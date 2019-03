Pametni horori Jordana Peelea ruše sve hollywoodske rekorde

Spikeu Leeju prijeti ozbiljna opasnost da više ne bude jedini kultni crni redatelj današnjice jer Jordan Peele uspio je oduševiti publiku i svojim drugim filmom. Nakon što je njegov “Bježi!” (Get Out!) iznenada izbio među favorite za Oscar 2017. godine, da bi onda i dobio kipić za najbolji originalni scenarij koji je sam i napisao, uspio je ponovo.

Peeleov “Mi”, koji je upravo počeo igrati i u našim kinima, u prvom je vikendu ostvario 70,3 milijuna dolara na blagajnama. Kao i “Bježi!”, to je daleko iznad očekivanja, a uz to je film donio i neke rekorde. Naime, to je do sada najdohodovniji originalni horor-film u prvom vikendu.

Nadmašuju ga tek nastavci poput “To” i “Halloween”. – Peele je doista ispričao krajnje neobičnu priču za koju mislim da će još jednom biti oličenje kulturološkog zeitgeista. Prepoznat je kao doista nevjerojatan talent. Radi filmove koji vas tjeraju da razmislite, koje odlikuje iznimna gluma, dobro su napisani te su iznimno zanimljivi – rekao je Jim Orr, šef distribucije Universala iz čije produkcije film dolazi.

Film “Mi” stajao je tek 20 milijuna dolara što znači da je višestruko zaradio već u svojem prvom vikendu, a pogotovo je njegov uspjeh važan za Universal jer im je to već treći prvak na blagajnama ove godine u prvom vikendu nakon “Glassa” te “Kako trenirati zmaja: Skriveni svijet”.

Sam Peele rekao je kako je “Mi” daleko više horor od “Bježi!” na koji se ipak naslanja. Novinar AP-a otišao je čak toliko daleko da je Peelea svrstao među redatelje koji su u stanju gledatelje dovući u kino već samim svojim imenom poput, primjerice, Clinta Eastwooda čiji se novi film naprosto ode gledati u kino ne raspitujući se previše. Jer garancija velikog imena je tu.

