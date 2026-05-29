Unaprijed rasprodane sve izvedbe dviju premijera za završetak iznimno uspješne sezone HNK u Zagrebu

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu zaključuje sezonu 2025./2026. na najbolji mogući način – s dvije unaprijed rasprodane izvedbe dvaju posljednjih premijernih naslova i iznimnim interesom publike koji je obilježio cijelu kazališnu sezonu.

Sezona je bila obilježena brojnim premijernim naslovima za koje se tražila ulaznica više, a pojedini su naslovi bili rasprodani mjesecima unaprijed. Takav interes publike potvrđuje snažan umjetnički zamah HNK u Zagrebu te povjerenje koje publika iskazuje središnjoj nacionalnoj kazališnoj kući.

Za sam kraj sezone publiku očekuju dvije velike premijere: u petak 5. lipnja će biti izvedena premijera drame Idealan muž Oscara Wildea u režiji Aleksandra Popovskog, dok će baletni ansambl 26. lipnja predstaviti novu produkciju Othella koreografkinje Valentine Turcu.

Sve izvedbe ovih premijernih naslova rasprodane su i prije samih premijera, što još jednom potvrđuje izniman interes publike za programe HNK u Zagrebu. Velika potražnja za ulaznicama tijekom cijele sezone pokazuje da Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu ostaje jedno od najvažnijih kulturnih središta ovog dijela Europe, mjesto susreta vrhunskih umjetnika i vjerne publike koja iz sezone u sezonu prati njegov rad.

Dva rasprodana premijerna bloka u završnici simbolično zaokružuju sezonu obilježenu otvorenjem HNK2, umjetničkim uspjesima i rekordnom gledanošću.