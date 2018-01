Osmi povjerenik u kinima - novi domaći hit tijekom vikenda pogledalo 9 166 gledatelja!

Dugometražni igrani prvijenac Ivana Salaja, film Osmi povjerenik, ekranizaciju nagrađivana bestselera Renata Baretića u prvom je vikendu prikazivanja u domaćim kinima pogledalo 9 166 gledatelja i gledateljica. Osmi povjerenik tako pretendira postati novi domaći kino hit kao i jedan od posjećenijih domaćih filmskih naslova.

Film Osmi povjerenik 'smješten' je na Trećiću, našem najudaljenijem naseljenom otoku, gdje život funkcionira van kontrole sustava i državnih organa vlasti. Živopisan je to otok, na kojem nema telefona, signala za mobitel, otok koji ima dvije crkve, ali nijednog svećenika, otok koji je za ostali dio države pao u potpuni zaborav. No Trećićani s tom činjenicom nemaju problema. Problematičnim se to čini samo jednom čovjeku, kompromitiranom političaru Siniši Mesjaku koji po političkoj kazni biva prognan upravo na taj otok, sa zadatkom da tamo organizira izbore i ustroji lokalnu upravu, tj. vlast. Baš taj isti zadatak neuspješno je odradilo čak sedam njegovih prethodnika.

Osmi povjerenik dugometražni je prvijenac redatelja i scenarista Ivana Salaja, nastao u produkciji Alka filma. U filmu nastupaju Frano Mašković, Borko Perić, Ivo Gregurević, Nadia Cvitanović, Goran Navojec, Filip Šovagović, Iva Mihalić, Mate Gulin i Špiro Guberina.

Distributer filma je 2i film.