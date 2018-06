Očajnički trebamo drugu scenu, grijeh je da se hit predstave gase dok se za njih još traži karta više

Ako ovih dana uđete u predvorje HNK Zagreb, ondje će vas dočekati pomalo neobičan prizor: dva reda stolaca i na njima – posjetitelji. To su pretplatnici, a kazalište se pobrinulo da stalni posjetitelji, oni koji dolaze upisati pretplate, imaju kamo sjesti dok čekaju, jer taj posao, u svjetlu zakona o zaštiti osobnih podataka, ne ide tako brzo kao kupnja običnih ulaznica. U prvih devet dana čak dvije tisuće ljudi kupilo je svoju pretplatu na programe HNK Zagreb, dokazujući tako glavnu tezu s kojom smo krenuli u razgovor s intendanticom Dubravkom Vrgoč – kazalište je opet “vruća roba”.

Kad ste preuzeli HNK Zagreb, neki su pokušali kao nacionalni sport uvesti brojenje posjetitelja na predstavama, a danas su brojke i više nego respektabilne – 96 i 87 posto popunjenosti predstava. Kako ste uspjeli?

Uspjeli smo gotovo nemoguće, u našoj četvrtoj sezoni, u prvom tromjesječju ove godine, brojke popunjenosti dovesti gotovo do maksimuma – 96% na dramskim i baletnim predstavama te 87% na operama. Tome se ni sama nisam nadala, napose ne u onom vremenu kad sam preuzimala HNK i kad je stanje, što se popunjenosti tiče, bilo bitno drukčije. Pri osmišljavanju repertoara slijedili smo nekoliko gotovo općih smjernica u želji da teatar promoviramo prostorom umjetničkih susreta i kulturnih dodira, mjestom koje se ne može zaobići. Prije dolaska postavila sam si pitanje: što danas znači nacionalno kazalište i kome je ono zanimljivo? U stalnim transformacijama tranzicijskog vremena u kojem živimo nacionalno kazalište mora zadržati umjetničku vertikalu i biti prepoznatljivo kao središnje u svakom, pa i u tako nestabilnom vremenu kao što je naše. Ono ponajprije treba biti zanimljivo građanima Zagreba, a potom prepoznato u državi, Europi i svijetu. Ono što ga čini prepoznatljivim s jedne strane je repertoar, a s druge strane umjetnička kvaliteta njegovih ansambala. Upravo je izbor repertoara koji odgovara očekivanjima publike i senzibilitetu vremena, kao i umjetnička snaga naših ansambala ono zbog čega je danas gledalište HNK gotovo svake večeri popunjeno.

No, uz dobar repertoarni odabir trebalo je i “iznova probuditi” sve ansamble HNK Zagreb?

Svakako, potrebno je bilo motivirati glazbene i baletne umjetnike, glumce te ih okupiti oko zajedničke ideje teatra kao otvorenog prostora za različite umjetničke iskaze, ali i rizike. Ono što se pokazalo još u Zagrebačkom kazalištu mladih, koje sam vodila deset godina, da je uspjeh ponajbolja motivacija. Naime, uspjeh vraća samosvijest umjetnicima, budi ih i pokreće. Ispunjeno gledalište, zadovoljna publika, razgovori nakon predstava, napisi u medijima... čine teatar iznova zanimljivim, a umjetnike zadovoljnim. Poslije su došla gostovanja, međunarodna priznanja, koprodukcije... Iznimni uspjesi našeg Baleta u Aleksandrijskom teatru u Sankt Peterburgu prošle godine ili Drame na Međunarodnom festivalu nacionalnih kazališta u Budimpešti ove godine zasigurno upisuju jednu novu snagu u cjelokupnu djelatnost našeg teatra.

Uspjeli ste od kazališta iznova stvoriti “in mjesto” i to ne u smislu mjesta za pojavljivanje i “slikanje” već i mjesta relevantnosti za društvo u cjelini. Što je bilo presudno za tu promjenu opće percepcije žute kuće na trgu promijenjenog imena?

Kad sam došla, u istom sam mjesecu s ravnateljem MUO-a Mikijem Gašparovićem organizirala Dan otvorenog trga. Željela sam otvoriti kazalište za sve građane Zagreba, učiniti ga njima bliskim prostorom. Tako se promijenila percepcija teatra kao elitističkog mjesta s isključivo tradicionlističkim pogledom na umjetnost, gdje su karte skupe, a predstave duge... Trudili smo se mijenjati te predrasude i uspjeli smo. Posjećivali smo fakultete, srednje škole, izvodili kratke programe u parkovima, trgovačkim centrima, obilazili hokejaške i nogometne utakmice... nastojali biti svugdje prisutni... I upalilo je. Privukli smo i onu publiku koja nikad prije nije bila u HNK, kao i mladu publiku koja je punila do tisuću mjesta u dvorani tijekom programa Filozofskog teatra. Redovi u studenom za „Orašara“ i ostale božićne programe, pa i ovi otprije nekoliko dana pri otvaranju pretplate za sljedeću sezonu, svjedoče o velikom interesu za naše kazalište.

U Drami ste se vratili naručivanju novih naslova od domaćih autora. Kako je moguće da je ta praksa godinama bila ugašena, a baš je to jedan od glavnih zadataka čovjeka koji vodi središnju nacionalnu kazališnu kuću?

Doista ne razumijem zašto te prakse godinama nije bilo te zašto su se rijetko izvodila djela suvremenih hrvatskih pisaca. Često ponavljam da se slava ZKM-a, još prije desetak godina, ispisivala upravo izvedbama djela naših suvremenih pisaca. Neke od tih drama s iznimnim smo uspjehom izvodili i u Europi i svijetu. Te su drame bile okosnica tadašnjeg ZKM-ova repertoatra, a dolaskom u HNK nastavila sam tu praksu vjerujući da nacionalnog teatra nema bez suvremenih domaćih dramskih pisaca i to onih koji pišu za njega. Stoga smo počeli naručivati dramske tekstove od naših renomiranih i međunarodno priznatih dramatičara, kao što su Mate Matišić i Miro Gavran.

I publika posebno voli baš te nove domaće tekstove, zar ne?

Takvo je vrijeme. Ljudi se žele identificirati s junacima naše sredine, dramskim likovima koji se svakodnevno spotiču o slične probleme i istu nevolju dijele s nama samima. Danas su im bliži i na neki način razumljiviji dramski karakteri koji nose obična imena kao što su Viktor, Ana, Fanika, Milena... nego Arkadina, Otelo ili Hedda Gabler. Ne kažem da klasiku ne treba izvoditi, ona uvijek mora biti na repertoaru nacionalnog kazališta, ali upravo susret klasične literature i suvremenih djela domaćih autora jednu sezonu čini iznimno uzbudljivom.

Opera, sada i Balet, kao znatno skuplji dijelovi vaše kuće iskazali su se u koprodukcijama, koliko to olakšava posao menadžeriranja?

Koprodukcije su teatarski model koji mi nije stran. Do sada sam ih, u petnaestak godina, pokrenula tridesetak, što domaćih, što međunarodnih i za njih dobila znatan novac iz europskih i ostalih fondova. Koprodukcije su zanimljive ne samo zato što financijski „olakšavaju“ budžet predstava, nego i zato što omogućavaju i susret naših umjetnika sa stranim umjetnicima te tako potrebnu razmjenu iskustava, čime se kreativno otvara mnoštvo novih mogućnosti i šire umjetnički horizonti. Gledatelji su tu uvijek na dobitku. Primjerice, da nije bilo naše koprodukcije s Norske teatrom iz Osla, norveška publika još godinama ne bi čula za Krležu, kao što se mi zasigurno ne bismo tako brzo usudili upotrijebiti novu tehnologiju u scenskoj reinterpretaciji klasičnog djela, kao što je to Ibsenov „Peer Gynt“. A u Operi i Baletu koprodukcije u mnogo čemu umanjuju financijska sredstava koja se utroše u predstavu, lakše se produciraju i kostimi i scenografija koji se poslije izmjenjuju, što uvelike olakšava proces rada.

Koliko ste novca dosad uspjeli povući uz europskih fondova?

Povukli smo dosta novca, i to za neke velike projekte. Opera Vision financira se novcem iz programa Kreativna Europa i okuplja tridesetak najvećih europskih opernih kuća. Riječ je o projektu koji digitalno promovira operne kuće predstavljajući online jednu od njihovih opera. Mi ćemo se tako u studenom predstaviti snimkom jedne od naših najpopularnijih opera – Gotovčevim „Erom s onoga svijeta“, što se uklapa u „europsku godinu baštine“. Potom je tu i Fedora“, platforma čiji smo također članovi, a koja predstavlja mlade glazbene umjetnike i promovira ih tim europskim projektom. Upravo u Oslu ovaj vikend velikom prezentacijom završava projekt „European Theatre Lab – Theatre Goes Digital“ koji je pod pokroviteljstvom Europske kazališne konvencije, a također u sklopu programa „Kreativna Europa“, povezao norveško nacionalno i naše kazalište s dvije predstave i nekim važnim tehnološkim novitetima.

Gostujući dirigenti, koreografi, redatelji donose novu, svježu krv i nove ideje u svaki segment kazališta. Koliko je to ključno za “trening” i “spremnost” svakog umjetnika i što reći onima koji tvrde da su domaći autori nedovoljno iskorišteni?

Kao što sam već rekla, bez domaćih autora, a ovdje uz pisce, koreografe, glazbenike, mislim i na redatelje, scenografe, kostimografe... nema nacionalnog kazališta i to mi se čini iznimno važno. No, istodobno gostujući umjetnici unose novu kreativnu energiju koja je nužna svakom ansamblu. Naš je problem, kao što je to bio i prije desetak ili dvadesetak godina, nedostatak domaćih redatelja. Generacije redatelja su se, naime, očito pogubile i nikad nisu pronašle svoje mjesto u hrvatskom kazalištu. Naši najmlađi redatelji imaju više od trideset godina i nikad nisu dobili pravu šansu jer u repertoaru koji broji tri do četiri nova naslova nema prilike za rizik. No, zato bi trebale postojati neke druge scene koje će omogućiti mladim redateljima, dirigentima, dramaturzima, kostimografima i scenografima da iskušaju svoj talent i time steknu iskustvo i za takozvane „velike pozornice“.

Plan za sljedeću sezonu iznova je vrlo ambiciozan, a sami ste rekli da potreba za drugom scenom HNK Zagreb postaje i više nego nasušna. Već smo nekoliko puta najavljivali planove za tu drugu scenu, ali ništa se ne događa. Ima li ipak nekih pomaka?

Bez druge scene potpuno ćemo zagušiti naš repertoar, a to činimo već i danas jer se naše hit predstave, prirodno, ne mogu odigrati onoliko koliko je potrebno te se „gase“ dok se još za njih traži karta više. Čini se to doista besmislenim, stoga očajnički ponavljam i molim da nam se nađe druga scena. Pomaci su mali, iako obećanja postoje i mi se nadamo da ćemo u sljedeće četiri godine ipak dobiti drugu scenu. Ovo je kazalište u svojoj stoljetnoj povijesti ipak zaslužilo jednu novu scenu i najmanje jednu novu pokusnu dvoranu. Uostalom, Europa gotovo više ne poznaje ovaj, odavno već potrošeni model s tri ansambla u jednoj kući, a ja doista nisam vidjela u svijetu nacionalno kazalište sa samo jednom scenom i jednom pokusnom dvoranom koja, iako se zove velikom, ne može istodobno primiti zbor i orkestar.

Festival svjetskog kazalište ipak ide dalje? Kako ove godine stoji s financijama i što ćemo to gledati krajem rujna u Zagrebu?

Naša financijska konstrukcija nije dovršena jer nismo još dobili sredstva za Festival od Grada Zagreba, za koja se nadamo da će uskoro doći. Ako će cjelokupna sredstva biti kao prošle godine, a tada su umanjena, moći ćemo u programu Festivala prikazati tri predstave velikih europskih autora. Prije svega je to hvaljena izvedba „Rikarda III.“ u režiji Thomasa Ostermeiera i produkciji berlinskog Schaubühnea, zatim predstava “Five Easy Pieces” vani već proslavljenog, a kod nas još nepoznatog redatelja Mila Raua te talijanska atrakcija „Macbeth“ Alessandra Serre.