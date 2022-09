"Nemam pojma" moćna je kazališna pouka svijetu u trenucima bezumlja

Predstavom "Neman pojma" Theatrea Vidy iz Lausanne, s dvije izvedbe u punoj dvorani ZKM-a, nastavljen je ovogodišnji Festival svjetskog kazališta. Djelo je to Christopha Marthalera, koji potpisuje koncepciju i režiju predstave, a riječ je o čovjeku kojeg mnogi zovu švicarskim kazališnim genijalcem. Svojom je predstavom, koju izvode Graham F. Valentine i Martin Zeller, dobro nasmijao zagrebačku publiku, očito vrlo željnu kazališnih iznenađenja.

Za ovu predstavu on se udružio s dugogodišnjim prijateljem, škotskim umjetnikom Grahamom Valentineom. Nesvakidašnji način na koji Marthaler radi najbolje ilustriraju riječi Klausa Dermutza, koji je za ovu predstavu napisao: "Nemamo isti način rada. Ali to ne mijenja činjenicu da se dobro slažemo. Svaki čin proizvodnje je borba. Kad spavate sa ženom ili muškarcem, to je borba. Kad radite s redateljem, mora biti i borbe. Ponekad jedan drugome idemo na živce. Možemo dati samo ono što imamo na raspolaganju. Ali ovo radimo na najpošteniji način..."

I uistinu, svaki djelić ove predstave, od radijatora i vrata koji čine scenografiju, do svake izgovorene riječi i odsviranog tona, pokazuje koliko je taj pristup pošten. I predan! Nemoguće je točno odrediti temu ove predstave, koja je ujedno i svojevrsni kazališni eksperiment u kojem se dvojica izvođača bave i nijansama glume, jezika, izvođačke umjetnosti, humora, glazbe... Ispituju pri tome i moć koju svaki od tih elemenata ima na publiku, dok se njih dvojica postavljaju kao svojevrsni filtri koji doziraju i usmjeravaju tu moć. Pri tome prelaze s njemačkog na engleski jezik, da bi zatim završili u francuskom, ili pak u nekoj samo njima poznatoj kombinaciji, koja na publiku djeluje posve magično (u svom stalnom ponavljanju u različitim interpretacijama).

Dokazuju tako da riječi, i njihovo (ne)razumijevanje, ponekad doista nisu potrebne da bi se doslovno svi ljudi dobro razumjeli. U svijetu, i trenutku, bezumlja to je možda i najveća pouka koju kazalište može uputiti svijetu. Naravno, onom svijetu koji je spreman kazalište i poslušati.

Harry Potter napokon u knjižarama u novom prijevodu Mozaika knjiga

Marin Blažević više nije riječki intendant

Riječko Gradsko vijeće s 19 glasova za i deset protiv razriješilo je Marina Blaževića dužnosti intendanta HNK Ivana pl. Zajca, a za v. d. intendanta imenovalo opernog umjetnika Bojana Šobera

Klapa Sinj slavi 40 godina u HNK

Zagrebački klub Sinjana u suradnji s Hrvatskim narodnim kazalištem u Zagrebu 9. listopada u 20 sati organizira svečani koncert klape Sinj, kojim će obilježiti 40 godina svog postojanja i rada