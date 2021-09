Mi smo talentirana nacija i u kulturi, a ne samo u sportu. Zato nam trebaju koncertne dvorane

Maestro Ivan Repušić hrvatski je dirigent s trenutačno najvećom međunarodnom karijerom. No do svih svojih uspjeha došao je razmišljajući ne o karijeri, nego o tome kako da najbolje služi onoj glazbi kojom se upravo bavi te da pri tom zadrži ravnotežu između svog profesionalnog umjetničkog i privatnog obiteljskog života. Osim što je šef-dirigent Orkestra Münchenskog radija, ansambla u sklopu velikog i moćnog sustava BR-a (Bayerische Rundfunk), prvi je stalni gost-dirigent Deutsche Oper u Berlinu, a sljedeće će sezone debitirati i u Staatsoper Unter den Linden, drugoj i još slavnijoj opernoj kući njemačke i svjetske glazbene metropole. Uz to ga čeka i važna premijera u Semperoperi u Dresdenu.