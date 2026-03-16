FOTO Prvi, povijesni Oscar za casting osvojio je film 'Jedna bitka za drugom'

Povijesni Oscar za casting dobio je film "Jedna bitka za drugom"

Dva Oscara, šminka i kostimografija, za "Frankensteina"

Prvog Oscara večeri dobila je Amy Madigan za ulogu u filmu "Trenutak nestajanja"

Večeras je s početkom u ponoć po našem vremenu, započela 98. po redu dodjela Oscara, a ceremoniju ponovno vodi komičar Conan O'Brien. Zvijezde prodefilirale crvenim tepihom Dolby Theatrea u Los Angelesu, a u središtu pozornosti je rijetko viđen dvoboj za titulu najboljeg filma. S jedne strane je vampirski horor "Grešnici" redatelja Ryana Cooglera, koji je srušio sve rekorde sa čak šesnaest nominacija, a s druge strane politička drama "Jedna bitka za drugom" Paula Thomasa Andersona, koja ga prati u stopu s trinaest nominacija.

Utrka je tijesna, jer ipak, kao što su istaknuli Večernjakovi kritičari Robert Bubalo i Jelena Ružić, Oscari nikada nisu samo pitanje kvalitete. Povijest dodjele nagrada pokazuje da u igru često ulaze i drugi faktori: karijere koje čekaju priznanje, raspoloženje birača ili jednostavno trenutačni kulturni kontekst. Pratite s nama što se zbiva na dodjeli Oscara iz minute u minutu!

01:04 Dodijeljen je prvi povijesni Oscar za casting! Otišao je u ruke casting direktorici filma "Jedna bitka za drugom" Cassandri Kulukundis. Ovo je bilo prvo veliko iznenađenje večeri, jer favorit bili su "Grešnici"



00:54 I Oscara za šminku i frizuru odnio je Del Torov “Frankenstein”, za dočaravanje Frankensteinovog čudovišta. Umjetnik Mike Hill zahvalio se glumcu Jacobu Elordiju koji je čak 400 sati strpljivo sjedao u stolici za šminku



00:51 Očekivano, Oscara za najbolju kostimografiju dobio je “Frankenstein”. Nominirani su bili i “Avatar Fire and Ash”, “Marty Supreme”, “Hamnet” i “Sinners”, ali nisu imali šanse



00:35 Najbolji kratkometražni animirani film je kanadski "Djevojka koja je plakala bisere". Nagradu su primili autori Chris Lavis i Maciek Szczerbowski Nominirani su bili “Butterfly”, “Forevergreen”, “Retirement Plan” i “The Three Sisters”



00:32 Oscar za najbolji dugometražni animirani film otišao je u ruke autorima Netflixovog hita “KPop Demon Hunters", Maggie Kang, Chrisu Appelhansu i Michelle L.M. Wong. Nominirani su bili “Arco”, “Little Amélie or the Character of Rain” i “Zootopia 2”



00:20 Prvog Oscara večeri dobila je legendarna glumica Amy Madigan za sporednu ulogu tete Gladys u filmu "Trenutak nestajanja" (Weapons). Nominirane su bile Elle Fanning i Inga Ibsdotter Lilleaas za “Sentimental Value” te Wunmi Mosaku za “Sinners”



00:00 Dodjelu 98. nagrada Oscar započeo je komičar Conan O'Brien, nizom urnebesnih skečeva, prerušen u protagonisticu filma "Trenutak nestajanja" koju tumači nominirana glumica Amy Madigan. Dodjelu trenutno gleda, otkrio je, milijardu ljudi diljem cijelog svijeta. Ovo je posljednji put, našalio se O'Brien, da ljudsko biće vodi Oscare a nije propustio priliku i da podbode Trumpovu administraciju u svom uvodnom govoru kazavši da "alternativnu dodjelu Oscara" vodi Kid Rock. Bacio je foru i na račun Timotheéja Chalameta, koji je pao u nemilost zbog izjave da su "opera i balet" na aparatima

Popis nominiranih po kategorijama:



Najbolji glumac u sporednoj ulozi



Benicio del Toro, “One Battle After Another”

Jacob Elordi, “Frankenstein”

Delroy Lindo, “Sinners”

Sean Penn, “One Battle After Another”

Stellan Skarsgård, “Sentimental Value”

Najbolji casting



“One Battle after Another”



Najbolja kostimografija



“Frankenstein”



Najbolja glazba



“Bugonia”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“One Battle After Another”

“Sinners”



Najbolja šminka i frizura



“Frankenstein”

Najbolji kratki igrani film



“Butcher’s Stain”

“A Friend of Dorothy”

“Jane Austen’s Period Drama”

“The Singers”

“Two People Exchanging Saliva”



Najbolja glumica u sporednoj ulozi



Amy Madigan, “Weapons”



Najbolji adaptirani scenarij



“Bugonia” Will Tracy

“Frankenstein” Guillermo del Toro

“Hamnet” Chloé Zhao and Maggie O’Farrell

“One Battle After Another” Paul Thomas Anderson

“Train Dreams” Clint Bentley and Greg Kwedar



Najbolji originalni scenarij



“Blue Moon”

“It Was Just an Accident”

“Marty Supreme”

“Sentimental Value”

“Sinners”



Najbolji kratki animirani film



“The Girl Who Cried Pearls”

Najbolja pjesma



“Dear Me” iz “Diane Warren: Relentless”

“Golden” iz “KPop Demon Hunters”

“I Lied To You” iz “Sinners”

“Sweet Dreams Of Joy” iz “Viva Verdi!”

“Train Dreams” iz “Train Dreams”



Najbolji dugometražni dokumentarac



“The Alabama Solution”

“Come See Me in the Good Light”

“Cutting through Rocks”

“Mr. Nobody against Putin”

“The Perfect Neighbor”



Najbolji kratki dokumentarac



“All the Empty Rooms”

“Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”

“Children No More: “Were and Are Gone””

“The Devil Is Busy”

“Perfectly a Strangeness”



Najbolji međunarodni film



Brazil, “The Secret Agent”

Francuska, “It Was Just an Accident”

Norveška, “Sentimental Value”

Španjolska, “Sirât”

Tunis, “The Voice of Hind Rajab”

Najbolji dugometražni animirani film



“KPop Demon Hunters” (Netflix)



Najbolja scenografija



“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supreme”

“One Battle After Another”

“Sinners”



Najbolja montaža



“F1”

“Marty Supreme”

“One Battle After Another”

“Sentimental Value”

“Sinners”



Najbolji zvuk



“F1”

“Frankenstein”

“One Battle After Another”

“Sinners”

“Sirat”

Najbolji vizualni efekti



“Avatar: Fire and Ash”

“F1”

“Jurassic World Rebirth”

“The Lost Bus”

“Sinners”



Najbolja fotografija



“Frankenstein”

“Marty Supreme”

“One Battle After Another”

“Sinners”

“Train Dreams”



Najbolji glumac u glavnoj ulozi



Timothée Chalamet, “Marty Supreme”

Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”

Ethan Hawke, “Blue Moon”

Michael B. Jordan, “Sinners”

Wagner Moura, “The Secret Agent”



Najbolja glumica u glavnoj ulozi



Jessie Buckley, “Hamnet”

Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”

Kate Hudson, “Song Sung Blue”

Renate Reinsve, “Sentimental Value”

Emma Stone, “Bugonia”

Najbolja režija



Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”

Jafar Panahi, “It Was Just an Accident”

Ryan Coogler, “Sinners”

Joachim Trier, “Sentimental Value”

Chloé Zhao, “Hamnet”

Josh Safdie, “Marty Supreme”



Najbolji film



“Bugonia”

“F1”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supreme”

“One Battle After Another”

“The Secret Agent”

“Sentimental Value”

“Sinners”

“Train Dreams”