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tuškanac u gostima

Ljeto sa Spielbergom: Filmove jednog od najutjecajnijih filmskih redatelja gledamo na Ribnjaku i u kinu Forum

E.T.
IMDb
VL
Autor
Hina
11.06.2026.
u 16:02

U velikoj retrospketivi "Ljeto sa Spielbergom", koja počinje 15. lipnja, prikazuju se "The Sugarland Express", "Ralje", "Jurski park", "E.T.", "Spašavanje vojnika Ryana"...

Program "Tuškanac u gostima" otvorit će u ponedjeljak, 15. lipnja u kinu Forum veliku retrospektivu "Ljeto sa Spielbergom" projekcijom njegove krimi-drame "The Sugarland Express". Retrospektiva donosi pregled opusa jednog od najutjecajnijih filmskih autora u povijesti kinematografije čiji je rad vješto spajao komercijalno atraktivne žanrove poput znanstvene fantastike i trilera s ozbiljnim povijesnim dramama i humanističkim temama.

Spomenuti uvodni film iz 1974. godine debitantsko je ostvarenje ovog redatelja, a donosi priču o mladom bračnom paru koji, nakon što im država oduzme dijete, otima policajca i upušta se u očajnički bijeg kroz Teksas kako bi ponovno okupili obitelj.

U dvorani kina Forum (SD Stjepan Radić) gledatelji će u nastavku programa moći pogledati znanstveno-fantastični klasik "Bliski susreti treće vrste" (1977.), jedno od najuspješnijih Spielbergovih ostvarenja, koje prati običnog čovjeka opsjednutog potragom za izvanzemaljcima nakon tajanstvenog susreta s NLO-om. Film je nagrađen Oscarom za najbolju fotografiju Vilmosa Zsigmonda, ističe se impresivnom glazbom Johna Williamsa i pamti po zapaženom nastupu Françoisa Truffauta

U središtu istoimene adaptacije Pulitzerom nagrađenog romana Alice Walker, "Boja purpura" (1985.), život je Afroamerikanke Celie koja, odrastajući na američkom Jugu početkom 20. stoljeća, prolazi kroz zlostavljanje te postupno pronalazi vlastito dostojanstvo. Uz zapaženu ulogu Whoopi Goldberg, film je lansirao i Oprah Winfrey, koja će ubrzo postati jedno od najutjecajnijih imena američke televizije.

"Carstvo sunca" (1987.) prati dječaka iz bogate britanske obitelji koji tijekom japanske okupacije Šangaja u Drugom svjetskom ratu preživljava internacijski logor, dok "Kuka" (1991.) s Dustinom Hoffmanom, Robinom Williamsom i Juliom Roberts donosi priču o odraslom Petru Panu koji se mora vratiti u Nigdjezemsku kako bi spasio svoju djecu od zlog Kapetana.

Smatran jednim od najboljih ratnih filmova svih vremena, "Spašavanje vojnika Ryana" (1998.) prati skupinu američkih vojnika na opasnoj misiji spašavanja padobranca nakon iskrcavanja u Normandiji u Drugom svjetskom ratu, a inspiriran je stvarnim slučajem.

Na rasporedu je i svojevrsna futuristička adaptacija priče o Pinokiju "Umjetna inteligencija" (2001.), ambiciozno ostvarenje o sofisticiranom dječaku robotu koji se želi uklopiti u obitelj i zadobiti njihovu ljubav. 

Osim u kinu Forum, od kraja lipnja filmovi iz ciklusa "Ljeto sa Spielbergom" prikazivat će se i na krovnoj terasi Ljetnog kina Ribnjak. Program na Ribnjaku otvara se 29. lipnja antologijskim filmom strave "Ralje" (1975.), temeljenim na istoimenom bestseleru Petera Benchleyja. Na terasi Ljetnog kina Ribnjak tijekom srpnja će se prikazati i "Otimači izgubljenog kovčega" (1981.), "E.T. – izvanzemaljac" (1982.), "Jurski park" (1993.) i "Jurski park: Izgubljeni svijet" (1997.).

Ključne riječi
kultura jurski park Spašavanje vojnika Ryana Ralje E.T. the Extra-Terrestrial Ljetno kino Ribnjak kino Forum retrospekiva redatelj film Steven Spielberg

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