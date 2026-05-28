Predstavljen program Riječkih ljetnih noći: Više od mjesec dana umjetnosti diljem grada

Ovogodišnje Riječke ljetne noći, festival koji snažno obogaćuje ljetnu sliku grada na Rječini, bit će otvoren u 19. lipnja, a trajat će više od mjesec dana, sve do 23. srpnja. Atraktivni umjetnički programi odvijat će se na brojnim riječkim lokacijama, ulicama, gradskim trgovima, parkovima i javnim vrtovima…Glazba, riječ i pokret oživjet će mjesta riječke prošlosti i sadašnjosti, ona poznata i prepoznatljiva kao i ona zaklonjena od pogleda.

Kako je na današnjoj konferenciji za novinare istaknula intendantica Dubravka Vrgoč, riječ je o programu još obimnijem nego prošle godine, koji će donijeti ukupno 43 izvedbe na 25 lokacija od kojih će otvoriti pet novih, onih na kojima će prvi put biti izveden umjetnički program.

„Vodili smo se željom i namjerom da u ljetnim mjesecima ponudimo raznolik program za sve građane i sve posjetitelje Rijeke, da im ljetne večeri učinimo ljepšim, sadržajnijim i zabavnijim “, rekla je intendantica Vrgoč te istaknula kako program donosi četiri dramske premijere, jednu plesnu te čitav niz koncerata. Usto je najavila i veliko spektakularno otvorenje ispred zgrade Kazališta u kojem će sudjelovati svi umjetnički ansambli riječkog HNK-a u režiji Ivice Buljana.

Bogat glazbeni program koji donosi niz atraktivnih koncerata različitih glazbenih stilova i izričaja predstavio je ravnatelj Opere Valentin Egel, a u prvome je redu izdvojio „vatreni“ gala koncert „Opera u plamenu“ koji će Riječki simfonijski orkestar, Riječki operni zbor i solisti izvesti u središtu grada, na Trgu Riječke rezolucije, kao grandioznu završnicu Riječkih ljetnih noći. Osim toga, Riječki simfonijski orkestar će uz riječke operne soliste, a također pod dirigentskim vodstvom maestra Valentina Egela, u kortilu Pomorskog fakulteta izvesti gala koncert barokne glazbe „Četiri godišnja doba“. Kako je rekao maestro Egel, ovaj koncert osim uzbudljivog programa, otkriva i novi, uzbudljiv prostor koji se nalazi gotovo u središtu grada, a istodobno je posve odsječen od njega, od gradske vreve i zvukova.

Koncerti program donosi i udaraljkaški koncert „Drumming Zajc“ u Nugentovom parku na Trsatu, potom crossover koncert pijanista Mateja Meštrovića i udaraljkaša Borne Šercara „Od Mozarta do Terminatora“ na Gatu Karoline Riječke. Slijedi specifičan koncert „Healing Rijeka“ ansambla Caravan of LUV u Arheološkom parku Princpij, iscjeljenje kroz glazbu ostvareno u suradnji s Festwochenom, a zahvaljujući platformi Prospero New Europske unije. Na željezničkoj remizi u Ulici Milutina Barača klavirski recital „Orient express“ izvest će naš proslavljeni pijanist Goran Filipec.

Trg Riječke rezolucije ispunit će i zvuci jazz glazbe u izvedbi Dolce Garbo Ensamblea, a publiku će u Arheološki park Princpij vratiti operni solist Jure Počkaj koncertom „Operni rockstar“ koji spaja operu i rock. Ispred Ekonomske škole „Mijo Mirković“ bit će, u suradnji s riječkim Art kinom, upriličen jedinstven program Silent kino, projekcija nijemog filma „General“ Bustera Keatona uz živu glazbu u izvedbi Riječkog simfonijskog orkestra.

Baletni ansambl svoju će povezanost s gradom i publikom učvrstiti izvodeći dvodjelnu predstavu „Grad u pokretu“, u koreografiji riječkih plesača Federica Rubissea i Isabelle Zabot. Oni će zajedno sa svojim kolegama iz ansambla, predstaviti vlastite autorske radove kroz četiri izvedbe tijekom festivala. Kako je rekao ravnatelj Baleta Leonard Jakovina, riječ je o praizvedbi i u koreografskom i u glazbenom dijelu projekta jer mladi koreografi i skladatelj George Alexandru Baldovin zajednički stvaraju originalnu glazbu.

Ansambl Hrvatske drame premijerno će, kako je najavila ravnateljica Petra Šegić Biljan Žic, izvesti predstavu „Kazalište“ nastalu kao jedinstveni autorski projekt francuskog dramatičara i redatelja Pascala Ramberta, koji je tekst napisao posebno za članice i članove HNK-a u Rijeci , upravo „po mjeri“ ansambla.

Premijerno će u vrtu Astronomskog centra biti izvedena i predstava autora i redatelja Karla Hubaka „Serenada ljetne noći“, „kompozicija za pet prijatelja i orkestar“, susret profesionalnog i amaterskog ansambla. Premijeru će doživjeti i predstava Kolektiva Igralke i redatelja Žige Divjaka, „Čvor“ koja će se izvoditi u prostoru Delte 5. A u prostoru paviljona riječke tržnice Brajda publiku očekuje još jedan premijerni projekt, TO=TO u suradnji Petog ansambla i kolektiva CO2. Projekt koji je dio praksi HNK Ivana pl. Zajca usmjerenih na uključivanje osoba s invaliditetom u umjetnički rad, prema tekstu Inger Christensen režira Goran Sergej Pristaš.

Talijanska drama priprema program „La dolce balera“ autora i redatelja Giuseppea Nicodema koja će na pred zgradu HNK-a donijeti „talijansku kanconu na naš način“ prizivajući felinijevsku atmosferu, a glumicama i glumcima Talijanske drame pridružit će se i plesači baletnog ansambla. Bit će to, kako je istaknula v.d. ravnateljica Talijanske drame Noemi Dessardo, večer uz glazbu i ples koja će dodati dašak talijanskog šarma riječkim večerima. Ni ove godine neće izostati popularni ulični teatar uz nekoliko izvedbi akrobatskog programa „Sway Pole“ ispred HNK-a Ivana pl. Zajca i na Gatu Karoline Riječke te cirkusku komediju „Crazy Pony“ u Arheološkom parku Principij.

Tijekom trajanja Riječkih ljetnih noći bit će upriličene glumačke i plesne radionice i radionica kaligrafije te arhitektonske šetnje pod vodstvom Nane Palinić i Velida Đekića. Marija Japundža Broznić., v.d. pročelnice Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade Grada Rijeke rekla je kako su Riječke ljetne noći omiljeni kulturno događanje u Rijeci te kako je veseli što se ponovno pronalaze nove gradske lokacije za izvedbe programa, a ovogodišnji program ocijenila uzbudljivim i autentičnim,