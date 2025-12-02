Naši Portali
Prijavi grešku
Piše Milena Zajović

Što bi radili jugonostalgičari, ali i klinci u crnim kapuljačama, da nestane razlika na Zemlji?

Apple TV
Autor
Milena Zajović
02.12.2025.
u 09:21

Autor kultnih serija “Breaking Bad” i “Better Call Saul” Vince Gilligan vratio se serijom “Pluribus”, u kojoj izvanzemaljski virus stvara svijet bez sukoba, nejednakosti, ali i individualnosti, otvarajući prostor za nebrojene zabavno-jezive teorije

Autor kultnih serija “Breaking Bad” i “Better Call Saul” Vince Gilligan vratio se novom serijom “Pluribus”, znanstveno-fantastičnom pričom ispod čije se površine krije višeslojna, na trenutke crnohumorna, a potom i ozbiljno uznemirujuća kontemplacija o onome što nas čini ljudima.

U seriji čiji se naslov poigrava američkim motom “E pluribus unum” (“Iz mnoštva, jedno”) izvanzemaljski virus preuzima čovječanstvo, stvarajući kolektivni um u kojem su svi sretni, uslužni i lišeni individualnosti. Usred ovog blaženog pakla nalazi se Carol Sturka (fenomenalna Rhea Seehorn), vječno nezadovoljna spisateljica koja je među samo trinaestero ljudi na Zemlji neobjašnjivo imunih na virus. Dok kolektivni um pokušava “izliječiti” njezinu individualnost, ponavljajući “Samo ti želimo pomoći, Carol”, serija postavlja nelagodno pitanje: što bismo izgubili da nestanu antagonizmi?

Ključne riječi
Vince Gilligan kultura Pluribus streaming Apple TV serija TV serija

