Moderna galerija predstavlja novi stalni postav

Moderna galerija predstavlja prvi dio kronološkog postava muzejske zbirke koji obuhvaća razdoblje od 19. stoljeća do 1935. godine. Prema koncepciji ravnatelja Branka Franceschija postav su za prvu polovicu drugog kata muzeja odredile referetne kustosice: Dajana Vlaisavljević, Ivana Rončević Elezović, Lada Bošnjak Velagić i Tatijana Gareljić. Postav je kontekstualiziran dvojezičnim tekstualnim tabelama u izložbenom prostoru, odnosno, tekstovima o svakom pojedinačnom umjetničkom radu pomoću QR koda koji ih prenosi na zaslon mobitela. Provedbu postava karakteriziraju snažne boje zidova kojima se odjeljuju pojedina razdoblja. Podaci o povijesti muzeja i njegovom sjedištu Vranyczanyevoj palači postavljeni su u auli koja povezuje dva izložbena kata muzeja.

Izložbu je uz pridržavanje epidemioloških mjera koje je propisao Nacionalni stožer civilne zaštite Republike Hrvatske moguće razgledati od 5. veljače 2021., u radno vrijeme Muzeja, od utorka do petka od 11 do 19 sati, a subotom i nedjeljom od 11 do 14 sati. Ponedjeljkom i praznikom Muzej je zatvoren.