Je li satira zadnja crta obrane i u našem vremenu u kojem je 'nadigra' svaki TV Dnevnik?

Što je danas satira? Ima li je uopće? Koga ona 'bode'? Kome se ruga? Tjera li publiku na smijeh ili na plač?

Ova pitanja aktualnija su nego li prije jer živimo u vremenu u kojem svaki televizijski Dnevnik 'nadigra' i najbolju satiričku predstavu. Ponekad nam se čini da više ne prepoznajemo svijet oko sebe, kao ni ljude koji nas okružuju. Primjerice, da je netko osamdesetih, čak i devedesetih napisao ubojitu komediju o muškarcima koji kleče na glavnom zagrebačkom trgu i mole se za čednost žena, bila bi to predstava koja bi zasigurno potukla sve rekorde gledanosti. Vjerojatno bi bila i sjajan izvozni kulturni proizvod, a možemo lako zamisliti i da bi se na repertoaru nekog od naših kazališta zadržala sve do danas. A danas je upravo to slika kojoj svake prve subote u mjesecu svjedočimo na glavnom trgu hrvatske metropole.

Ili sjetimo se samo (a još ima mnogih koji se sjećaju) što se dogodilo kada je Kerempuh imao premijeru predstave "Dobro došli u plavi pakao" i koliko je buke – prije svega političke – izazvala predstava o nogometu i navijačima koja je, naravno, bila istinska slika društva u trenutku kada je ime Dinamo bilo nepoželjno. Ili pak trenutak kada je prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman ušetao u kazalište kako bi pogledao predstavu "Spika na spiku", koja ga baš i nije štedjela.

O svijetu nekad i sad, kao i o satiri koja je u njemu još živa razgovarat će se na okruglom stolu koji Satiričko kazalište Kerempuh priređuje kako bi i na taj način proslavilo veliki, jubilarni rođendan svog festivala, tražeći odgovor na pitanje je li satira zadnja linija obrane. Okrugli stol održat će se u subotu, 6. lipnja u 20 sati u Satiričkom kazalištu Kerempuh. Sudionici su Hrvoje Ivanković, Željko Hubač, Dora Ruždjak Podolski, Aleksandar Milosavljević, Viktor Ivančić i Vinko Brešan, a moderatorica dr.sc. Martina Petranović. Ulaz je slobodan, baš kao i na rezidenciju Klub satire nazvan "Prva ruka satire", koji će se održati 11. lipnja (u 20 sati) također u Kerempuhu. Biti će to javno čitanje fragmenata novih satiričnih djela petoro autora. Oni su: Sanja Milardović, Ivana Vuković, Rona Žulj, Anđela Žužul i Marin Lisjak, a mentorirale su ih Dora Delbianco i Nikolina Rafaj.