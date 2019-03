Oskarovac je našoj novinarki otkrio: Dobro znam Hrvatsku, bio sam u Splitu i Zagrebu i pio vašu travaricu

Nekako za sebe mogu reći da sam osebujan i znatiželjan, volim čavrljanja i spontana druženja. Jedna od najljepših stvari kada sam živio u New Yorku bila je ta da sam svakodnevno susretao toliko zanimljivih stranaca. Jednostavno volim upoznavati nove ljude i slušati njihove priče – otkrio je Rami Malek, trenutačno najtraženija muška filmska zvijezda, dobitnik Oscara za film “Bohemian Rhapsody” u kojem je maestralno odglumio Freddieja Mercuryja, frontmena britanske grupe Queen preminulog od AIDS-a.

Možda sve ovo ne bi bilo toliko intrigantno da 37-godišnji glumac egipatskog podrijetla i prodornih modrih očiju, za koje je Tom Hanks rekao “da ima dojam da ga stalno prate”, nije medijski vrlo diskretan, a na društvenim mrežama kao da uopće ne postoji. Nimalo ga ne zanimaju virtualni svijet i Facebook, Instagram i Twitter, već samo, kako priznaje, “normalni, živi ljudi, jer iako smo povezani tehnološki, ipak postoje distance među svima nama zbog komuniciranja preko mobitela, zaslona i poruka”.



A da je sve gore spomenuto istina o “mom Ramiju”, kako me zezaju prijatelji, i sama sam se uvjerila kada je slučajno zalutao na proslavu mog rođendana krajem rujna 2018. Kao što rekoh, sasvim slučajno: zabunom je svatko od nas umjesto u zahodu Greenwich hotela u newyorškoj Tribeci završio u kuhinji. Zbunjeni smo zajedno krenuli u potragu i počeli čavrljati. Kako hotel dijeli sanitarije u podrumu sa susjednim restoranom Locanda Verde (u vlasništvu Roberta De Nira) na putu prema dolje smo se upoznali, kurtoazno razmijenili što ima novoga, na što je Rami otkrio je u jet lagu jer je upravo stigao iz Rima.

Zanimljivo je da se u tom trenutku nisam mogla sjetiti tko je, odnekud mi je bio poznat i samo mi je iskakala njegova fotografija iz GQ magazina na kojoj izgleda kao da mu oči svijetle u mraku. Čestitao mi je rođendan pa sam ga pozvala da nam se pridruži na piću za hotelskim barom, gdje su me čekali prijatelji, top-model Robert Konjić, kompjutorska stručnjakinja Nataša Mrak, njezin suprug Andrea Cuglianich i bivši pjevač i turistički menadžer Tin Samardžić, ujedno i organizatori moje rođendanske večere. Koja je, eto, počela u restoranu Tribeca Grill (također u De Nirovu vlasništvu), a završila s (tada) budućim oskarovcem uz margarite i tekile za hotelskim barom. Rami Malek ostao je do kasno u noć s nama, a oduševilo nas je što zna toliko o Hrvatskoj: boravio je u Zagrebu, probao je travaricu, posjetio je nakratko Split i odlično poznaje povijest bivše države.

Najviše smo se smijali paraleli tradicionalnih dalmatinskih obitelji i njegovih egipatskih rođaka: sve se vrti oko hrane i kakvo će vrijeme biti, svi su povezani i bučni, izgleda kao da se stalno prepiru, a jedan za drugoga bi život dali. Kada je prvi put posjetio Egipat prije desetak godina, dočekalo ga je tridesetak članova obitelji na aerodromu, svatko se trudio najbolje ga ugostiti i počastiti, rođak ga je vozio na razdrmanom mopedu po Kairu, a obiteljski krojač mu je – po mjerama njegova oca – već pripremio tradicionalnu egipatsku lanenu mušku haljinu kalasiris.

– Moji su napustili Kairo 1978. jer je tata, koji je radio kao turistički vodič, bio fasciniran zapadnim svijetom. Mama nije htjela ići i ostaviti obitelj i prijatelje, ali uspio ju je nagovoriti. Tako da sam ja prva generacija rođena u Americi, ali se smatram Egipćaninom. Odrastao sam slušajući egipatsku muziku, govoreći arapski, volim Omara Sharifa. To je moj narod i ponosan sam što potječem iz jedne tako drevne kulture – rekao je Rami koji ima i osminu grčke krvi.

Njegov otac Said Malek u Kaliforniji se zaposlio kao agent za osiguranja, a mama kao računovođa. U kući se govorilo arapski, a djecu su odgajali u ortodoksnoj koptskoj kršćanskoj vjeri: Rami ima četiri minute mlađeg brata blizanca Samija koji je učitelj engleskog jezika i stariju sestru Yasmine koja je liječnica u hitnoj pomoći.

– Svi u obitelji izgledamo jako mladoliko, valjda imamo dobre gene. Moju sestru redovito zaustavljaju pacijenti i pitaju je li još uvijek studentica koja stažira. Iako je moja obitelj vrlo kreativna i inteligentna, mislim da moji roditelji nisu ni slutili kada su se uputili na svoj transatlantski životni izlet da će im sin postati glumac i život posvetiti umjetnosti – kaže glumac koji je dosta vremena kao klinac provodio osamljen u sobi, osmišljavajući likove u mašti i mijenjajući glas u njihovu oponašanju.

Opsjednut klasičnim filmovima, među svoje filmske idole ističe Roberta De Nira i Toma Hanksa. Upravo će zahvaljujući Hanksu i početi njegov uspon u filmskom svijetu, no prvi put je pred publiku izašao u srednjoj školi Notre Dame u one-man predstavi “Zooman and The Sign”, gdje je doživio ovacije publike. Njegovi roditelji, koji su uvijek htjeli da postane odvjetnik, bili su neizmjerno ponosni na njega, pa je Rami upisao studij kazališta na sveučilištu Evansville u Indiani, koje mu je lani dodijelilo i počasnu nagradu za bivšeg studenta. Nakon diplome seli se u New York gdje s prijateljima iz kazališnih krugova nastupa u malim predstavama, no dugovi se gomilaju i vraća se kući u Los Angeles.

– To je bio jako težak period, radio sam kao dostavljač pizza i u sendvič-baru, a iako sam slao rezimee, nitko mi se od producenata nije javljao. Čak sam mislio završiti tečaj za agenta za nekretnine. I onda je jedan dan zazvonio telefon i casting menadžerica je tražila mog agenta, pa sam se pretvarao da sam ja taj. I ponudila mi je ulogu u “Gilmoreicama” – prisjetio se početaka. Ista ga je menadžerica angažirala za ulogu u Foxovu serijalu “Rat kod kuće”, gdje je igrao arapsko-američkog tinejdžera homoseksualca. Uslijedila su tri nastavka filma “Noć u muzeju” s Benom Stillerom gdje je Rami glumio faraona Ahkmenraha i potom desetodijelna mini serija “Pacific”, gdje je izvršni producent bio Tom Hanks.

– Ponovno ćemo jednom surađivati – rekao mu je Hanks i potom mu dodijelio sporednu ulogu u romantičnoj komediji “Larry Crowne” u kojoj je glavnu žensku ulogu igrala Julia Roberts. Jedan za drugim uslijedili su filmovi “Battleship”, “Sumrak saga”, “Majstor”, a Rami se vratio na male ekrane ulogom suicidalnog bombaša Marcosa Al-Zacara u osmoj sezoni Foxova serijala “24”. No, nakon toga je zamolio svog agenta da ubuduće odbija uloge koje u lošem svjetlu prikazuju Arape i ljude Bliskog istoka. I onda je došla uloga koja ga je plasirala u orbitu: Elliota Aldersona, kompjutorskog genija u serijalu “Mr Robot” o grupi hakera koji nastoje srušiti svjetske najjače kompanije.

– Vozio sam se po jednom od bulevara u Los Angelesu i ugledao ogroman plakat sa svojim licem kao najavu za “Mr Robot”. Od šoka sam naglo zakočio, tako da me automobil iza udario, no sve je prošlo OK. Možda mi je u jednom trenutku proletio kroz glavu osjećaj važnosti, no brzo sam se prizemljio: odrastao sam u Gradu Anđela i taj će plakat biti tu samo dva tjedna i onda neki drugi lik dolazi na tvoje mjesto. Ovaj posao je poput kružnih vrata, sve se tako brzo izmjenjuje – ispričao je Rami, koji je za ulogu u “Mr. Robotu” osvojio Emmy za udarne termine i tako potukao veterane poput Kevina Spaceya u “Kući od karata”, Matthewa Rhysa u “Amerikancima” i Lieva Schreibera u “Rayu Donovanu”.

I dok su producenti razglabali o četvrtoj sezoni serijala, Ramiju je ponuđena uloga Freddieja Mercuryja o kojoj su se premišljali i na kraju od nje odustali Sascha Baron Cohen i Ben Whishaw. Zbog uloge se Malek preselio u London, a svakog je dana po četiri sata učio dijalekt, radio s učiteljem pokreta, imao satove klavira i pjevanja. Naučio je sve pjesme grupe Queen, kao i one koje je Freddie napisao i nikada nije objavio, satima je razgovarao s njegovom sestrom Kashmirom Cooke, odgledao je stotine i stotine sati videomaterijala, prvenstveno spotove i koncerte grupe Queen, a čak je 1500 puta pogledao legendarni Mercuryjev nastup 1985. na Live Aid koncertu. Sve to vrijeme ponašao se kao pjevač, pjevao i govorio s umjetnim izbočenim zubima, uz brkove zaštitnim Mercuryjevim znakom.

Na kraju je toliko sjajno odglumio da je gitarist Queena Brian May “ponekad zaboravio da je to Rami”, a osim Oscara za ulogu je dobio i Zlatni globus te nagrade Screen Actors Guild i British Academy Film Award. Za uspomenu na snimanje filma o Freddieju Mercuryju Rami je zubnu protezu koju je nosio dao izliti u zlatu. I ostao je blizak s dvojicom članova grupe Queen:

– Brian May i Roger Taylor su iznadprosječni, prava gospoda, sofisticirani, pametni i elegantni, dvojica zbilja sjajnih ljudi koji su mi dopustili da prvi put ispričam priču o njihovu dragom bliskom prijatelju.

Sigurno će s njima dosta družiti u Londonu, gdje trenutačno traži kuću u koju bi se uselio sa svojom novom ljubavi, 25-godišnjom glumicom Lucy Boynton. Ljubavna iskra među njima frcnula je na snimanju “Bohemian Rhapsodyja” u kojem je Boynton glumila Mary Austin, djevojku Freddieja Mercuryja, a cijelu prošlu godinu su se skupa kao kolege pojavljivali na crvenim tepisima, dok u siječnju 2019. Rami Malek nije potvrdio njihovu vezu. I na dodjeli Oscara nije zaboravio spomenuti svoju ljubav:

– Lucy Boynton, ti si srce ovog filma. Ti si puno više od sjajnog talenta, ti si zarobila moje srce. Hvala ti.

Osim što par planira početi zajednički život u britanskoj prijestolnici, Rami će uskoro producirati i glumiti u osmodijelnom serijalu “Blackout” i to radio DJ-a iz malog grada koji se bori zaštititi obitelj i cijelu zajednicu od smišljenog napada u kojem ostaju bez struje. A najavio je i neke vlastite projekte, više nezavisne, za koje piše scenarije te namjerava stati i iza kamere kao režiser i producent.

– Moj tata je nama djeci stalno govorio da smo posebni. I zato se oslobodite i budite posebni – otkrio je najdraži roditeljski savjet Rami Malek, uz obećanje svojim hrvatskim prijateljima da će se ponovo naći – ili u New Yorku ili na Jadranu – i uživati u ćevapima ili škampima. U međuvremenu ponovno će zasjati na kino platnu: upravo je dobio ulogu negativca u novom Jamesu Bondu.