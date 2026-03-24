serija 'ranč dutton'

U južnom Teksasu krv nije voda, a oprost je rijedak... Stiže nova priča iz Yellowstone svemira

VL
Autor
vecernji.hr
24.03.2026.
u 14:24

Serija "Ranč Dutton", novi naslov iz Yellowstone svemira, u kojem miljenici publike Cole Hauser i Kelly Reilly ponavljaju svoje uloge Ripa Wheelera i Beth Dutton, dolazi u Hrvatsku 22. svibnja ekskluzivno na SkyShowtime

SkyShowtime je danas najavio seriju Ranč Dutton, novi naslov iz Yellowstone svemira u kojem miljenici publike Cole Hauser i Kelly Reilly ponavljaju svoje uloge Ripa Wheelera i Beth Dutton, a koja će se premijerno prikazivati ekskluzivno na SkyShowtimeu od 22. svibnja.

U produkciji studija Paramount Television Studios i 101 Studios, prva sezona od devet epizoda prati ovaj par dok se bori za zajedničku budućnost u Teksasu. Daleko od duhova prošlosti Yellowstonea, susreću se s brutalnom stvarnošću i nemilosrdnim suparničkim rančem koji ne preže ni pred čim kako bi zaštitio svoje carstvo. U južnom Teksasu krv nije voda, oprost je rijedak, a cijenu opstanka možda ćete platiti dušom.

Uz Reilly i Hausera, u novoj originalnoj dramskoj seriji glume i Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind te Ed Harris i Annette Bening, nominirani za nagradu Oscar.

Autor, izvršni producent i showrunner serije je Chad Feehan, a serija se temelji na likovima koje su osmislili izvršni producenti Taylor Sheridan i John Linson. Izvršni producenti serije Ranč Dutton su i David C. Glasser, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Alexandra Voros, Michael Friedman i Keith Cox. Uz ulogu izvršne producentice, Voros je režirala i uvodne epizode te finale sezone. Redatelji ove sezone su i Greg Yaitanes, Jessica Lowrey te Phil Abraham.

SkyShowtime dom je globalnog fenomena Yellowstone; na platformi je ekskluzivno dostupno svih pet sezona serije, uz priče o podrijetlu 1883 i 1923 te spin-off seriju Marshals: Priča iz Yellowstonea. Ostale hit-serije Taylora Sheridana, nominiranog za nagradu Oscar, koje su također dostupne na SkyShowtimeu uključuju: Landman, Lawmen: Bass Reeves, Lioness, Mayor of Kingstown, The Madison i Tulsa King.

druga sezona na netflixu

'One Piece': Kako je kultna serija postala simbol otpora na prosvjedima diljem svijeta

Netflixova igrana adaptacija kultne japanske mange ruši rekorde gledanosti, a uspjela je razbiti i prokletstvo koje je do sada pratilo igrane adaptacije popularnih animea i mangi. No, njen utjecaj seže i izvan virtualnog svijeta, jer zastava s lubanjom i slamnatim šeširom postala je neočekivani simbol otpora mladih, kako diljem svijeta, tako i u Hrvatskoj, gdje se vijorila na prosvjedu Ujedinjeni u antifašizmu

