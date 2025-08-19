Novi srpski nacionalni filmski festival obična je politička patka

Srbija će ove godine dobiti svoj nacionalni filmski festival, odnosno Nacionalni festival filma i televizije (NFFIT), čije će se prvo izdanje održati od 3. do 7. rujna na Zlatiboru, u Novoj Varoši i Priboju. Država je za njega izdvojila 35 milijuna dinara ili gotovo 300.000 eura, a nastao je, kako kaže srpski ministar kulture Nikola Selaković, s "ambicijom da postane najznačajniji filmski festival u Srbiji i široj regiji".

"Srbija ima najproduktivniju kinematografiju u regiji i zaslužuje festival ovakvog formata. Ponosan sam što se festival realizira u tri općine, što pokazuje širinu vizije ljudi koji su ga inicirali. Od 2006. godine Srbija, nakon razdvajanja s Crnom Gorom, nije imala svoj nacionalni filmski festival i sada taj nedostatak ispravljamo", kazao je Selaković na svečanom potpisivanju ugovora o sufinanciranju NFFIT-a.

Idejni tvorac festivala redatelj Predrag Gaga Antonijević ustvrdio je pak da je ovo "prilika za cijelu profesiju, a ne samo za glumce, nego i za scenografe, kostimografe, montažere, bez kojih filma nema, da prikažu svoj rad i budu vrednovani" te izjavio: "Što je za Francusku Cannes, to je za Srbiju Zlatibor."

Sve bi to moglo zvučati divno, krasno i pohvalno, barem onome tko nije svjestan trenutačne situacije u Srbiji, a na to da je riječ o običnoj političkoj patki, ukazali su i iz Asocijacije filmskih redatelja Srbije (AFRS), koja je upravo pozvala javnost na potpuni bojkot ovog festivala. Članovi AFRS-a istaknuli su činjenicu da se Nacionalni festival filma i televizije pokreće u jedinstvenom trenutku za srpsku kinematografiju, a to je "godina u kojoj se nemilice poništavaju natječaji u kulturi, u kojoj najstariji i najvažniji domaći filmski festivali nisu ili neće biti održani, dok se oni održani dovode na rub opstanka, godina u kojoj država suprotno zakonima Republike Srbije ne financira vlastiti interes".

Ustvrdili su i da je festival osnovan izvan svih pravila, bez uključenja stručne javnosti i poziva na mišljenje ili sudjelovanje bilo kojem relevantnom filmskom udruženju. Drugim riječima, u pokretanju i organizaciji sudjeluju gotovo isključivo bliski prijatelji i suradnici Gage Antonijevića i njegove produkcijske kuće, a i festival se održava – u njegovu rodnom kraju. Zbog toga, tvrde, bolno je očito kako je u pitanju očigledno politička nagrada tom podobnom redatelju i pljuska u lice svim onim umjetnicima koji su stavljeni "na crnu listu" zbog toga što su ustali protiv režima i pridružili se prosvjedima koji potresaju Srbiju. Među njima je, primjerice, i redatelj Goran Marković, koji je nedavno objavio da je zbog podrške studentima i blokadi fakulteta bez ikakve obavijesti ostao bez posla profesora na Akademiji u Novom Sadu.

"Ne možemo pristati na simulaciju normalnog života, i ne smijemo i nećemo davati legitimitet događaju koji se želi postaviti kao zamjena za urušeni sistem. Ovo nije pitanje jednog festivala, već borba za očuvanje integriteta cjelokupne srpske kinematografije", poručili su redatelji.