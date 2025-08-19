Naši Portali
redatelji se pobunili

Novi srpski nacionalni filmski festival obična je politička patka

Valjevo: Poziv na veliki prosvjed "Srbija se umiriti ne može"
R.Z./ATAImages/PIXSELL
VL
Autor
Tia Špero
19.08.2025.
u 11:46

Srpski redatelji pozivaju na bojkot festivala 'teškog' 35 milijuna dinara, koji bi se na Zlatiboru trebao održati od 3. do 7. rujna

Srbija će ove godine dobiti svoj nacionalni filmski festival, odnosno Nacionalni festival filma i televizije (NFFIT), čije će se prvo izdanje održati od 3. do 7. rujna na Zlatiboru, u Novoj Varoši i Priboju. Država je za njega izdvojila 35 milijuna dinara ili gotovo 300.000 eura, a nastao je, kako kaže srpski ministar kulture Nikola Selaković, s "ambicijom da postane najznačajniji filmski festival u Srbiji i široj regiji".

"Srbija ima najproduktivniju kinematografiju u regiji i zaslužuje festival ovakvog formata. Ponosan sam što se festival realizira u tri općine, što pokazuje širinu vizije ljudi koji su ga inicirali. Od 2006. godine Srbija, nakon razdvajanja s Crnom Gorom, nije imala svoj nacionalni filmski festival i sada taj nedostatak ispravljamo", kazao je Selaković na svečanom potpisivanju ugovora o sufinanciranju NFFIT-a.

Idejni tvorac festivala redatelj Predrag Gaga Antonijević ustvrdio je pak da je ovo "prilika za cijelu profesiju, a ne samo za glumce, nego i za scenografe, kostimografe, montažere, bez kojih filma nema, da prikažu svoj rad i budu vrednovani" te izjavio: "Što je za Francusku Cannes, to je za Srbiju Zlatibor."

Sve bi to moglo zvučati divno, krasno i pohvalno, barem onome tko nije svjestan trenutačne situacije u Srbiji, a na to da je riječ o običnoj političkoj patki, ukazali su i iz Asocijacije filmskih redatelja Srbije (AFRS), koja je upravo pozvala javnost na potpuni bojkot ovog festivala. Članovi AFRS-a istaknuli su činjenicu da se Nacionalni festival filma i televizije pokreće u jedinstvenom trenutku za srpsku kinematografiju, a to je "godina u kojoj se nemilice poništavaju natječaji u kulturi, u kojoj najstariji i najvažniji domaći filmski festivali nisu ili neće biti održani, dok se oni održani dovode na rub opstanka, godina u kojoj država suprotno zakonima Republike Srbije ne financira vlastiti interes".

Ustvrdili su i da je festival osnovan izvan svih pravila, bez uključenja stručne javnosti i poziva na mišljenje ili sudjelovanje bilo kojem relevantnom filmskom udruženju. Drugim riječima, u pokretanju i organizaciji sudjeluju gotovo isključivo bliski prijatelji i suradnici Gage Antonijevića i njegove produkcijske kuće, a i festival se održava – u njegovu rodnom kraju. Zbog toga, tvrde, bolno je očito kako je u pitanju očigledno politička nagrada tom podobnom redatelju i pljuska u lice svim onim umjetnicima koji su stavljeni "na crnu listu" zbog toga što su ustali protiv režima i pridružili se prosvjedima koji potresaju Srbiju. Među njima je, primjerice, i redatelj Goran Marković, koji je nedavno objavio da je zbog podrške studentima i blokadi fakulteta bez ikakve obavijesti ostao bez posla profesora na Akademiji u Novom Sadu.

"Ne možemo pristati na simulaciju normalnog života, i ne smijemo i nećemo davati legitimitet događaju koji se želi postaviti kao zamjena za urušeni sistem. Ovo nije pitanje jednog festivala, već borba za očuvanje integriteta cjelokupne srpske kinematografije", poručili su redatelji.

