koju je dobio jer su, obrazložili su, njegove knjige pomogle ljudima u trenucima krize – od čitanja njegovih dijaloga u bolnicama do rada s mladima u marginaliziranim zajednicama.

Mnogi njegovi obožavatelji okupili su se u zagrebačkoj knjižari Hoću knjigu i prije same promocije kako bi dobili potpis i razgovarali s njime, a među njima je bila i skupina sisačkih srednjoškolaca koji su u Zagreb došli sa svojom profesoricom engleskog jezika Ladom Furlan Zaborac, prevoditeljicom Norburyjevih knjiga.

"Predivan svijet" peta je knjiga u izdanju zagrebačke Stilus knjige - dosad su objavljene "Veliki Panda i Sićušni Zmaj", "Putovanje Velikog Pande i Sićušnog Zmaja", "Mačak koji je poučavao zen" i "Tragom Mjeseca".