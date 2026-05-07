'Apex', jedan od najgledanijih filmova na Netflixu: Charlize Theron nosi akcijski triler koji je ostao bez oštrice

Netflix nam donosi uzbudljiv akcijski triler o preživljavanju. Film "Apex" avanturistički je film prožet napetošću, a bavi se izdržljivošću, ljudskom voljom i krivnjom koja koči ljude da nastave dalje sa životom. Izašao je 24. travnja i dostupan je samo na Netflix platformi, a ubrzo je postao i jedan od najgledanijih filmova u Hrvatskoj. Režirao ga je Baltasar Kormákur, koji je također i autor filmova "Adrift", "Beast" i "Everest", a sniman je u Novom Južnom Walesu, na australskim Modrim planinama. Scenarij je napisao Jeremy Robbins, a u glavnoj su postavi slavna američka hollywoodska glumica i bivši model Charlize Theron te britanski glumac Taron Egerton.

Za ovu se ulogu Theron pripremala s poznatom penjačicom i trenericom Beth Rodden, a poslije priprema zaključila je kako planinarenje i gluma imaju mnogo toga zajedničkoga.

Australski glumac Eric Bana (poznat po ulozi Hektora u filmu "Troja" iz 2004. godine), koji tumači sporedno lice, pojavljuje se na samom početku – u prologu filma koji traje desetak minuta, no njegov lik Tommy ubrzo pogiba. Tommy i Sasha (Charlize Theron) bračni su par koji voli opasnost i bliske susrete sa smrću jer se zbog toga osjećaju življima.

Pet mjeseci poslije tragične smrti muža, ožalošćena Sasha pokušava pronaći unutarnji mir i u nekom smislu "pobijediti smrt". Stoga otputuje do Nacionalnog parka Wandarra u Australiji. No nije svjesna da je tamo čekaju mnogo opasnije pustolovine i neotkriveni misteriji s kojima se mora suočiti. Naime, Wandarra je poznat po nestanku brojnih ljudi koji su se tamo zaputili.

Sasha se tamo upoznaje s mnogim lovcima i planinarima, no nijedan od njih nema dobre namjere. Riječ je o animalističkom mentalitetu koji nema veze s civilizacijom i zdravim razumom, a posebno se ističe intrigantni i lukavi lovac po imenu Ben. On je otvoren, srdačan i razgovorljiv mladić i pokušava se sprijateljiti sa Sashom pričajući joj o odnosu sa svojom majkom i jelima koja zna pripremiti, ali ona ostaje oprezna i skeptična. Ben na prvi dojam djeluje kao pomalo infantilan i razigran pojedinac koji očajnički želi društvo i vapi za pažnjom. No Benov govor tijela izaziva nelagodu i gledatelji ubrzo shvaćaju da nešto nije sasvim u redu s njim.

Ben svoju tamnu prirodu otkriva polako i postupno. Bez ikakvog logičkog objašnjenja i motiva, postane neprijateljski nastrojen prema Sashi. Isprva se čini da je riječ o nekakvoj igri, ali njegove namjere su jasne – cilj mu je ubiti Sashu, zbog rituala, kako tvrdi. Ben smatra da su rituali jako važni jer prizemljuju ljude i podsjećaju nas na naš istinski identitet. Dakle, on je profesionalac i stručnjak za život u džungli, a nedostatci su mu društvene vještine. Njemu je civilizirano ponašanje nepoznanica. Ben je vrlo brzo sebi i Sashi pridao uloge – on je lovac, a ona žrtva/lov. Okoliš je, baš poput Bena, sirov i opasan, što mu je odmah i omogućilo da se prilagodi i živi u skladu s okruženjem. Međutim, Ben se, poput mnogih grabežljivaca, voli igrati svojim plijenom. Da je htio, mogao je odmah ubiti Sashu, no to ga ne bi zadovoljilo jer voli kad mu plijen pruža otpor i kad se mora malo više potruditi da ga uhvati.

Sasha je prisiljena boriti se za goli život jer izopačeni Ben ne odustaje. Nezaustavljiv je u svom pothvatu, a Sashu vidi isključivo kao plijen, ne drugo ljudsko biće. Djeluje kao da ga je netko istrenirao ili isprogramirao da mora loviti Sashu i da ne smije stati dok ne izvrši što si je zadao u glavi. No nije ni Sasha toliko bezazlena. Dobro se snalazi i procjenjuje opasnost u izoliranim područjima. Vrlo je iskusna u penjanju i planinarenju, stoga uspijeva pružiti veliki otpor.

Ben je Sashin pokušaj emocionalne rehabilitacije u divljini pretvorio u pravi izazov – borbu za goli život. Prepuštena je sebi i svojim instinktima. Nitko joj, pa ni policija, ne mogu pomoći. Pomalo je i neobično što nitko prije nje nije shvatio što se zapravo događa u tom nacionalnom parku. Sasha će, izolirana od drugih, morati raskrinkati Bena i otkriti svijetu njegove prljave tajne koje su toliko dugo ostale neotkrivene. Ne trudi se previše saznati o Benovu životu i što ga je dovelo do ludila, ali to nije ni bitno. Sasha sada mora biti jaka i odlučna, a ne empatična. Ono što zna je da mora pobijediti – ili ona ili on.

Kritičari i gledatelji su podijeljenih reakcija. Kritičari pišu da je film veoma napet i dinamičan, a pohvalili su i izvedbe glavnih glumaca Theron i Egertona. No mnogima se ne sviđa što su neke scene previše kamperski snimljene i što nema dovoljno dijaloga. Nedostaje im razgovora između likova, a smatraju da ima previše potjera. Neki tvrde da se film u drugoj polovini pretvorio u besmisleni horor te da je postao pomalo apsurdan i neuvjerljiv. Na stranici Rotten Tomatoes "Apex" ima 65% pozitivnih ocjena, dok je na IMDb-u ocijenjen sa 6,3.

No bez sumnje, mnogim su se gledateljima svidjele snažne glumačke izvedbe, tempo, adrenalin, napetost koja sve više raste kako se film približava vrhuncu i dinamičan odnos između ova dva lika.